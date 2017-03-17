Власти делают из Крыма «лакмус» для отечественного ПО

Минкомсвязи намерено существенно изменить правила ведения Реестра отечественного ПО, в том числе включив в них пункт о недопустимости для российского софта иметь внешние ограничения на работу и поддержку в Крыму.

«Крымская» поправка для Реестра

Минкомсвязи решило значительно уточнить правила формирования и ведения Реестра российского ПО, собранные в котором программы с 1 января 2016 г. имеют приоритет для использования госорганами — именно этому софту чиновники должны отдавать предпочтение при осуществлении соответствующих госзакупок. Теперь, в соответствии с уточнениями в данном Реестре смогут находиться только те продукты, чье распространение и использование на территории России или отдельных ее субъектов ничем или никем не ограничено — в том числе иностранными государствами.

Один из членов Экспертного совета при Реестре заверил CNews, что нисколько не сомневается в том, что это касается Крыма. Напомним, что 18 марта 2014 г. после референдума на полуострове Крым вернулся в состав России, что повлекло за собой принятие различного рода международных экономических санкций в отношении нашей страны.

Так, 19 декабря 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама (Barack Obama) подписал указ (PDF), согласно которому американским компаниям с 1 февраля 2015 г. запрещено экспортировать на полуостров свою продукцию и технологии, а также оказывать услуги пользователям в Крыму. Аналогичное решение для стран своей юрисдикции в декабре 2014 г. принял и Совет Евросоюза.

После этого в январе 2015 г. корпорация Google закрыла в Крыму учетные записи пользователей своей рекламной сети AdSense и заблокировала вывод средств со счетов в системе. Тогда же российский офис Hewlett-Packard разослал своим партнерам письмо (имеется в распоряжении CNews), которым довел до их сведения запрет на поставку в Крым «любых товаров, услуг либо технологий (включая программное обеспечение)».

Одновременно с ними Apple начала блокировать доступ жителей Крыма к App Store — магазину приложений для iPhone и iPad, а платежная система PayPal полностью прекратила обслуживать жителей полуострова.

В то же время доменный регистратор и хостер GoDaddy разослал своим клиентам письма-предупреждения, согласно которым собирается закрыть аккаунты пользователей-крымчан и отобрать у них предоставленные домены. А в феврале 2015 г. перестала обслуживать крымских пользователей своих облачных сервисов американская компания Amazon.

В правилах ведения Реестра российского ПО появится «крымская» поправка

Стоит отметить, что в Реестр регулярно пытаются под тем или иным видом просочиться зарубежные продукты, часть из которых из-за определенных ухищрений, порой, полностью соответствует официальным критериям «отечественности». «Крымская» поправка к критериям отечественного ПО для них станет дополнительным барьером.



Текст подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства, вводящего описываемую новеллу, появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В Минкомсвязи на момент выхода материала прокомментировать CNews текст документа не смоги.

Описание продуктов в Реестре расширяется

Также в соответствии с проектом постановления содержательная часть записей в Реестре о продуктах будет заметно расширена — список сведений о ПО, дополнится рядом пунктов. Как пояснил CNews член Экспертного совета, принципиальных моментов тут несколько. Одним из главных является тот пункт, который предписывает указывать сведения о возможности и условиях получения исходного кода (в документе — «текста») ПО или об отсутствии такой возможности.

Небезынтересным новшеством член Совета считает и пункт, касающийся сведений о включении софта в Национальный фонд алгоритмов и программ.

Также один из пунктов предписывает указывать сведения о соответствии ПО дополнительным требованиям к программам, «установленным Правительством». В данном случае речь идет о требованиях, которые пока не установлены, но уже прописаны в еще одном проекте правительственного постановления, которое сейчас также находится в стадии разработке на regulation.gov.ru. Эти требования весьма обширны и преимущественно узкоспециальны. Из примечательных нюансов можно выделить пункт, в соответствии с которым офисное ПО из Реестра должно работать не менее чем на двух различных ОС семейства Linux.

Возвращаясь к пунктам нового постановления отметим, что ранее к продукту должна была прилагаться ссылка на интернет-страницу, с которой данный софт можно было бы, по сути (по букве правил), установить. Теперь же речь идет о ссылке на страницу, на которой просто должна быть прописана стоимость продукта, либо информация о свободном его использовании.

Ухудшение условий для экспертизы

Анализ старых и новых правил показывает, что ранее для включения ПО в Реестр к соответствующему заявлению правообладатель должен был приложить экземпляр продукта без технических средств защиты авторских прав или со средствами законного устранения ограничений использования софта.

Новые формулировки туманны и размыты, и член Совета считает, что теперь достаточно будет приложить к заявке лишь элементы продукта, а значит его экспертиза на предмет «отечественности» может быть существенно затруднена.

Сменяемость членов Совета

Подготовленный Минкомсвязи документ также подразумевает внесение ряда изменений в порядок работы Экспертного совета при Реестре. В частности, состав Совета должен ежегодно обновляться не менее чем на треть. При этом член экспертного совета, за исключением представителей Минкомсвязи, не может входить в состав Совета более двух лет подряд. Ранее никаких ограничений на этот счет не было, хотя наблюдательный орган и так регулярно обновлялся.