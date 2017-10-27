Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP

Студенты ИТМО разработали «умную» обувь, которую можно надевать без помощи рук. Через мобильное приложение или голосом пользователь отдает ботинку команду раздвинуться, после чего легко просовывает в него ногу. Обувь работает на платформе для интернета вещей SAP Leonardo.

Умный TapOk

Студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий (ИТМО), механики и оптики изобрели «умную» обувь, которую люди с ограниченными возможностями передвижения смогут надевать без помощи рук. Проект, получивший название TapOk, был представлен в Москве на хакатоне WearABLE Future и стал победителем соревнования.

Технические особенности

TapOk оснащен приводом, который встроен в подошву. Привод приводит в действие автоматический раздвижной механизм, за счет чего передняя часть ботинка выдвигается вперед. После этого пользователь может просто поставить в него ногу, и ботинок примет исходное положение.

Чтобы ботинок раздвинулся, пользователь должен отдать команду – это можно сделать через специальное приложение на смартфоне или просто голосом. Таким же образом можно изменить температуру обуви – стелька ботинка оборудована системой нагрева и датчиками. Управление ботинками было реализовано на базе платформы SAP Leonardo, обеспечивающей работу устройств интернета вещей.

Как победители хакатона авторы TapOk получат возможность реализовать свою идею в сотрудничестве с проектом Bezgraniz Couture, который создает одежду и аксессуары для людей с ограниченными возможностями и является одним из организаторов мероприятия.

О хакатоне

Собственно, применение SAP Leonardo было одним из условий допуска проектов к конкурсу, поскольку компания SAP является одним из организаторов хакатона. Темой соревнования стала область FashionTech для людей с ограниченными возможностями. Все изобретения должны были быть выполнены с использованием полимерных материалов немецкого производителя Covestro.

Презентация проекта TapOk, выполненного на базе платформы SAP

В общей сложности в хакатоне участвовало около 40 человек. Были представлены студенческие команды НИУ ВШЭ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Российского экономического университет им. Г. В. Плеханова, Британской высшей школы дизайна, РГУ им. Косыгина, МГТУ им Н. Э. Баумана. Оценкой изобретений занималась непосредственно целевая аудитория – люди с ограниченными возможностями.

Другие проекты

На хакатоне были представлены и другие изобретения с похожей функциональностью. Например, команда Gen.net продемонстрировала леггинсы, температуру которых можно регулировать с помощью мобильного приложения. Они предназначены для людей, которые передвигаются в инвалидной коляске и не ощущают отдельные части тела.

Коллектив Find my Sock представил приложение, позволяющее слабовидящим людям создать цифровую модель гардероба. Одежда в этом гардеробе оснащена метками ближней бесконтактной связи (Near field communication, NFC), которые обеспечивают беспроводную передачу данных на небольшие расстояния. Благодаря меткам люди с ограничениями по зрению могут комбинировать хорошо сочетающиеся предметы одежды и избегать неудачных сочетаний.

NFC-метки использовала также группа Active-Reactive-Clothes, но уже для того чтобы одежда лучше взаимодействовала с «умными» протезами. Также показанное на конкурсе приложение Communicator позволяет с помощью специальных меток преобразовывать цвета в музыкальные звуки. Приложение может быть использовано как слабовидящими людьми, так и людьми с полной потерей зрения.

По словам соучредителя Bezgraniz Couture Янины Урусовой, хакатон является первым шагом к реальному внедрению достижений FashionTech в продукты и сервисы, способные улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями. По словам Наталии Парменовой, исполнительного директора SAP СНГ, некоторые решения SAP вполне подходят для трансформации привычных предметов обихода именно таким образом.

Чем занимается SAP

SAP – это немецкая компания-разработчик корпоративного ПО с главным офисом в Вальдорфе. Была основана в 1973 г. пятью бывшими сотрудниками IBM. Название является аббревиатурой словосочетания Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung («системы, приложения и продукты в обработке данных»).

Прежде всего SAP известна как разработчик систем для управления предприятием и управления данными. Основным продуктами компании является система управления предприятием SAP ERP, выпущенная на рынок в 1998 г. под названием SAP R/3. Система состоит из модулей, у каждого своя сфера приминения – финансы, логистика, продажи, персонал и т. д.

SAP ERP является частью набора ПО для бизнеса под названием SAP Business Suite. Помимо нее в набор входят система для организации работы с клиентами (CRM), система для управления производственным циклом (PLM), ПО для работы с ресурсами, закупками и поставками (SCM), а также для организации работы с поставщиками (SRM).

В сфере управления данными самыми известными продуктами SAP являются SAP Business Intelligence, SAP Master Data Management и SAP Identity Management. Первый предназначен для сбора, хранения, обработки данных и формирования отчетности, второй – для работы с данными предприятия, третий – для хранения и распределения данных пользователей.