В сеть утекли характеристики смартфона-флагмана Huawei. Фото

В интернете появились снимки нового флагманского фаблета Huawei Mate 10 Pro. Помимо безрамочного дисплея, у него будут две камеры и сканер отпечатков пальцев.

У флагмана Huawei будет безрамочный дисплей и сканер отпечатков

Инсайдеры получили доступ к качественным изображениям нового флагмана Huawei Mate 10 Pro. Снимки опубликовал в своем твиттере Эван Бласс (Evan Blass) — блогер и один из самых известных телефонных инсайдеров в мире. На изображениях видно, что смартфон, как и предполагалось ранее, будет безрамочным, с соотношением сторон 18:9. Задняя панель оснащена сканером отпечатков пальцев по центру, двумя объективами Leica и декоративной вставкой из матового металла.

Модули двойной камеры, согласно более ранним утечкам, будут обладать разрешением 20 МП и 12 МП и оптическим зумом. Одна из них позволит делать черно-белые снимки и создавать эффект размытия заднего фона. Ожидаемая светосила каждого из объективов составит f/1,6, модель будет поддерживать 14 сценариев студийной съемки. Разрешение фронтальной камеры — 8 МП.

В сеть попали снимки нового флагмана Huawei

Также уже известно, что в основе Mate 10 Pro будет Kirin 970. Этот восьмиядерный процессор оснащен отдельным блоком для машинного обучения. Емкость встроенного аккумулятора — 4000 мАч. Присутствует и фирменная технология быстрой зарядки, работающая на базе нейронных сетей.

Утечка за две недели до премьеры

Ранее руководители Huawei заявляли, что их новый флагман по своим характеристикам превзойдет iPhone 8. Среди основных преимуществ были названы время автономной работы, скорость зарядки и качество фотосъемки. Объективы Sumilux-H в линейке Mate 10 повторяют рекорд по самой широкой диафрагме, когда-либо установленной в смартфоне. Аналогичные показатели — у LG V30.

Толщина устройства Mate 10 Pro — всего 7,5 мм. Оно имеет защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддерживает LTE Cat. 16. Другими его достоинствами считаются 6,1-дюймовая OLED-панель с разрешением QHD и плотностью 486 точек на дюйм. Объем встроенной памяти модели — 64 ГБ или 128 ГБ, оперативной — 6 ГБ.

Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели Mate 10 Pro

Толщина модели Mate 10 немного больше — 8,23 мм, ниже и объем оперативной памяти — 4 ГБ.

В качестве операционной системы выбрана Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 6.0. В Huawei флагманские смартфоны Mate 10 называют самыми мощными мобильными устройствами в истории компании, а также «интеллектуальными машинами», которые умеют думать, видеть и обучаться.

Двойная камера создана в сотрудничестве с Leica

Помимо Mate 10 Pro и его упрощенной версии Mate 10, в линейке окажутся еще две модели — бюджетный Mate 10 Lite и Mate 10 Porsche Design. Премьера смартфонов состоится в Мюнхене 16 октября 2017 г. Ожидаемое начало поставок — через месяц после презентации.