Acer объявила о старте продаж ноутбука-трансформера Predator Triton 900 в России. Цена

Acer представила на российском рынке игровой ноутбук Predator Triton 900, оснащенный 17-дюймовым сенсорным экраном-трансформером с разрешением 4К, видеокартой Geforce RTX 2080 и процессором Core i7 восьмого поколения. Predator Triton 900 сможет конкурировать с настольными ПК по мощности и значительно опережать их по удобству, считают в Acer. Стоимость новинки составляет 369,99 тыс. руб.

Компактный форм-фактор ноутбука предъявляет строгие требования к теплоотводу во время игр. Поэтому Predator Triton 900 оснащен усовершенствованной системой охлаждения Aeroblade 3D четвертого поколения, увеличивающей воздушный поток на 45%, и технологией Coolboost, обеспечивающей охлаждение ноутбуков во время продолжительных игровых сессий и требовательных к ресурсам игр.

Predator Triton 900 — игровой ноутбук в оригинальном форм-факторе с любопытными конструктивными особенностями. В устройстве применяется запатентованная технология Ezel Aero Hinge, которая позволяет менять положение 17-дюймового дисплея. Пользователи могут переключаться между четырьмя режимами работы: Display — для совместного использования экрана с друзьями во время игровых сессий; Ezel — для игр на сенсорном экране; классический режим ноутбука — для традиционных игровых сценариев; режим планшета — превращает Triton 900 в инструмент для совместных игр или творческой работы.

Рядом с клавиатурой расположен трекпад, который обеспечивает естественное положение рук в играх и в ряде случаев позволяет вообще обойтись без подключаемой мыши. Также трекпад можно переключить в режим цифровой клавиатуры для удобства работы в офисных приложениях.

Новый ноутбук Acer Predator Triton 900

Устройство оснащено механической RGB-клавиатурой, у которой каждая кнопка настраивается отдельно. Над клавиатурой есть специальные кнопки-макросы, которые можно настраивать для игр.

Acer Predator Triton 900 оснащен графическим процессором Nvidia Geforce RTX 2080, сенсорным 4K-дисплеем с матрицей IPS и 100% цветовым охватом Adobe RGB с поддержкой технологии Nvidia G-sync.

Устройство включает восьмиядерный процессор Intel Core i9-9980HK девятого поколения, твердотельный накопитель 2 х 512 ГБ NVMe PCIe RAID 0 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4.

Predator Triton 900 оснащен технологией Waves Maxx, обеспечивающей высокое качество звучания благодаря эффекту с отслеживанием положения головы пользователя для получения реалистичного трехмерного звука.

Технология Killer Doubleshot Pro позволяет одновременно подключаться к сетям Ethernet и Wi-Fi. Программа Killer Network Manager определяет характеристики каждого соединения, а также распределяет трафик запущенных приложений на наиболее подходящий сетевой канал. Ноутбук имеет один порт USB Type-C с технологией Thunderbolt 3, один порт USB Type-C с поддержкой передачи видео, два порта USB 3.1 Gen1, один порт USB 2.0, один порт HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4 и порт Ethernet для тех, кто предпочитает проводное сетевое соединение.

Мобильное приложение Predatorsense, которое станет доступно в 2019 г., позволит управлять ПК Predator со смартфона. С его помощью можно будет контролировать настройки разгона, скорость вращения вентилятора, подсветку и аудиорежим. Появится возможность задействовать предварительно установленные на ПК активные профили подсветки или дистанционно переключать их, а также просматривать и устанавливать настраиваемые наборы макросов для горячих клавиш.