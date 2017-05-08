«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»

По итогам завершившегося конкурса, состоящего из пяти лотов, тиражированием созданного несколько лет назад электронного архива технической документации в филиалах «Транснефти» займутся компании «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и «Передовые системы самообслуживания». На это заказчик потратит порядка 1,1 млрд руб.

Тиражирование нефтяной ИС за 1,1 млрд

Компания «Трансненфть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов — тиражирует в своих подразделениях корпоративную информационную систему «Электронный архив технической документации» (ЭАТД). Организация завершила тендер на осуществление тематических работ с начальной ценой комплексного контракта в 1,109 млрд.

Работы были разделены на пять лотов. Первый охватил тиражирование и последующую техподдержку системы в филиалах «Сибирь», «Западная Сибирь» и «Порт Козьмино», второй — в филиале «Верхняя Волга», третий — в филиале «Порт Приморск», четвертый — в филиале «Север», пятый — в филиале «Дружба».

По данным сайта госзакупок, контракт по первому лоту при стартовой цене в p565,2 млн достался компании «Компьюлинк», попросившей за свои услуги p559,7 млн. Конкуренцию ей безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.

В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации»

По второму лоту с начальной ценой в p142,7 млн победителем стала компания «Логика бизнеса» с предложением в p141,5 млн (проигравшие конкуренты — «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По третьему с начальной ценой в p129,5 млн — «Логика бизнеса» с предложением в p128,4 (проигравшие конкуренты — снова «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По четвертому с начальной ценой в p129,3 млн — «Передовые системы самообслуживания» (ПСС) с предложением в p128,3 млн (проигравшие конкуренты — все те же «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По пятому с начальной ценой в p142,2 млн — ПСС с предложением в p141,5 млн (проигравшие конкуренты — снова «Степинформ» и «Инлайн МСП»). Итоговая сумма контрактов по всем лотам составила p1,099 млрд.

Анализ сайта госзакупок показывает, что тиражируемая система была создана фирмой «Ай-ти» за p179,8 млн по итогам конкурса, прошедшего в 2013 г., для подразделений «Балтнефтепровод» в Санкт-Петербурге и «Центрсибнефтепровод» в Томске.

Пресс-служба «Транснефти» 8 мая 2017 г. оказалась недоступна для комментариев Cnews.

Что за система тиражируется

Тиражируемая система предназначена для автоматизации процессов комплектования, ввода, хранения, поиска и использования в электронном виде технической документации, образующихся в процессе деятельности структур «Транснефти».

Кроме того, в системе реализованы возможности быстрого поиска документа, массовой выгрузки и печати группы документов, формирования различной статистической отчетности, а также учет состояния и хранения (с указанием места хранения) оригиналов документов, при передаче на архивное хранение, процесс загрузки технической документации в виде электронных образов документов и атрибутивных данных их регистрационных карточек, порядок взаимодействия подразделений при передаче на хранение оригиналов технической документации на исходных носителях; доступ для работы с компьютеризированных рабочих мест.

Тиражирование системы должно позволить сократить сроки работ, выполняемых с использованием технической документации, структурировать информацию в хранилище, организовать регламентируемый доступ к технической документации, обеспечить возможность работы с электронными образами документов, повысить эффективность контроля жизненного цикла оригиналов технической документации ОСТ, состояния и местонахождения оригиналов документов, обеспечить удобный поиск электронных документов, а также доступ к ним, унифицировать и автоматизировать обработку документов и т. д.

Система представляет собой типовое решение и внедряется в готовом виде без модификации программного кода. «Реализация новых функциональных требований должна осуществляться в рамках отдельных проектов», — гласит техзадание.

Программная начинка системы

В соответствии с техзаданием, в систему должно входить общее и платформенное ПО. По лини общего софта должны применяться многозадачные многопользовательские операционные системы AIX 7.1 и Windows 2008 R2 либо WindowsServer 2012/WindowsServer 2012 R2, обеспечивающие сетевое взаимодействие с использованием стека протоколов TCP/IP, система управления базами данных IBM DB2, MS SQL. В качестве платформенного ПО должны применяться IBMFileNetP8, AbbyyFlexiCapture 10.

При этом система должна функционирования на ОС Windows Server 2008/2012/2012 R2 в части функционирования Abbyy FlexiCapture 10, IBM AIX в части функционирования IBM FileNet P8. Также в ТЗ говорится, что для реализации проекта заказчик предоставит лицензии IBM, VMware и Veritas.

Что касается аппаратного обеспечения для системы, то оно также осуществляется силами заказчика.