«Яндекс» запустил убийцу Google Doc

Платформа «Яндекс.Коннект» в бесплатной версии обеспечивает совместный доступ сотрудников к корпоративной почте, данным, базе знаний и мессенждеру. В премиальной версии список облачных сервисов будет расширен.

Комплексная платформа для компаний любого масштаба

«Яндекс» запустил платформу «Яндекс.Коннект», обеспечивающую совместный доступ к различным облачным сервисам для совместной работы.

В состав платформы «Коннект» вошли приложения «Почта» для домена, «Диск», мессенджер «Ямб», общая база документов «Вики», а также адресная книга с возможностью отражения структуры организации.

Согласованная инфраструктура «Яндекс.Коннекта» обеспечивает эффективную коммуникацию внутри компании за счет того, что все сервисы «Коннекта» связаны между собой. Общее виртуальное пространство обеспечивает оперативный обмен информацией, документами, сообщениями, хранение знаний с общим доступом и возможность совместной работы над задачами.

Облачный офис

Для полноценного доступа ко всем ресурсам платформы требуется регистрация компании в «Яндекс.Коннекте». Обычная учетная запись «Яндекса» для этих целей не подходит. Судя по данным страницы регистрации в «Яндекс.Коннекте», ресурсы компаний, зарегистрированных на платформе, размещаются не в домене «Яндекса», а в специально выделенной для этих целей доменной зоне yaconnect.com.

Регистрация компании в «Яндекс.Коннекте»

Готовая инфраструктура «Яндекс.Коннекта» избавит администратора от рутинных задач вроде добавления сотрудников в рассылки и обеспечения работы домена. Здесь есть возможность группирования аккаунтов сотрудников по отделам и подотделам с передачей структуры компании в адресной книге.

Администрирование «Яндекс.Коннекта»

Общий адрес можно выделить как подразделениям для совместной работы в «Вики» или чат-групп в «Ямбе», так и для коллег из разных отделов для работы над одним проектом. После добавления администратором нового коллеги в нужный отдел его адрес автоматически появится во всех рассылках, чат-группах и списках доступа к облачным файлам, которые могут понадобится ему в работе.

Обеспечение работы доменов организации можно делегировать DNS-серверам «Яндекса». Это не скажется на работе сайта компании: хостинг сайта и хостинг DNS никак не связаны. После делегирования управлять DNS-записями можно с помощью DNS-редактора, который есть среди инструментов администрирования.

Чтобы пользоваться «Яндекс.Коннектом», компании не нет необходимости привязывать к платформе свой домен: при регистрации сервис выдаст «технический» домен, при этом собственный домен компании можно при необходимости добавить позже.

Все данные в «Яндекс.Коннекте» передаются по защищенному соединению с гарантией того, что никто не перехватит рабочую переписку или файлы для коллег. «Яндекс» защищает все аккаунты пользователей, «Почта» автоматически предупреждает, если у входящего сообщения нет цифровой подписи. Передача всех данных в «Яндекс.Коннекте» происходит по протоколу HTTPS.

При устройстве в компанию каждый новый сотрудник через «Яндекс.Коннект» получит почтовый ящик с адресом в домене компании. Работа с корпоративной почтой возможна через веб-интерфейс, мобильное приложение «Яндекс.Почта» или с помощью любого популярного почтового клиента.

Почта «Яндекс.Коннекта»

«Почта» фильтрует спам и проверяет все письма с помощью встроенного антивируса ESET NOD32, сканируя входящие и исходящие на случай если кто-то из коллег случайно заразит свой компьютер или телефон.

Почта также поддерживает режим отложенной даты отправки письма, настройки напоминаний о повторной отправке и другие расширенные настройки. В веб-версии «Почты» можно настроить логотип компании, каждый сотрудник может получить аватар. К работе с письмами можно подключить другие ящики на «Яндекс.Почте».

Мобильная версия «Яндекс.Почты» обладает режимом предварительного просмотра вложений, iOS-версия умеет работать с архивированными файлами.

Облачное хранилище «Яндекс.Коннекта»

Все пользователи «Яндекс.Коннекта» получают место на «Яндекс.Диске» для хранения рабочих файлов в облаке и возможности поделиться ими с коллегами. Новый сотрудник автоматически получит доступ к файлам отдела, а уволенный больше не сможет их открыть. Доступ к файлу или папке на «Диске» можно открыть избирательно сотруднику или группе. «Яндекс.Диск» также можно установить на телефон или планшет.

«Вики» позволит создавать и хранить в одном месте текстовые документы и презентации, идеи новых проектов и описания задач, инструкции, формы заявлений и другие документы. Здесь поддерживается внутренний поиск, совместное редактирование и уведомления об изменениях. О работе с таблицами в пространстве «Вики» информации не представлено.

База знаний «Яндекс.Коннекта»

«Вики» сохраняет старые версии страниц, благодаря чему всегда можно поменять точку отсчета и следить за изменениями. Здесь же можно разместить ответы на часто возникающие вопросы и другую информацию, часто востребованную сотрудниками.

Дополнительным удобством «Вики» является возможность просмотра загруженных документов прямо в браузере без скачивания на компьютер. Разработчикам удобно хранить в «Вики» примеры кода: она поддерживает форматирование для сотни языков программирования.

Учетная запись «Яндекс.Коннекта»

Встроенный в платформу мессенджер «Ямб» позволяет общаться коллегам в одном приложении, не переключаясь между мессенджерами и не вспоминая каждый раз, кому и куда лучше писать. «Ямб» интегрирован с общей адресной книгой и дает подсказки при начале набора в поле поиска.

«Ямб» поддерживает групповые чаты и передачу файлов. Мессенджер «Ямб» можно установить на телефон или планшет под управлением iOS или Android.

На кого рассчитана платформа

«Коннект» подойдет любому типу компании: обеспечивающая его работу инфраструктура «Яндекс.Облака» гарантирует стабильность и безопасность коммуникации как в команде из пары десятков человек, так и в корпорации с тысячами сотрудников.

Так, в «Яндексе» инструменты «Коннекта» помогают координировать работу почти шести тысяч человек в 16 офисах. Общее число входящих сообщений, которые внутренняя «Почта» компании обрабатывает за неделю, приближается к 27 млн. В «Вики Яндекса» примерно 830 тыс. страниц, что сопоставимо с объемом русскоязычной «Википедии».

«Коннект» ориентирован как на российский, так и на международный рынок, им можно пользоваться на двух русском и английском языках.

Бесплатная и премиальная версии платформы

Сейчас сервис предоставляет только бесплатный пакет базовых услуг, но в скором времени станет доступен пакет «Премиум» — с более широким набором функций и возможностью интеграции «Коннекта» с другими системами клиента. Стоимость его использования составит 190 руб. в месяц за каждого пользователя.