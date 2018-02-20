Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10%

Несмотря на известные санкции общие продажи российского софта в мире продолжают расти. Правда не за счет США и Европы, а на волне интереса азиатских и арабских стран.

Экспорт российского ПО растет

Объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2017 г. составил примерно $8,5 млрд. Об этом рассказал Валентин Макаров — президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющие отечественных компаний-разработчиков программного обеспечения. Это предварительные данные, детализация которых появится в конце марта 2018 г.

На данный момент Мокаров полагает, что темпы роста обозначенного сегмента остались на прошлогоднем уровне в 10—12% — невзирая на «санкции и проблемы геополитики». «Прогноз на 2018 г. — объем зарубежных продаж продолжит рост, прежде всего за счет увеличения продаж на рынках стран третьего мира», — отмечает он.

Как он пояснил CNews, в его понимании, в третий мир сейчас нужно выходить не с теми продуктами и услугами, которые встраиваются в так называемые цепочки, как чаще всего происходит на развитых рынках. Сейчас более актуальны платформенные решения, которые создаются не одной компанией, а целыми консорциумами. Со слов Макарова, подобные российские консорциумы сейчас в явном виде успели преуспеть во Вьетнаме и Индонезии. С его слов, не последнюю роль в этом сыграла группа компаний «Айти».

Отношение к россиянам в США, Европе, «третьем мире»

В «Руссофте» считают, что в США антироссийские санкции негативно сказались на сегментах информбезопасности, финтехе и на продажах для госсектора. «В то же время, в других секторах сотрудничество не пострадало», — заверяют в ассоциации. Наиболее активно закономерно развивается сотрудничество в самых быстроразвивающихся сегментах — искусственном интеллекте, больших данных, телемедицине, виртуальной реальности, киберфизических системах.

Экспорт российского ПО вырос до $8,5 млрд

«Геополитические проблемы привели к поляризации общества в отношении к российским поставщикам, — говорят в “Руссофте”. — Появился контингент, симпатизирующий российским разработчикам. Их слоган — “мы вне политики, только бизнес”».

В целом в «Руссофте» отмечают, что объем продаж несколько снизился за счет вышеупомянутых крупных сегментов. Но при этом потери были частично компенсированы продажами в новых секторах.

Прогноз «Руссофта» — происходит перераспределение рынка, на американском рынке появится больше российских игроков в самых передовых секторах. Продолжится перевод стартапов в американскую юрисдикцию, «для защиты IPR и поближе к рынку продаж».

Что касается рынка Евросоюза, то в «Руссофте» считают, что антироссийские санкции здесь сказались негативно, но не в такой степени, как в США. Растут протестные настроения в бизнес-среде, недовольной американскими санкциями и их воздействием на европейский бизнес. Это, по своим наблюдениям, подтверждают и некоторые члены ассоциации.

«В целом роста объемов продаж в ЕС почти нет, — говорят в ассоциации. — Снижаются продажи, производимые с позиции российских юрлиц. Но наблюдается некоторый рост продаж за счет создаваемых европейских офисов российских компаний».

С точки зрения «Руссофта», в 2017 г. значительно увеличилась частота бизнес-миссий россиян в развивающиеся страны (Юго-Восточная Азия, Арабский мир), которые проходили при поддержке Российского экспортного центра. Этот процесс начался в 2016 г. Превращение этой активности в рост объема продаж может занять 1,5-2 года. «От этого сегмента мирового рынка можно ожидать существенного роста, начиная с 2018-2020 гг., — говорят в “Руссофте”. — Уже в 2017 г. появились первые результаты, например, “Лаборатория Касперского” полностью компенсировала потери на американском рынке за счет продаж в развивающихся странах, в целом показав рост продаж на 8%».

У экспорта софта появилась господдержка

В понимании «Руссофта» на данный момент наладился процесс получения поддержки зарубежного маркетинга со стороны Российского экспортного центра (РЭЦ). «Несмотря на бюрократический характер их деятельности, РЭЦ оказывает реальную поддержку выходу на зарубежные рынки — как делается нашими конкурентами многие годы во всем мире», — говорят в ассоциации.

«Наблюдается тенденция поиска механизмов поддержки ИТ-индустрии в ведущих ИТ-центрах (Москва, СПб, Новосибирск, Нижний Новгород), — добавляют в оргаганизации. — В Новосибирске и СПб принимаются законы, снижающие налог на прибыль для разработчиков ПО».

Важной проблемой развития ИТ-компаний в «Руссофте» считают отсутствие источников финансирования для развития (в частности, для доработки продуктов и выхода на зарубежные рынки). «Необходимо менять регулирование для разрешения размещения облигаций ИТ-компаний на фондовой бирже», — говорят в ассоциации.