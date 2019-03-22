Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены

Xiaomi объявила о запуске в России Redmi Note 7. Новое устройство продолжает линейку смартфонов, традиционно оснащенных большими дисплеями с большим временем автономной работы.

«Линейка Redmi Note пользуется огромной популярностью среди наших покупателей, и Redmi Note 7 является самым существенным обновлением в истории этого модельного ряда, - отметил Юй Мань, глава подразделения Xiaomi в России и СНГ. - Он обладает лучшей в своем классе камерой, современным процессором, надежным корпусом и емким аккумулятором. Также мы уверены, что Mi фаны по достоинству оценят его очень привлекательную цену».

Redmi Note 7 отличается новым премиальным стилем. Задняя и передняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Дисплей Redmi Note 7 имеет диагональ 6,3 дюйма и каплевидный вырез, а также разрешение FHD+ 2380 x 1080. Экран смартфона с высокой плотностью пикселей и точной цветопередачей (цветовой охват NTSC — 84%) предлагает одно из лучших визуальных решений в своем классе.

На задней панели Redmi Note 7 установлен сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1 типа CMOS с задней подсветкой с 48 МП физических пикселей. При съемке сенсор использует технологию Samsung Tetracell, которая объединяет четыре пикселя в один большой размером 1,6 мкм. Это значительно увеличивает светочувствительность и делает полученное изображение намного ярче и четче даже в условиях низкой освещенности.

Xiaomi внедрила в камеру Redmi Note 7 новейшие функции ИИ, включая функцию фотосъемки в ночном режиме, которая была представлена вместе с флагманом Xiaomi Mi MIX 3. Также камера получила такие функции, как определение сцен при помощи ИИ, Beautify с ИИ и портретный режим с использованием ИИ, которые позволяют пользователям легко создавать потрясающие фотографии.

Redmi Note 7 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660 с ИИ и максимальной тактовой частотой 2,2 Ггц, что обеспечивает бескомпромиссную пиковую производительность во время игрового процесса и обработки данных.

Redmi Note 7 также оснащен традиционным для линейки Redmi аккумулятором повышенной емкости 4 000 мАч, который обеспечивает сутки автономной работы для пользователей практически с любой активностью.

Зарядите устройство через USB Type-C еще быстрее, благодаря поддержке Qualcomm Quick Charge 4. Redmi Note 7 также получил ИК-бластер, позволяющий управлять многочисленными бытовыми приборами, такими как телевизоры или кондиционеры. Кроме того, смартфон поставляется с аудиочипом Smart PA для более громкого и качественного звука.

Redmi Note 7 надежен и рассчитан на ещё более длительное использование. Передняя и задняя панель смартфона покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 5, которое делает его менее уязвимым от повреждений при падениях. Его углы также усилены, что еще больше повышает долговечность смартфона. Кроме того, кнопки и порты имеют водонепроницаемые уплотнения для уменьшения воздействия случайных брызг, которые могут возникнуть при повседневном использовании.

Несмотря на то, что минимальный срок гарантийного обслуживания на смартфоны в России составляет 12 месяцев, Xiaomi настолько уверена в высоком качестве сборки Redmi Note 7, что было решено увеличить период бесплатного сервисного обслуживания для данной модели до 18 месяцев.

Xiaomi также запустила на российском рынке новый экосистемный продукт - IP-камеру Mi Home Security Camera Basic 1080p. Камера снимает высококачественное видео в разрешении FullHD, которое можно просматривать на экране смартфона. Это позволит наблюдать за своим домом из любой точки планеты. Камера обладает углом обзора 130 градусов, поэтому даже самый удаленный уголок комнаты не ускользнет от ее взора.

Redmi Note 7 поставляется в цветах «Космический черный», «Нептуновый синий» и «Туманный красный». Цена модели с 3 ГБ + 32 ГБ составит 13 990 рублей, с 4 ГБ + 64 ГБ —15 990 рублей.

Начиная с 28 марта Redmi Note 7 будет доступен в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Авторизованных магазинов Mi Store, в розничной сети DNS и в онлайн-магазине AliExpress Tmall. В дальнейшем смартфон появится в ассортименте других розничных партнеров. Версия в цвете «Туманный красный» появится в продаже позднее.