ВЭБ раздаст стартапам миллиарды. Кто их сможет получить?

Новый глава «ВЭБ инноваций» рассказал CNews о подробностях недавней трансформации этой организации из НКО в ООО и о том, что и как компания планирует финансово поддерживать в ближайшем будущем.

Изменение «ВЭБ инноваций»

Трансформировавшийся недавно фонд «ВЭБ инновации» получил от государства «мандат» на действия по всему технологическому, географическому и финансовому спектру, что позволит ему поддерживать разноплановые инновационные проекты на суммы до 500 млн руб. каждый. Об этом CNews рассказал глава «ВЭБ инноваций», советник председателя Внешэкономбанка Кирилл Булатов.

Этот фонд был основан Внешэкономбанком в декабре 2011 г., юридически — в виде некоммерческой организации (НКО). «То, что возникло в 2011 году, сейчас закрывается в том виде, в котором это было, — говорит Булатов. — Функции передаются в новую компанию, организованную в форме общества с ограниченной ответственностью, которая начинает деятельность с чистого листа. Это будет фонд фондов. Будем работать как непосредственный инвестор».

Таким образом, если раньше НКО поддерживала только проекты фонда «Сколково» по направлениям ИТ, биомедицины, космоса, энергоэффективности и ядерных технологий, то теперь направления могут быть любыми, а сформированные проекты не обязаны быть привязаны не только к «Сколково», но и к России вообще.

Кирилл Булатов: «Таких объемов инвестиций на российском рынке никогда еще не было»

Кроме того, если раньше лимит целевых средств фонда был установлен в размере 1 млрд руб., то теперь, с учетом того, что для софинансирования стартапов станут привлекаться сторонние инвесторы, общий бюджет будущих инвестиций не ограничен. При этом у самого фонда краткосрочные лимиты на расход собственных средств существуют, но назвать их Булатов отказался, охарактеризовав их как коммерческую тайну.

Как можно было заключить со слов топ-менеджера, финансироваться будут не готовые проекты, а в некотором смысле идеи, связанные с созданием несуществующих пока технологий. «Мы не работаем с тем, что есть, а даем задание на решение такой-то проблемы и выделяем финансирование для команды, которой только предстоит сформироваться. Решать мы будем несегодняшние проблемы».

Что касается НКО «ВЭБ инновации», то как отдельное юрлицо эта структура продолжит существование, но с другим наименованием и направлением деятельности. По словам Булатова, она будет заниматься проектами, связанными с технологией блокчейна.

Возможные направления инвестиций

В рамках своей деятельности новый фонд станет инвестировать в инновационные команды не только по линии ИТ. Кирилл Булатов считает, что инструментов поддержки информационных технологий в России и так достаточно много. При этом вложения в ИТ все же обязательно будут, но «с прицелом на какую-то масштабную идею», например на развитие квантовых технологий — в части вычислений или криптографии.

«С китайцами в течение следующих двух лет начнем объявлять о сделках, — говорит топ-менеджер. — Они будут в области искусственного интеллекта, уберизации, квантовых технологий, биотеха, и краудфандинга». При этом назвать конкретные проекты он пока не готов. «Пока сделки не пройдут, мы не можем про них рассказывать», — отмечает Булатов.

Первые инвестиции

Операционную деятельность «ВЭБ инновации» как компания начали в сентябре 2017 г., однако еще в июле ВЭБ и Государственный банк развития Китая подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму 50 млрд руб. (около $850 млн) на срок финансирования до 15 лет. При этом всего ВЭБ договорился о привлечении до $2 млрд, которые будут направлены на поддержку инновационных проектов из России и других стран.

По словам Булатова, управлять этими средствами со стороны Внешэкономбанка будут именно «ВЭБ инновации». Также на данный момент подписано соглашение об инвестициях в инновационные проекты на $200 млн с частной индийской компанией. «Таких объемов инвестиций на российском рынке никогда еще не было, — заверяет он. — И это только начало. У нас есть еще дополнительные запросы по вхождению в совместные проекты от европейских инвесторов из нескольких стран и азиатских инвесторов не из Китая».

Особенности функционирования фонда

В своей старой ипостаси «ВЭБ инновации» поддерживали проекты как займами, так и покупкой в них доли. Новая структура, по заверению Булатова, также станет использовать весь возможный спектр инструментов — и вхождение в капитал, и обеспечение заемными средствами. «При этом в рамках запуска новых фондов мы будем создавать и гарантийный фонд, и фонд pre-IPO, — говорит он. — Это требует отдельных специалистов и умений, которые позволят компании предоставлять гораздо больший спектр услуг».

От описания каких-либо плановых показателей деятельности фонда в обозримый период Булатов воздержался. «Устанавливать рамки по количеству сделок или их объемам, наверное, не стоит, — считает он. — Потому что будет искажаться модель действий, и мы будем стараться выполнить KPI в ущерб качеству».

Несколько фактов об НКО «ВЭБ инновации»

По данным ЕГРЮЛ, НКО «ВЭБ инновации» была зарегистрирована 30 декабря 2011 г. Председателем правления с самого начала и до сих пор заявлен Андрей Морозов.

К реальной деятельности НКО приступило лишь год спустя. Как следует из отчетов организации, в 2013 г. она в виде займов выдала 205 млн руб., и на 119,17 млн руб. вошла в капитал ряда проектов. В 2014 г. НКО израсходовала на эти цели 90 млн руб. и 116,69 млн руб. соответственно. В публичном отчете за 2015 г. аналогичные данные фонд не предоставил. Отчет за 2016 г. на сайте организации не опубликован, хотя общий отчет ВЭБа увидел свет еще в конце августа 2017 г.

Как отмечает Булатов, всего за время своей деятельности НКО в различной форме поддержало 16 проектов — в сфере ИТ, биомедицины, космоса и телекоммуникаций, энергоэффективности и ядерных технологий.

ООО «ВЭБ инновации» было зарегистрировано 29 июня 2017 г. Изначально гендиректором в базе ЕГРЮЛ был заявлен Андрей Зюзин. С 1 сентября его официально сменил Кирилл Булатов, хотя его кандидатуру в этой должности внутри ВЭБа одобрили еще в конце июля.