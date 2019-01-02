Мировые продажи смартфонов рухнули, но дорогих рванули вверх

По итогам III кв. 2018 г. мировые продажи всех смартфонов упали на 5%, но при этом продажи устройств дороже $400 выросли на 19%. Лидерами в этом сегменте являются Apple, Samsung, Huawei, Vivo, Oppo и Xiaomi. Google вышла в лидеры только в Западной Европе.

Мировой рынок смартфонов

В III квартале 2018 г. глобальные продажи смартфонов сократились на 5%, сообщает исследовательская компания Counterpoint Research. Однако при этом в сегменте смартфонов премиум-класса был отмечен рост на 19%, вызванный спросом на новые iPhone и аппараты китайских производителей типа Oppo и Vivo.

Аналитики отмечают, что премиальные устройства составляют 22% всех продаж смартфонов. Под премиальными смартфонами в данном случае понимаются модели дороже $400. В IV квартале аналитики предсказывают этому сегменту продолжение роста за счет продаж новых iPhone.

Лидеры премиального рынка

Производством флагманских устройств занимается примерно 40 производителей оригинального оборудования (OEM) в мире, при этом на пять лидирующих компаний приходится почти 89% поставок. Одновременно в сегменте смартфонов премиум-класса увеличивается количество представленных брендов, поскольку все больше компаний стремится извлечь выгоду из спроса на такие аппараты.

Лидером в сегменте премиальных смартфонов с долей 47% является Apple. Второе место занимает Samsung с долей 22%, третье — Huawei с долей 12%. Аналитики отмечают, что доля Huawei впервые превысила 10%. В число лидеров также входят Vivo и Oppo, которым принадлежит по 5% этого сегмента рынка, за ними следует Xiaomi с долей 3%.

Apple является абсолютным лидером в ценовой категории смартфонов от $800 и выше

Apple и Samsung обязаны своими хорошими результатами продажам на развитых рынках типа США, Китая, Японии, Кореи и стран Западной Европы. Рост Vivo, Oppo и Xiaomi подогревается в основном спросом в Китае, в то время как Huawei и OnePlus наращивают продажи за границей. В случае Oppo популярностью пользуются модели R17 и Find X, в то время как у Vivo самыми популярными являются серии X23 и Nex.

Ценовые категории

Наибольшим спросом среди премиальных смартфонов пользуются устройства ценовой категории $400-600 — на них приходится 46% продаж, если говорить об объеме поставок. В этой ценовой категории лидером является Samsung с долей 25%, далее следует Apple с долей 21%, третье место занимает Huawei с долей 17%. В пятерку лидеров также входят Vivo и Oppo с долей 10% и 7% соответственно, Xiaomi с долей 6% следует за ними.

Смартфоны «убийцы флагманов» OnePlus по-прежнему демонстрируют одни из самых высоких темпов роста в данной ценовой категории, чему способствует спрос на эти устройства в Индии, Китае и Великобритании. Например, в Индии смартфоны OnePlus лидируют в премиальном сегменте второй квартал подряд с долей 30% благодаря хорошим результатам модели OnePlus 6. Благодаря сильным изначальным продажам этой же модели OnePlus удалось занять четвертую строчку в рейтинге OEM премиальных смартфонов во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и Великобритании.

В ценовой категории $600-800 на долю Apple приходится 61%, а на долю Samsung — 21% продаж. Одновременно наблюдается рост доли Huawei за счет спроса на устройства серии P20. В ценовой категории выше $800 лидирует Apple с долей 80%.

Региональные отличия

Не во всех регионах пятерка лидеров в сегменте премиальных смартфонов выглядит одинаково. Например, в странах Западной Европы на пятое место удалось выйти Google, а в Индии четвертое место занимает Asus. В Азиатско-Тихоокеанском регионе за исключением Китая на третье место вышла Sony.

В Центральной и Восточной Европе на четвертом месте находится LG, она же занимает пятое место в Латинской Америке, где к тому же на четвертом месте находится Motorola.