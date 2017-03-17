 

Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов

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, Текст: Игорь Королев
«Мегафон» заплатил оператору СМАРТС 780 млн руб. за трех поволжских сотовых операторов. Это были последние активы СМАРТС.

«Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС

«Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских сотовых операторов: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и работающий в Мордовии «СМАРТС-Саранск».

Согласно отчету «Мегафона», сумма сделки составила 780 млн руб. Из них 480 млн руб. были выплачены в момент совершения сделки и еще 300 млн руб. будут выплачены через два месяца после этой даты.

«Мегафон» приобрел эти компании ради принадлежащего им частотного ресурса в диапазоне 1800 МГц. Изначально этот диапазон предназначался для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM, но несколько лет назад эти частоты разрешили использовать и для связи в технологии четвертого поколения стандарта LTE (4G).

Именно для расширения возможностей LTE-сетей «Мегафон» и будет использовать приобретенные компании. Абонентская база была только у одной из этих компаний, и то небольшая, говорит вице-президент «Мегафона» Анна Серебряникова.

Долгая продажа СМАРТС

Напомним, сотовый оператор СМАРТС был создан в 1990-х годах в Самаре. Впоследствии компания начала экспансию в другие регионы Поволжья, Центрального и Южного округов.

Глава и основной акционер СМАРТС Геннадий Кирюшин

В 1998 г. СМАРТС получил лицензию на стандарт GSM-1800 на всю территорию Приволжского укрупненного округа. Компания хотела стать федеральным оператором и даже пыталась выйти в Москву, но безуспешно.

С 2005 г. основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин начал поиски инвестора для компании. Одновременно компания «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП), специалист по корпоративным конфликтам, начала длительную борьбу с Кирюшиным. В частности, СКП выкупила у ВЭБ права требования по кредиту на $57 млн, предоставленному принадлежащему Кирюшину оффшору под залог 32%.

Впоследствии выяснилось, что СКП получила средства на борьбу за акции СМАРТС от структур АФК «Система» - основного акционера МТС. В 2007-2008 гг. покупкой СМАРТС интересовались «Вымпелком», «Мегафон» и МТС. Летом 2008 г. МТС готова была купить СМАРТС за $1 млрд, но сделке помешал начавшийся мировой финансовый кризис.

В последующие годы покупкой СМАРТС интересовались Tele2 и «Ростелеком», но сделка не состоялась из-за непрекрающегося конфликта с СКП. В таких условиях Кирюшин принял решение выделить активы СМАРТС в отдельные дочерние предприятия и продавать компанию по частям.

Распродажа по частям

Летом 2005 г. «Мегафон» выкупил основной актив СМАРТС в Самаре и купил «дочки» компании в Астраханской и Ярославской областях и республике Чувашия. Сумма той сделки составила 5,75 млрд руб. Таким образом, всего «Мегафон» потратил на активы СМАРТС 6,53 млрд руб.

Осенью 2015 г. «Вымпелком» за неназванную сумму приобрел активы СМАРТС в Астраханской и Саратовской областях (в некоторых регионах у СМАРТС было несколько «дочек») и республике Калмыкия. А в конце 2014 г. МТС приобрела «дочек» оператора в Пензенской и Ивановской областях и Башкортостане за 3,13 млрд руб.

Позднее стало известно, что тогда же, в конце 2014 г., МТС договорилась о покупке еще четырех «дочек» СМАРТС, однако в этой части сделка не состоялась и стороны стали выяснять отношения в суде Великобритании.

Осенью 2016 г. стороны достигли мирового соглашения. Из четырех «дочек» СМАРТС, являвшихся субъектами судебного разбирательства, МТС выкупила только одну - в республике Мари-Эл. Остальные три компании остались у СМАРТС, и именно сейчас их приобрел «Мегафон».

Евгений Чаркин, РЖД — об ИТ-проектах компании

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