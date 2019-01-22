Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone

Цена – космос!

Инсайдеры из раскрыли информацию о рекомендуемой стоимости новых смартфонов Samsung Galaxy S10 на момент их поступления в продажу. Даже самый доступный аппарат в линейке вполне сравнится по цене с Apple iPhone XS, и он заметно дороже дешевого iPhone XR.

Разброс цен на новые Galaxy S10 велик: если младший S10 Lite, также известный как S10E (финальное название пока не выбрано), стоит $908 или €779, то самый дорогой S10 Plus станет вашим в обмен «всего лишь» на $1818 или €1599. Накопить на такой смартфон, питаясь лапшой быстрого приготовления, точно не получится. Цены актуальны для американского и европейского рынков, стоимость смартфонов в России не уточняется.

Модельный ряд Galaxy S10

Серия Samsung Galaxy S10 будет включать три модели и в общей сложности шесть модификаций. Ограничений по географии распространения не планируется - каждый из аппаратов будет продаваться по всему миру. Ниже представлена таблица моделей и их стоимости.

Цены на смартфоны Samsung GalaxyS10 Модель Объем памяти Цена S10 Lite 6/128 ГБ $908 S10 6/128 ГБ $1056 S10 8/512 ГБ $1340 S10 Plus 6/128 ГБ $1193 S10 Plus 8/512 ГБ $1477 S10 Plus 12/1024 ГБ $1818 Источник: Android Authority

Цветовая гамма и материалы корпуса

Смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10 будут предложены как в классических, так и в ярких и даже уникальных оттенках корпуса. Galaxy S10 Lite, к примеру, выйдет в черном, белом, желтом и зеленом цветах; S10 и S10 Plus достанутся зеленый, белый и черный оттенки. Старшей версии также приписываются два спеццвета, но тут пока без подробностей, хотя уже известно, что керамический корпус смартфону все же не достанется.

Samsung Galaxy S10 Plus с овальным вырезом под фронтальную камеру

Все представители линейки Galaxy S10, по аналогии S9 и Note 9, получат тонкий стеклянный корпус. Выпуск металлических версий тоже пока не планируется.

Выход в свет

Дата официальной презентации смартфонов Galaxy S10 уже известна: Samsung официально назначила проведение мероприятия Unpacked на 20 февраля 2019 г. В этом году она отказалась от традиции анонсировать свои флагманские аппараты на конференции MWC в Барселоне, как это было с S8 на MWC 2017 и с S9 на MWC 2018.

Одной из первых стран, где можно будет приобрести новые смартфоны Samsung, станет Италия – здесь устройства появятся на витринах уже 8 марта 2019 г. Список стран, вошедших в первую волну релиза, не разглашается.

Последние утечки

Новые флагманы Samsung уже почти рассекречены – общая картина о них складывается из случайных и запланированных утечек, и новый «кусочек паззла» предоставил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). В своем Twitter он опубликовал рендеры всех трех S10 в прозрачных чехлах, по которым можно судить о множестве особенностей внешности и технического оснащения устройств.

Так, у расположенного справа S10 Lite на спинке расположен двойной модуль камеры, тогда как у двух других моделей она тройная. Слух о квартете камер в S10 Plus, как можно видеть, все же не подтвердился. Все три смартфона получили экраны со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккуратным вырезом непосредственно в матрице под фронтальную фотокамеру: у S10 и S10 Lite отверстие круглое под одну камеру, а у S10 Lite овальное за счет расположившихся в нем двух модулей.

Финальный вариант дизайна всех смартфонов Samsung Galaxy S10

Также стоит обратить внимание на наполнение нижних торцов смартфонов: на чехлах отчетливо видны вырезы под разъем USB-C и динамик вместе с круглым углублением под классический 3,5-миллиметровый коннектор наушников. Количество боковых кнопок не изменилось: помимо стандартных кнопок включения и регулировки громкости на торце имеется клавиша запуска Bixby – фирменного голосового помощника Samsung. В нынешней версии Bixby не поддерживает русский язык.

По данным инсайдеров, Samsung соберет свои новые смартфоны на процессорах Qualcomm Snapdragon 855 и Exynos 9820 в зависимости от региона распространения. Моноблоки будут работать на базе Google Android 9 Pie с предустановленной оболочкой One UI, разработанной с целью замещения Experience UI. Моноблоки укомплектуют экранами Super AMOLED с разрешением Quad HD+ и диагональю от 5,8 (S10 Lite, 6,2 (S10) и 6,4 дюйма (S10 Plus).

Соперники и перспективы на рынке

В 2019 г. флагманы Samsung уже не будут соревноваться с китайскими топовыми смартфонами: с учетом стоимости Galaxy S10, новые устройства Huawei, Xiaomi и OnePlus, анонс которых ожидается этой весной, обойдутся значительно дешевле. Также нельзя сравнивать S10 и Apple iPhone 2018 модельного года: да, цены на эти устройства во многом схожи, но в этом году выйдут еще три новых iPhone – XI, XI Max и XR 2019.

Предположительный дизайн Apple iPhone XI с тройной основной камерой

Их стоимость, заметим, вполне может оказаться даже ниже в сравнении с текущими iPhone XR, XS и XS Max, потому как именно высокая цена помешала этим смартфонам завоевать рынок, что привело к обрушению капитализации Apple, сокращению производства и неутешительному прогнозу уровня прибыли в этом квартале. Не исключено, что, предлагая смартфон практически за $2000, Samsung тоже столкнется с отсутствием к ним интереса у потенциальных покупателей.