Meizu выпустила смартфон-«монолит» без единого разъема на корпусе. Видео

Meizu Zero заряжается исключительно по воздуху, а для подключения к сотовым сетям он использует eSIM – электронную SIM-карту

Будущее наступило

Китайская компания Meizu анонсировала уникальный смартфон Zero, лишенный любых отверстий на корпусе. Это первый в мире монолитный смартфон – у него нет ни разъема зарядки, ни лотка под SIM-карты, ни даже кнопок управления, и при этом его наделили почти флагманской начинкой.

Нет у Meizu Zero привычного сканера отпечатков пальцев, динамиков и даже микрофона, не говоря уже об отдельном входе под наушники – это, можно сказать, «кирпич». Однако, несмотря на отсутствие многих компонентов, он вполне работоспособен – эти самые компоненты заменены современными аналогами.

Как это работает

Разговорный и основной динамики и микрофон в Meizu Zero заменяет, как это ни странно, экран AMOLED с диагональю 6 дюймов (разрешение неизвестно). Он выполнен с применением фирменной технологии mSound 2.0, что позволяет ему не только генерировать, но и улавливать звук.

Как отметил вице-президент Meizu Ли Нан (Li Nan), во время разговора подносить смартфон вплотную уху не требуется – голос собеседника будет слышно на небольшом расстоянии, как при громкой связи. Также можно прикладывать Zero к уху тыльной его стороной – качество и громкость звука не ухудшатся.

Meizu Zero заряжается без проводов

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне встроен в экран. Вместо традиционных SIM-карт в Meizu Zero используется так называемая «электронная SIM-карта» или eSIM, позволяющая в отдельном меню настроек выбирать не только оператора связи, но и нужный тариф. В России данная технология получила распространение совсем недавно – в середине осени 2018 г., когда в продажу поступили смартфоны Apple iPhone XS и XS Max с eSIM внутри.

Боковые кнопки включения и управления громкости заменены на сенсорные панели, чувствительные к нажатию. Нечто подобное ранее показала компания HTC в своем флагмане U11 2017 г. выпуска. Технология HTC получила название Edge Sense. Корпус Zero имеет объемное керамическое покрытие, а сам смартфон будет предложен в черном и белом цветах.

Тыльная панель керамического корпуса Meizu Zero

В качестве замены разъема USB-C Meizu предложила беспроводную и одновременно быструю зарядку мощностью 18 Ватт. По заверению компании, по скорости такая технология ничуть не уступает современным проводным зарядкам. Как Meizu решила вопрос с возможностью перепрошивки, пока не сообщается, а передавать информацию из памяти смартфона на компьютер предлагается по Bluetooth или Wi-Fi. Bluetooth также используется для подключения беспроводных наушников.

Защита от воды

Полный отказ от разъемов, динамиков и микрофона позволил Meizu превратить Zero в один из самых защищенных от попадания воды и пыли смартфонов. Ему присвоен класс защиты IP68, впрочем, как и всем смартфонам 2018 г., с которыми Zero сравним по начинке.

Meizu Zero может пережить длительное пребывание в пресной воде

Однако у них есть все необходимые и привычные разъемы, и пользователю не придется отказываться от проводных зарядок и быстрого подключения смартфона к ПК по дата-кабелю. Да и eSIM поддерживается далеко не всеми операторам и не во всех странах мира. Под водой смартфон, по официальным данным, может провести до 2,5 часа.

Спецификации и цена

Производитель пока не стал раскрывать все спецификации смартфона, рассказав лишь об экране, фотокамерах и центральном процессоре. В основу нынешней версии Meizu Zero лег процессор Qualcomm Snapdragon 845 – флагманский чип 2018 г., установленный, в том числе, в топовом смартфоне Meizu 16th. От него же Zero досталась и основная камера, состоящая из двух датчиков Sony – IMX 380 на 12 Мп и IMX 350 на 20 Мп.

Фронтальная камера располагается здесь в тонкой верхней рамке дисплея. Ее разрешение составляет 20 Мп, но производитель матрицы не указывается.

Фирменная зарядная станция Meizu мощностью 18 Вт, аксессуар из комплекта Zero

Смартфон оснащен оперативной памятью стандарта LPDDR4X, без уточнения объема. Емкость встроенного накопителя, расширить которую ввиду отсутствия слота под карты microSD, нельзя, тоже держится в тайне.

Как сообщается, Meizu еще не готова к массовому производству и релизу Zero, и сохраняется вероятность отказа от платформы Qualcomm Snapdragon 845 в пользу более современной и актуальной Snapdragon 855, которую можно будет встретить во всех флагманах 2018 г., включая Samsung Galaxy S10. Иначе на их фоне Zero будет казаться устаревшим, несмотря на свои уникальные особенности, чего Meizu допустить не может. Как итог, о стоимости смартфона и дате его поступления в продажу информации на данный момент нет.