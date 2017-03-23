Власти запретили статью сервиса «Кнопка» о легальных финансовых операциях

Сервис «Кнопка» опубликовал материал о способах вывода денег из ООО для последующего использования в личных целях. На основании судебного вердикта Роскомнадзор потребовал удалить статью. Способы, перечисленные в статье, в большинстве своем легальны. Единственный незаконный из них подвергается критике со стороны автора, но описан подробно.

Роскомнадзор против «Кнопки»

Роскомнадзор запретил статью, посвященную способам вывода средств из обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Материал появился в блоге сервиса для сдачи бухгалтерской отчетности «Кнопка». Роскомнадзор направил в «Кнопку» требование удалить статью. Об инциденте в соцсети Facebook сообщил сооснователь сервиса Евгений Кобзев, подчеркнувший, что описанные в статье способы вывода средств являются легальными.

Роскомнадзор действует на основании постановления Ишимского городского суда Тюменской области. Суд прислушался к мнению прокурора, который утверждает, что в статье содержится информация, как отобрать деньги у юрлица, чтобы произвольно их потратить. «Жалко, что в юридических институтах экономику предприятия совсем не преподают...», – прокомментировал позицию прокурора Кобзев.

В дальнейшем Кобзев намерен обжаловать вердикт суда. Получив требование Роскомнадзора, «Кнопка» убрала статью из блога, но обеспечила доступ к ней через облачное хранилище Google Диск. «Все сайты с детской порнографией и торговлей наркотиками уже обнаружены Роскомнадзором, и он начал требовать блокировки совершенно легального контента, и интересно, будет ли он требовать это у гугла», – пишет Кобзев.

Блог онлайн-сервиса «Кнопка» попал под цензуру

за статью о легальных способах вывода денег из ООО

Вскоре в Google Диск на месте материала появилось сообщение: «Мы решили убрать контент даже отсюда, потому что процедурно его размещение незаконно по решению суда, займемся опротестованием». Однако к этому времени материал был уже опубликован на каналах мессенджера Telegram, где он доступен и сейчас.

Содержание статьи

Статья «Как легально вывести деньги из ООО» описывает способы, с помощью которых учредитель ООО может воспользоваться прибылью своей компании в личных целях, как это может сделать, например, индивидуальный предприниматель. Статья действительно предлагает ряд законных способов вывести средства из компании: выплатить зарплату учредителю, уплатив при этом все налоги, взять у компании взаймы, или дать ей взаймы с процентом, а потом выводить под видом выплаты процентов прибыль.

Далее следует раздел «Экстремально», который начинается словами: «Привлекательное, но незаконное решение: фиктивная сделка с другой фирмой». Раздел содержит подробное описание этого способа. В конце раздела автор статьи приходит к выводу, что «игра не стоит свеч», и детально поясняет, какие риски несет в себе этот метод.

После этого в материале продолжается перечисление законных способов вывода средств: заключение договора с собственником в роли ИП, выплата дивидендов и т. д.

Что такое «Кнопка»

«Кнопка» – это облачный бэк-офис для владельцев малого и среднего бизнеса, то есть платформа для оказания аутсорсинговых услуг. Сервис начал свое существование в 2013 г. «Кнопка» предлагает клиентам помощь бухгалтера, юриста, бизнес-ассистента и интернет-банка. Услуги можно приобрести в комплексе или выбрать только бухгалтерию.

По собственным данным «Кнопки», в конце 2016 г. клиентами сервиса являлись более 2 тыс. российских компаний. Среди партнеров «Кнопки» присутствуют Сбербанк, «1С», «Альфа-банк», ФК «Открытие», Microsoft, Metro Cash and Carry, IIKO и другие.

С 2015 г. «Кнопка» является аккредитованным партнером технопарка «Сколково». В мае 2016 г. компания объявила о выходе на самоокупаемость, в июле была получена устойчивая операционная прибыль. После этого стала возможна сделка, в результате которой основатели компании – Антон Сизов, Евгений Кобзев и Андрей Завьялов – стали ее акционерами.