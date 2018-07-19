В России начались продажи восстановленных iPhone X по сниженной цене

У россиян появилась возможность приобрести восстановленные iPhone X дешевле, чем новые. Речь идет об аппаратах, которые покупатели вернули Apple, а компания заменила в них неисправные детали, корпус и аккумулятор. На восстановленный iPhone дается год гарантии.

Восстановленные iPhone X

В российских интернет-магазинах стартовали продажи восстановленных iPhone X — по ценам, которые значительно ниже стоимости новых устройств. Например, магазин i-Ray предлагает восстановленный iPhone X с 64 ГБ постоянной памяти в цветовых решениях «Серый космос» и «Серебристый» за 61499 руб., при том, что новый аппарат этой комплектации официально стоит в России 79990 руб.

Восстановленный iPhone X с 256 ГБ постоянной памяти в том же магазине и в тех же цветовых решениях стоит 69299 руб. Официальная российская цена нового устройства составляет 91990 руб.

Напомним, восстановлению подлежат те iPhone, которые по каким-либо причинам были возвращены производителю. В процессе восстановления в устройствах заменяются корпуса, аккумуляторы и нерабочие детали. Затем аппараты заново тестируются, сертифицируются и упаковываются с новой зарядкой и прочими аксессуарами. На восстановленные iPhone X дается год гарантии.

Напомним, в ноябре 2016 г. Apple начала на своем сайте продажи отремонтированных iPhone 6S и 6S Plus со скидкой в 15%. До этого восстановленные iPhone официально не продавались. Позднее в продаже появились восстановленные iPhone 7.

Цены на iPhone X в России и мире

Напомним, базовый ценовой уровень на флагманский смартфон iPhone X в США, объявленный непосредственно во время официальной презентации, составил $999 за вариант с 64 ГБ накопителем и $1149 за вариант с 256 ГБ накопителем. Но для других стран ценник на iPhone X получился более высоким, для некоторых – значительно более высоким, как, например, для России, где цены составили $1387 и $1595 соответственно.

Восстановленные iPhone X на сайте i-Ray

Меньше всех повезло с ценообразованием странам Еврозоны, что объяснялось не очень выгодным курсом евро к доллару. Высокую цену в России также можно объяснить традиционной практикой ценообразования многих американских и японских компаний, когда цена в долларах ценник приравнивается к той же сумме в евро, к которой прибавляется внутрироссийские налоги и сборы.

Характеристики iPhone X

Впервые новый флагманский юбилейный смартфон iPhone X со стеклянным корпусом, стальным каркасом и 5,8-дюймовый OLED-дисплеем Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, был представлен 12 сентября 2017 г. Экран занимает практически всю лицевую панель смартфона, но в верхней части есть небольшая выемка для динамика, фронтальной камеры и сенсоров. Это первый смартфон Apple, полностью лишенный кнопки на лицевой панели.

iPhone X получил совершенно новый 6-ядерный процессор A11 Bionic. По утверждению представителей Apple, новый чип на 70% быстрее, чем его предшественник A10. Кроме того, в новом A11 установлен графический ускоритель, впервые разработанный собственными силами Apple. Как утверждают в компании, графика стала на 30% быстрее, чем в предыдущем поколении.

iPhone X лишился датчика отпечатка пальца, взамен появилась система идентификации по лицу Face ID с несколькими датчиками. Один из них подсвечивает лицо для распознавания даже в полной темноте, другой моделирует лицо с помощью технологии нейросетей, создавая его математическую модель.

iPhone X оснащен сдвоенной основной камерой с новыми вертикально расположенными 12 МП сенсорами с оптической стабилизацией каждого, которые, по данным компании, улавливают на 83% больше света, и 7 МП фронтальной камерой. Аппарат поддерживает дополненную реальность. Заявленное время работы от батареи на два часа больше, чем у iPhone 7, возможна зарядка с помощью беспроводного зарядного устройства AirPower.