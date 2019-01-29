Apple превратит iPhone XI в «циклопа»

«Одноглазый» iPhone

Компания Apple определилась с дизайном своего нового смартфона iPhone XI, анонс которого ожидается в сентябре 2019 г. Apple отдала предпочтение модели, почти полностью копирующей внешний вид iPhone X 2017 г., за исключением лишь места расположения тыльной фотокамеры, сообщает индийский ресурс Compareraja.

Модуль камеры сохранит свое наполнение – он будет состоять из двух сенсоров и расположенной между ними светодиодной вспышки. То есть, концепция камеры в iPhone XI изменений опять не претерпит, но на этот раз Apple развернет ее на 90 градусов и перенесет ее поближе к центру задней панели. Теперь iPhone XI сзади напоминает циклопа – одноглазого существа из древнегреческой мифологии.

Прощай, Lightning!

В дополнение к информации о «новой» камере в iPhone XI поступили сведения и об отсутствии в нем разъема Lightning, используемого для подключения к ПК и зарядному устройству. Но связано это вовсе не с желанием Apple полностью отказаться от проводного интерфейса в пользу Qi, как это сделали Vivo и Meizu (хотя беспроводную зарядку AirPower в этом году она все-таки представит).

Lighting в новом iPhone XI уйдет, освободив место для более универсального USB-C – разъема, используемого в современных Android-смартфонах и планшетах Apple iPad Pro 2018 г. Причины отказа от проприетарного интерфейса Apple пока не раскрывает.

Внешний вид Apple iPhone XI (и всей линейки iPhone 2019 г.)

Не будет в iPhone XI и аккумулятора небольшой емкости, входящего в состав прошлогодней линейки: вместо него смартфон оснастят мощной батареей на 4000 мАч. Это немного больше в сравнении с большинством флагманских Android-смартфонов, но в среднем и бюджетном сегментах есть модели с АКБ идентичной и большей емкости – те же Xiaomi Redmi Note 7 и ASUS ZenFone Max M2 (4000 и 5000 мАч соответственно).

Без 5G, но с монобровью

iPhone XI, до анонса которого осталось чуть больше семи месяцев, обойдется без поддержки сотовых сетей пятого поколения – как и предполагалось ранее, соответствующий модуль в свои смартфоны Apple поместит лишь в 2020 г. с выходом еще более новой линейки. Но в данном случае нельзя сказать, что Apple отстает от рынка: да, первые Android-флагманы с 5G в комплекте выйдут в 2019 г., но в мире пока нет ни одной коммерческой сети пятого поколения, а к 2020 г. они появятся, в том числе и в России.

Экран нового iPhone XI не претерпит значительных изменений и сохранит то, что вышло из моды после релиза «дырявых» смартфонов Samsung Galaxy A8S и Huawei View 20 – монобровь. В смартфоне 2019 г. она станет немного меньше, а сам экран сохранит текущую диагональ 5,8 дюйма, но его боковые и нижняя рамки уменьшатся в толщине.

Цветовая гамма и другие смартфоны Apple

iPhone XI выйдет в сером, серебристом и золотистом оттенках корпуса – в этом плане Apple тоже решила не рисковать и не превращать смартфон в наследника яркого iPhone XR. Однако пока не исключена вероятность выхода аппарата в голубой расцветке.

iPhone XR тоже обзаведется потомком, имя которого – iPhone XR 2019. Ему достанется та же двойная камера, что и у iPhone XI, а прочие его спецификации на данный момент неизвестны. Флагманом новой линейки станет iPhone XI Max, результат развития модели iPhone XS Max, подробности о котором тоже засекречены. Согласно ранее полученным данным, его камера может оказаться тройной.

Ответ Samsung

Samsung, как главный и единственный (за исключением Huawei) конкурент Apple в топовом сегменте рынка, подготовил свой ответ на iPhone 2019 г. Он носит название Galaxy S10, и это линейка, тоже состоящая из трех телефонов – S10, S10 Lite и S10 Plus. И, если цена на iPhone XI и его «родственников» не сообщается, то стоимость новых флагманов Samsung известна – от $908 за младшую версию S10 Lite и до $1818 за максимальную комплектацию S10 Plus с 1-терабайтным накопителем и оперативной памятью объемом 12 ГБ. Старт продаж – в первой половине марта 2019 г.