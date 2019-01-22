Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone
Премьера смартфонов Samsung Galaxy S10 состоится менее чем через месяц. Устройства станут одними из самых дорогих на рынке.
Цена – космос!
Инсайдеры из раскрыли информацию о рекомендуемой стоимости новых смартфонов Samsung Galaxy S10 на момент их поступления в продажу. Даже самый доступный аппарат в линейке вполне сравнится по цене с Apple iPhone XS, и он заметно дороже дешевого iPhone XR.
Разброс цен на новые Galaxy S10 велик: если младший S10 Lite, также известный как S10E (финальное название пока не выбрано), стоит $908 или €779, то самый дорогой S10 Plus станет вашим в обмен «всего лишь» на $1818 или €1599. Накопить на такой смартфон, питаясь лапшой быстрого приготовления, точно не получится. Цены актуальны для американского и европейского рынков, стоимость смартфонов в России не уточняется.
Модельный ряд Galaxy S10
Серия Samsung Galaxy S10 будет включать три модели и в общей сложности шесть модификаций. Ограничений по географии распространения не планируется - каждый из аппаратов будет продаваться по всему миру. Ниже представлена таблица моделей и их стоимости.
|Модель
|Объем памяти
|Цена
|S10 Lite
|6/128 ГБ
|$908
|S10
|6/128 ГБ
|$1056
|S10
|8/512 ГБ
|$1340
|S10 Plus
|6/128 ГБ
|$1193
|S10 Plus
|8/512 ГБ
|$1477
|S10 Plus
|12/1024 ГБ
|$1818
Источник: Android Authority
Цветовая гамма и материалы корпуса
Смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10 будут предложены как в классических, так и в ярких и даже уникальных оттенках корпуса. Galaxy S10 Lite, к примеру, выйдет в черном, белом, желтом и зеленом цветах; S10 и S10 Plus достанутся зеленый, белый и черный оттенки. Старшей версии также приписываются два спеццвета, но тут пока без подробностей, хотя уже известно, что керамический корпус смартфону все же не достанется.
Все представители линейки Galaxy S10, по аналогии S9 и Note 9, получат тонкий стеклянный корпус. Выпуск металлических версий тоже пока не планируется.
Выход в свет
Дата официальной презентации смартфонов Galaxy S10 уже известна: Samsung официально назначила проведение мероприятия Unpacked на 20 февраля 2019 г. В этом году она отказалась от традиции анонсировать свои флагманские аппараты на конференции MWC в Барселоне, как это было с S8 на MWC 2017 и с S9 на MWC 2018.
Одной из первых стран, где можно будет приобрести новые смартфоны Samsung, станет Италия – здесь устройства появятся на витринах уже 8 марта 2019 г. Список стран, вошедших в первую волну релиза, не разглашается.
Последние утечки
Новые флагманы Samsung уже почти рассекречены – общая картина о них складывается из случайных и запланированных утечек, и новый «кусочек паззла» предоставил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). В своем Twitter он опубликовал рендеры всех трех S10 в прозрачных чехлах, по которым можно судить о множестве особенностей внешности и технического оснащения устройств.
Так, у расположенного справа S10 Lite на спинке расположен двойной модуль камеры, тогда как у двух других моделей она тройная. Слух о квартете камер в S10 Plus, как можно видеть, все же не подтвердился. Все три смартфона получили экраны со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккуратным вырезом непосредственно в матрице под фронтальную фотокамеру: у S10 и S10 Lite отверстие круглое под одну камеру, а у S10 Lite овальное за счет расположившихся в нем двух модулей.
Также стоит обратить внимание на наполнение нижних торцов смартфонов: на чехлах отчетливо видны вырезы под разъем USB-C и динамик вместе с круглым углублением под классический 3,5-миллиметровый коннектор наушников. Количество боковых кнопок не изменилось: помимо стандартных кнопок включения и регулировки громкости на торце имеется клавиша запуска Bixby – фирменного голосового помощника Samsung. В нынешней версии Bixby не поддерживает русский язык.
По данным инсайдеров, Samsung соберет свои новые смартфоны на процессорах Qualcomm Snapdragon 855 и Exynos 9820 в зависимости от региона распространения. Моноблоки будут работать на базе Google Android 9 Pie с предустановленной оболочкой One UI, разработанной с целью замещения Experience UI. Моноблоки укомплектуют экранами Super AMOLED с разрешением Quad HD+ и диагональю от 5,8 (S10 Lite, 6,2 (S10) и 6,4 дюйма (S10 Plus).
Соперники и перспективы на рынке
В 2019 г. флагманы Samsung уже не будут соревноваться с китайскими топовыми смартфонами: с учетом стоимости Galaxy S10, новые устройства Huawei, Xiaomi и OnePlus, анонс которых ожидается этой весной, обойдутся значительно дешевле. Также нельзя сравнивать S10 и Apple iPhone 2018 модельного года: да, цены на эти устройства во многом схожи, но в этом году выйдут еще три новых iPhone – XI, XI Max и XR 2019.
Их стоимость, заметим, вполне может оказаться даже ниже в сравнении с текущими iPhone XR, XS и XS Max, потому как именно высокая цена помешала этим смартфонам завоевать рынок, что привело к обрушению капитализации Apple, сокращению производства и неутешительному прогнозу уровня прибыли в этом квартале. Не исключено, что, предлагая смартфон практически за $2000, Samsung тоже столкнется с отсутствием к ним интереса у потенциальных покупателей.