Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500

Скачок JURECA

Суперкомпьютер JURECA, созданный российской компанией «Т-платформы» и работающий в немецком суперкомпьютерном центре в Юлихе, поднялся на 29 место в рейтинге Топ-500 самых мощных вычислительных систем мира. Топ-500 составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов Мангейма и Теннеси. Ранжирование суперкомпьютеров в нем происходит в соответствии с их уровнем производительности, продемонстрированной на стандартном тесте Linpack.

Обнародование результатов происходит на двух крупнейших тематических выставках-конференциях: в июне в Германии и в ноябре в США. В 49 рейтинге, обнародованном в июне 2017 г., JURECA занимал 80 место. В только что увидевшем свет юбилейном 50 рейтинге он поднялся на 29 строчку. По словам разработчиков, суперкомпьютер входит в тройку мощнейших вычислительных систем Германии. Его производительность на тесте Linpack достигает 3,78 PFlop/s, пиковая производительность — 6,56 PFlop/s.

Причины успеха

Как пояснили по просьбе CNews в компании «Т-платформы», подъемом в рейтинге JURECA обязана тому, что в 2017 г. в Юлихе был построен так называемый бустер, то есть ускоритель. Он представляет собой отдельную систему, в которой используются ускорители Intel Phi 7250-F и интерконнект Intel Omnipath. Аппаратные платформы были созданы Intel, а интеграционными работами занималась компания Dell.

После этого в Юлихе появилась возможность объединить в одну систему кластер на стандартной процессорной архитектуре с интерконнектом InfiniBand, то есть собственно JURECA, и бустер на акселераторах и интерконнекте Omnipath. Теперь кластер и бустер могут обмениваться данными, и вся система одновременно может работать над выполнением одной общей задачи. Объединение было проведено при участии Intel, концепция принадлежит директору суперкомпьютерного центра Юлиха Томасу Липперту (Thomas Lippert).

Технические особенности

Как пояснили в «Т-платформах», подобное объединение представляет собой технически непростую задачу. Проблема заключается в несовместимости интерконнектов, что мешает наладить обмен данными. Тем не менее, при запуске теста Linpack на обоих компонентах системы специалисты из Юлиха получили результат в 3,78 PFlop/s. Теоретическая суммарная мощность кластера и бустера оценивается в 6,5 PFlop/s, то есть реально полученный результат составляет порядка 60% от теоретического максимума.

Внешний вид суперкомпьютера JURECA

В результате Юлих не только обзавелся гибридной системой процессор+ускоритель, но и свел в единую систему две несовместимые сети. У этого приема есть перспективы применения и на более мощных системах, полагает Липперт. Ученый представляет суперкомпьютер будущего как объединение кластера и различных бустеров. При этом части кода приложений вроде Phi, которые хорошо воспринимают ускорение, могут работать на бустерах, а другие части, которые не ускоряются или замедляются при миграции с архитектуры x86 — на кластере.

Россия в Топе-500

В пятидесятом Топ-500, обнародованном 13 ноября 2017 г., представлены три российских суперкомпьютера, как и в предыдущей редакции рейтинга. Однако год назад, в ноябре 2016 г., российских суперкомпьютеров в списке было пять. Три системы в рейтингах за 2017 г. — это самый низкий показатель со времен ноября 2006 г., когда отечественных суперкомпьютеров в Топ-500 было всего два.

Суперкомпьютер «Ломоносов-2» занял 63-е место, в то время как в июне находился на 59 строчке. Его пиковая производительность согласно рейтингу составляет 2,96 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack равняется 2,1 PFlop/s.

На 227-ом месте находится суперкомпьютер «Ломоносов», пиковая производительность которого оценивается в 1,7 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack достигает 901,9 TFlop/s. Оба суперкомпьютера были построены компанией «Т-Платформы» и используются в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ имени М. В. Ломоносова.

На 412-ой строчке рейтинга находится суперкомпьютер «Политехник РСК Торнадо», до этого занимавший 298-е место. Производительность компьютера на тесте Linpack достигает 658,1 TFlop/s при пиковой производительности 829,3 TFlop/s. Система работает в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, ее производителем является компания РСК.

Доля в производительности

Следует отметить, что хоть Россия и сохранила с прошлого раза свои позиции по количеству суперкомпьютеров, представленных в рейтинге, ее доля в суммарной производительности 500 мощнейших систем мира упала — с 0,489% до 0,433%, если говорить о производительности по тесту Linpack, и с 0,484% до 0,41%, если говорить о пиковой производительности.

Рекордное количество российских компьютеров было представлено в редакции Топа-500 за июнь 2011 г. — в список попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислительной мощности рейтинга составляла на тот момент 2,277% по результатам теста Linpack и 2,69% по пиковой производительности. После этого последовал спад — уже в рейтинге за ноябрь того же года количество компьютеров сократилось до пяти, доля в производительности по Linpack — до 1,408%, доля в пиковой производительности — до 1,737%.

К ноябрю 2014 г. России удалось несколько отвоевать утраченные позиции. Количество отечественных компьютеров в топе выросло до девяти, их доля в производительности по Linpack достигла 1,585%, а в пиковой производительности — 1,698%. Однако за этим последовал постепенный спад до нынешнего состояния.

Перспективы роста

По словам Елены Чураковой, представителя компании «Т-платформы», Россия теряет позиции в Топ-500 по причине отсутствия новых крупных суперкомпьютерных проектов в последние годы. Чтобы попасть в Топ-500 суперкомпьютер в настоящий момент должен иметь пиковую мощность не ниже 700 TFlop/s. Таких установок в России всего три, как следует из российского суперкомпьютерного рейтинга Топ 50.

По мысли Чураковой, быстро изменить ситуацию могут только государственные инвестиции, за счет которых создаются наиболее мощные суперкомпьютеры в мире. Она приводит в пример госпрограммы США, Китая, Японии и европейских стран.

«В Америке, например, только Министерство энергетики финансирует несколько разных программ по развитию суперкомпьютерных технологий с ежегодным бюджетом около $2 млрд, а специально созданная пару лет назад «Национальная стратегическая компьютерная инициатива» должна объединить усилия и бюджеты разных министерств для создания суперкомпьютеров экзафорпсной производительности. В России никогда не было отдельной суперкомпьютерной программы, за исключением относительно небольших программ «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» Союзного государства в 2000-2010 годах», — отмечает Чуракова.

По ее словам, отдельные ведомства, включая Минобрнауки, пытаются запустить такую программу. Если эти усилия увенчаются успехом, России понадобится достаточно немного времени, чтобы отвоевать обратно позиции в Топ-500, поскольку страна располагает всем необходимым для самостоятельного производства суперкомпьютеров

Лидеры рейтинга

Первое место Топ-500 суперкомпьютеров мира за ноябрь 2017 г., как и в прошлый раз, занимает китайская система Sunway TaihuLight. Установка была создана в Национальном научном центре проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая. Пиковая производительность системы достигает 125 PFlop/s, тест Linpack показывает производительность в 93 PFlop/s.

Второе место удерживает также китайский суперкомпьютер Tianhe-2, который работает в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу. Его пиковая производительность равняется 54,9 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack составляет 33,86 PFlop/s.

Третью позицию по-прежнему занимает суперкомпьютер Piz Daint, установленный в Национальном суперкомпьютерном центре Швейцарии. Его производительность на тесте Linpack достигает 19,6 PFlop/s, пиковая производительность равняется 25,3 PFlop/s.

Четвертую строчку списка занял суперкомпьютер ZettaScaler-2.2, который работает в Научно-технологическом бюро исследования земли и моря в Японии. На тесте Linpack он продемонстрировал производительность в 19,14 PFlop/s. Благодаря ускорителям PEZY-SC2, которыми были дополнены процессоры Intel Xeon, суперкомпьютер располагает самым большим в топе количеством ядер — 19,86 млн.

На пятом месте оказался суперкомпьютер Titan Cray XK7, установленный в Национальной лаборатории в Ок-Ридже Министерства энергетики США. Его производительность на тесте Linpack равняется 17,59 PFlop/s, а пиковая производительность — 27,1 PFlop/s.

Установки из США также занимают строчки с шестой по восьмую, на девятом и десятом местах находятся японские системы.