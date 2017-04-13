Создан 5-дюймовый смартфон, одновременно работающий на Android и Windows. Видео

В случае удачного завершения сбора средств на Indiegogo, в декабре могут начаться продажи карманного 5-дюймового гаджета Trinty, работающего под ОС Android и Windows за счет одновременной работы процессоров ARM и Intel.

Коня и трепетную лань. В одну телегу

На краудфандинговом портале Indiegogo появился новый проект по сбору средств на создание семейства устройств нового типа Trinity, представляющих собой Android-смартфон и Windows-компьютер в едином компактном 5-дюймовом форм-факторе.

Сбор средств запустил Шейн Льюис (Shane Lewis) из Чендлера, штат Аризона, основатель SL Interphase. В резюме Льюиса, в частности, числится работа в подразделении встраиваемой вычислительной техники Intel, а также в аэрокосмическом подразделении General Dynamics.

Два устройства в одном

Идея Льюиса заключается в упаковке в единый «смартфонообразный» корпус Trinity двух системных архитектур на процессорах Intel x86 и ARM, способных загружаться и работать одновременно. Большинство современных устройств с поддержкой двух оперативных систем, как правило, способны загружать только одну ОС на выбор.

Прототип ПК-смартфона Trinity

Trinity способна одновременно работать под Windows 10 и Android, снижая таким образом количество необходимых для нормальной работы мобильных устройств. Экран у системы один, переключение между операционными системами производится «на лету», без перезагрузки.

Прототип ПК-смартфона Trinity

По аналогии с ноутбуком, корпус Trinity оснащается множеством светодиодных индикаторов для отображения активности накопителя, сети и других компонентов, которые можно контролировать без необходимости включения дисплея. Ряд индикаторов при этом можно запрограммировать на собственные настройки. Подсветка логотипа и вовсе выполнена на базе RGB-светодиода, который можно настроить на разные цвета для индикации получения почты, беззвучных звонков и других входящих.

Троица: три модели на любой вкус

Льюис планирует наладить производство трех версий своего смартфонно-компьютерного гаджета. Общей для всех трех версий является Android-подсистема на базе 4-ядерного процессора iMX6, 2 ГБ оперативной памяти, а также 5-дюймового WVGA (800 x 480 пикселей) дисплея, двух камер с разрешением 13 МП и 5МП.

Одинаковым у всех моделей также будет набор портов USB 2.0, USB 3.0 и HDMI, слот MicrоSD, встроенная стереосистема и модули Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1, 4G/LTE, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS.

Характеристики модификаций Trinity

Переключение между Windows 10 и Android будет производиться по касанию к экрану или переключением внешнего монитора, подключенного через порт HDMI. Кроме того, в настоящее время Льюис работает над реализацией уникальной опции «картинка-в-картинке», которая обеспечит показ обоих экранов Windows/Android через выход HDMI с возможностью их переключения.

Для устройства также предполагается наладить выпуск специальной док-станции с вертикальной установкой устройства.

О батарее и сроке ее работы пока данных нет. Прототип питается от литий-полимерной батареи, заряда которой пока хватает только на 1 час работы одновременно работающих двух систем, или 4 часа только Android. Проект ставит цель довести работу двух систем до 2-2,5 часов, или до 8-10 часов только Android.

Сроки и цены

Первый прототип своей системы Trinty Шейн Льюис показал еще в январе на выставке CES’17. В настоящее время проект находится на стадии прототипа второго поколения, уже более-менее напоминающего финальный продукт, хотя и непривычно широкий.

Базовая версия Trinty One, оцененная в $699, оснащена чипом Intel Atom E8000, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Trinity Turbo с процессором Pentium N3710 и тем же набором памяти обойдется уже в $869. Флагманская версия Trinity Ultimate с процессором Pentium N3710, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти предлагается за $959. Кроме того, Trinity также предполагается поставлять в четырех вариантах цветового оформления корпуса.

Цветовая дифференциация Trinity

В случае успешного сбора средств в сумме $767 тыс. (до завершения проекта остается еще два месяца), Шейн Льюис планирует начать поставки первых Trinity в декабре 2017 года. В настоящее время проект поддержал только один человек.