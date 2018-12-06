Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону

ФРИИ и гендиректор Кировского завода вложили $3,4 млн в HR-робота Веру, который обзванивает кандидатов на должность и голосом ведет с ними беседы по телефону. Аналитики Deloitte считают, что у робота нет аналогов в мире. Деньги будут потрачены на то, чтобы научить Веру вести живой диалог.

Инвестиции в Веру

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и гендиректор Кировского завода Георгий Семененко инвестировали 226 млн руб., то есть около $3,4 млн, в проект «Робот Вера» российской компании «Стафори». Вера используется в HR — робот способен вести голосовые беседы с кандидатами на должность, в чем заключается его отличие от других рекрутинговых ботов. Это дает основание разработчикам называть своего робота первым в мире.

Из указанной суммы инвестиций основная часть была предоставлена ФРИИ. Сколько именно вложил Семененко, стороны не разглашают. Инвестиции были осуществлены частично в форме конвертируемого займа, частично в капитал компании.

Куда пойдут деньги

«Стафори» намерена потратить полученные средства на международную экспансию, а также запустить на эти деньги новый продукт на международном рынке. Продукт представляет собой сервис для оценки удовлетворенности сотрудников и проведения выходного интервью, то есть собеседования при увольнении. Сервис должен помочь работодателям установить причины текучки кадров.

Компания планирует развиваться в первую очередь в Великобритании, США и Германии, поскольку там востребованы рекрутинговые технологии, а найм сотрудников проводится в больших объемах. В настоящее время у «Стафори» есть пилотные проекты во Франции, Италии, Индии, ОАЭ и Сербии.

Еще часть средств будет потрачена на исследования и разработки в области обработки естественного языка, что должно помочь Вере научиться вести живой диалог с людьми. Разработчики считают, что это достижимо в ближайшие 6-8 месяцев.

Чем примечательна Вера

Как поясняют разработчики Веры, аналитики исследовательских компаний Talent Tech Labs и Deloitte признали, что у робота фактически нет аналогов в мире. На американском рынке HR-технологий есть чат-боты на базе искусственного интеллекта, но ни один из них не ведет беседы голосом.

Сельскохозяйственный трактор общего назначения «Кировец» К-424

Предназначение Веры — выбирать наиболее подходящие резюме, а потом обзванивать соискателей или вести с ними диалог в чате. Робот также может провести видео-собеседование. Кроме того, Веру можно использовать для обзвона действующих сотрудников, чтобы выявить проблемы, существующие в компании, или причины увольнения, если речь идет о выходном интервью. Менеджерам остается проанализировать уже готовую сводку проблем, которые могут быть представлены роботом в виде карты с тепловыми очагами — для компаний, работающих в нескольких регионах.

Сравнивая результаты телефонных разговоров с Верой и с сотрудниками-людьми, разработчики пришли к выводу, что собеседники говорят с роботом достаточно охотно. Более того, в силу отсутствия психологического барьера, они более откровенны и дают более достоверные ответы на вопросы.

Инвестиционный менеджер ФРИИ и член совета директоров «Стафори» Никита Юрьев отмечает, что Вера — один из самых успешных и быстрорастущих стартапов в портфеле фонда. В августе 2017 г. сотовый оператор МТС сообщил, что планирует использовать робота для подбора персонала.

По данным на сайте разработчика, Вера уже занимается подбором персонала для 200 крупных клиентов. За все время работы робот совершил 1,4 млн звонков и провел 10 тыс. видеоинтервью.

Чем занимается «Стафори»

«Стафори» — это интернет-площадка по подбору персонала. Сервис позволяет закрывать вакансии разного уровня сложности, используя для этого ресурсы рекрутеров по всей России. Там их зарегистрировано около тысячи, в том числе — 250 агентств, то есть каждое пятое агентство страны.

Стартап начал сотрудничать с ФРИИ в рамках восьмого акселератора в феврале 2016 г. Тогда в компанию было вложено 2,1 млн руб., а оценка «Стафори» составила 30 млн руб. Спустя семь месяцев в стартап инвестировали еще 15 млн руб.

Кто такой Георгий Семененко

Георгий Семененко — это рублевый миллиардер, акционер и гендиректор ПАО «Кировский завод» с 2005 г. Компания базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на выпуске сельскохозяйственной и промышленной техники, а также энергетического оборудования. В советское время завод был наиболее известен как производитель тракторов, а также танков.

По итогам 2017 г. выручка компании показала годовой рост на 6,6% и достигла 2,6 млрд руб. Чистый убыток в том же году составил 1,16 млрд руб., а годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в размере 440,9 млн руб.

Георгий Семененко - сын прежнего гендиректора Кировского завода Петра Семененко. До мая 2017 г. считалось, что семья Семененко контролирует 66% акций компании. Однако затем Георгий Семененко заявил, что примерно 38% акций, принадлежащих семи оффшорным структурам, не имеют к нему никакого отношения. Таким образом, семья Семененко владеет 29% акций группы. Личное состояние Георгия Семененко в 2016 г. оценивалось в 1,4 млрд руб.