Недорогой смартфон Honor 10 получит характеристики, как у флагманского Huawei. Фото

Одновременно с приглашениями Huawei на анонс новинок бренда Honor, в Сеть просочились фото Honor 10. Судя по предварительным данным, возможности нового флагмана будут сравнимы с линейкой Huawei P20.

Honor созрел

На китайском зеркале бренда Honor, принадлежащего компании Huawei, появились тизеры с анонсом запланированного на 19 апреля мероприятия, в рамках которого обещан анонс нового флагманского смартфона Honor 10.

Ранее стало известно, что Huawei собирает журналистов 15 мая 2018 г. в Лондоне на мероприятие с пока не озвученной программной анонсов, но новым слоганом Beauty in AI – «Красота в искусственном интеллекте», отражающем ключевые особенности нового поколения мобильных процессоров компании, и, соответственно, новых смартфонов Huawei и Honor.

Высока вероятность того, что 19 апреля состоится анонс нового флагманского смартфона Honor 10 для внутрикитайского рынка, а в Лондоне пройдет глобальная презентация – наряду с другими новинками бренда, где также будет объявлена розничная цена для различных регионов мира.

Особенности дизайна

Официальные тизеры с сайта Honor.cn с фотомоделями, держащими в руках новый смартфон, не дают практически никакой полезной информации о Honor 10: стилизованные фотографии смартфонов повернуты к зрителю тыльной стороной и открыты только в верхней части, но даже там не содержат ни намека на наличие какой-либо камеры или датчика отпечатков пальцев.

Тизеры с сайта Honor.cn

Рекламные постеры с популярным китайским актером и певцом Ху Ге (Hu Ge), появившиеся несколько дней назад в китайском сервисе микроблогов Weibo, немногим более подробны: на тыльной стороне Honor 10 можно рассмотреть наличие сдвоенной камеры и вспышки в левом верхнем углу корпуса.

Рекламные постеры со смартфоном Honor 10

Сайт GizmoChina представил фото лицевой стороны смартфона, которое, в отличие от прежних картинок, вполне может оказаться первым достоверным снимком Honor 10.

Смартфон Honor 10, вид спереди

На снимке видно, что дисплей занимает почти всю лицевую панель смартфона, чем напоминает оформление флагманских смартфонов недавно представленной линейки Huawei P20.

По уже представленным тизерам и постерам видно, что смартфон Honor 10 получит корпус с градиентной раскраской – опять же, по аналогии с Huawei P20. Кроме того, очень высока вероятность, что тыльная сторона корпуса получит покрытие из 3D-стекла. Согласно данным предыдущих утечек информации, опубликованным на GizmoChina, Honor 10 будет оснащен физической кнопкой Home под дисплеем, которая будет совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Технические характеристики

Некоторый свет на аппаратную платформу нового флагмана Honor 10 проливают снимки рекламных постеров в магазинах электроники Китая, также недавно опубликованные на сайте Weibo.

Технические подробности о смартфоне Honor 10

В частности, на постере отмечено, что Honor 10 будет выполнен на базе 8-ядерного мобильного процессора HiSilicon Kirin 970 собственного производства Huawei (4 ядра ARM А73 и 4 ядра А53 с максимальной тактовой частотой 2,36 ГГц, графика Mali-G72 MP12) с интегрированным модулем нейронных вычислений (NPU). Именно на этом чипе выполнены самые новые флагманские смартфоны компании – Huawei P20 и P20 Pro.

Помимо этого, Honor 10 также получит 5,8-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ в самой топовой комплектации.

Из других характеристик ожидаемой новинки также известно, что Honor 10 получит систему съемки фото и видео с поддержкой искусственного интеллекта для улучшения изображений – эта функция встроена в чип Kirin 970 по умолчанию, но, скорее всего, будет активирована в различных моделях в различной степени.

Ожидается, что прямо «из коробки» Honor 10 получит самую новую операционную систему Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8, обеспечивающей поддержку технологий искусственного интеллекта.

Источники GizmoChina также утверждают, что смартфон Honor 10 получит сертификат защиты от пыли и влаги по достаточно высокому классу IP67.

В прошлом году презентация флагманского предшественника Honor 9 состоялась в июне. В этом году анонс флагманов состоится значительно раньше не только у Huawei: так, бренд OnePlus (подразделение по выпуску мобильной техники китайской группы компаний BBK Electronics) также намерен перенести анонс своего нового флагмана OnePlus 6 с июня на ближайшие недели.

Спешка может быть связана с усилившейся борьбой китайских вендоров за долю в средне-ценовом внутреннем китайском рынке, где позиции бренда Honor в последнее время достаточно высоки.