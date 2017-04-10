Власти заблокировали популярное российское приложение

Роскомнадзор заблокировал приложение Zello, обеспечивающее общение через интернет в режиме рации. Блокировка осуществляется по Закону Яровой, который обязывает интернет-сервисы хранить содержимое сообщений их абонентам.

Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию

Роскомнадзор сообщил о внесении Реестр запрещенной информации интернет-ресурсов зарегистрированной в Америке корпорации Zello. Причиной стал отказ компании в предоставлении Роскомнадзору информации, необходимой для включения ее сервис в Реестр организаторов распространения информации.

Что такое Zello

Zello - проект питерских программистов, разработавших одноименное приложение для компьютеров и смартфонов. Приложение Zello - аналог рации, которая позволяет осуществлять групповое голосовое сообщение по интернет-каналам в режиме push-to-talk.

Приложение используется, в первую очередь, водителями транспортных средств. В числе прочего Zello используют дальнобойщики для организации протестов против системы «Платон».

Кто такие «организаторы распространения информации» в интернете

В 2014 г. в России были приняты поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, получившие названия «Закона о блогерах». Данный закон ввел понятия «организаторов распространения информации» (ОРИ) - владельца сервиса, использующегося для обмена сообщениями между пользователями сети интернет.

ОРИ вносят в соответствующий реестр Роскомнадзора. Первоначально закон требовал, чтобы ОРИ хранили на территории России информацию о всех сообщениях российских пользователей в течении полугода, а также предоставлять правоохранительным органам доступ к содержимому сообщений своих пользователей.

Zello - любимое приложение дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон»

В 2016 г. был принят новый закон за авторством Ирины Яровой, получивший в прессе название «закона Яровой» . Он требует от ОРИ хранить информцию о переданных пользователями сообщениях в течение года. А с июля 2018 г. придется хранить на территории России еще и содержимое сообщений пользователей в течение полугода. Кроме того, в случае использования шифрования ОРИ обязаны передать правоохранительным органам ключи для расшифровки сообщений.

В Роскомназоре указали, что инициаторами включения того или иного сервиса в Реестр ОРИ выступают правоохранительные органы. После получения соответствующего запроса от Роскомнадзора владелец ОРИ обязан в течение пяти рабочих дней предоставить ведомству ответ. Но обращение Роскомнадзора в Zell было проигнорировано. 15 марта 2017 г. Роскомнадзор направил в Zello повторный запрос, в котором срок ответа был установлен в течение 15 дней, но и он остался без ответа.

«Абсурдные» требования властей

Владельцы Zello написали в корпоративном блоге, что они не намерены выполнять требования Роскомнадзора. Сами требования были названы «абсурдными с технической точки зрения» и противоречащими принципам Zello. Своим пользователям Zello рекомендовал использовать VPN (сервис виртуальных частных сетей, позволяющий обходить блокировки).

Zello - первый известный случай блокировки интернет-площадки по Закону «О блогерах». В конце 2016 г. блокировке подверглась социальная сеть Linkedin. Тогда речь шла о другом законе - о локализации в России персональных данных.

Однако, как напоминает координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк, тогда был создан важный прецедент: в России не только был заблокирован сайт Linkedin, но и из российских магазинов приложений AppStore и Google Play исчезло мобильное приложение социальной сети. Если в случае Zello Роскомнадзору также удастся добиться удаления приложения из данных магазинов, это создаст сервису серьезные трудности, предупреждает Козлюк.

Характерно, что хотя до недавнего времени в Реестр ОРИ включались только российские площадки: сервисы Rambler, Mail.ru и «Яндекс», различные форумы и т.д., но с начала 2017 г. в Реестр попали и зарубежные сервисы: мессенджер Threema, приложения для торрентов Mediaget, файлообменные сервисы depositfiles.com и turbobit.net и др.

Артем Козлюк полагает, что эти сервисы стали сотрудничать с властями и выполнять требования Роскомнадзора и правоохранительынх органов. «Иначе бы они были заблокированы так же, как и Zello», - говорит эксперт.