Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены

Acer объявила о начале продаж новых игровых ПК Predator Orion 3000 и 5000, а также обновленного Orion 9000 для всех поклонников бескомпромиссной производительности. Новинки получили видеокарты последнего поколения Nvidia GeForce RTX и процессоры Intel Core 8 поколения. Максимальная конфигурация Predator Orion 9000 с процессором Intel Core i9-7980XE, 128 ГБ оперативной памяти и двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti SLI доступна эксклюзивно в онлайн-магазине Aceronline.ru по цене 749 990 рублей.

В новинке появилась ARGB-подсветка светодиодных полос на передней панели, которую можно настраивать в фирменном приложении PredatorSense. Корпус сохранил удобные ручки для переноски, колёса для любителей LAN-вечеринок и выездных игровых мероприятий, съёмные верхнюю и боковую панели для удобного апгрейда (причём прозрачная боковая панель защищена от электромагнитных помех так же, как и весь корпус). Кнопка Turbo в верхней части корпуса позволяет одним нажатием включить разгон системы и получить максимальную производительность в нужный момент.

В новом Predator Orion 9000 компания Acer впервые применяет 2 видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ в SLI с поддержкой технологий трассировки лучей, искусственного интеллекта и программируемого шейдинга, которые позволяют добиться невероятной реалистичности графики в играх.

Видеокарты в Predator Orion 9000 используют высокоскоростную память GDDR6 и соединены мостом NVLINK. Также новинка оборудована мощным процессором Intel i9-7980XE с поддержкой технологии Intel Turbo Boost Max 3.0, с 18 ядрами и 36 потоками, который идеально подходит для современных и будущих игр, проведения игровых онлайн-трансляций и создания контента, включая работу с продвинутыми графическими и видео редакторами. Predator Orion 9000 поддерживает установку до восьми модулей ОЗУ с частотой до 2666 МГц, таким образом, максимальный объем может составить 128 ГБ. Для мгновенного запуска системы в новинке установлены SSD М.2 PCIe, а для хранения информации — жесткий диск SATA3 емкостью 3 ТБ.

За звук в новинке отвечает звуковая система Pro Gaming от Sound BlasterX, которая поможет в режиме Scout Mode быстрее найти противника на поле боя, настроить звук в зависимости от формы и размеров помещения и подобрать индивидуальные звуковые профили для игр, просмотра фильмов или прослушивания музыки.

Конструкция корпуса Predator Orion 9000 позволяет сформировать воздушные потоки для эффективного охлаждения системных компонентов. Корпус разделен на четыре термальные зоны, отделённые друг от друга — для блока питания, видеокарт, центрального процессора и накопителей. Подачу холодного воздуха обеспечивают два 120-миллиметровых вентилятора с подсветкой, расположенные на передней панели, а отвод горячего воздуха осуществляется через заднюю и верхние панели корпуса еще тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Процессор оснащен системой водяного охлаждения от Cooler Master.

Также Acer впервые выводит на российский рынок игровые ПК Predator Orion 5000, оснащенные самыми современными компонентами и предназначенные для любителей игр и энтузиастов. По дизайну новинка схожа со старшим братом Orion 9000 — черный металлический корпус со светодиодными полосами на передней панели, подсветка внутренней части и прозрачная боковая панель с защитой от электромагнитного излучения. В Orion 5000 также используется технология охлаждения компонентов IceTunnel 2.0 с разделением корпуса на термальные зоны. Снаружи на корпусе размещены удобные держатели для наушников.

Компьютеры Predator Orion 5000 оснащаются 6-ти ядерными процессорами Intel Core i5 или i7 с разблокированным множителем, 32 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителями для максимально быстрой загрузки системы и жёстким диском SATA3 емкостью 3 ТБ для хранения данных и коллекции игр пользователя, а также мощными видеокартами Nvidia GeForce RTX 2080 SLI, которые способны без проблем справиться с требовательными играми и VR-приложениями. Звуковая карта Pro Gaming от Sound BlasterX обеспечивает высокое качество звучания в играх.

Настольные ПК Predator Orion 3000 – это компактная игровая система премиум-класса. Корпус чёрного цвета выдержан в фирменном стиле Predator, оснащён светодиодной подсветкой и не смотря на небольшие размеры, вмещает в себя мощную игровую начинку. Для удобства пользователя на переднюю панель вынесены порты USB и 3,5 мм разъемы для подключения игровой гарнитуры, которую можно разместить на откидных боковых крюках.

Новинка оснащается видеокартами GeForce RTX 2070 8 ГБ с поддержкой современной технологии трассировки лучей, мощными процессорами Intel Core i5-8400 или i7-8700, 16 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельными накопителями, а также двухтерабайтным жестким диском. Такого набора комплектующих более чем достаточно для комфортной игры с разрешением 4K, работы с требовательными графическими и видео редакторами, а также для виртуальной реальности.

Predator Orion 9000 в топовой конфигурации доступен по цене 749 990 рублей и продаётся эксклюзивно в интернет-магазине Aceronline.ru. Predator Orion 5000 доступен по цене от 219 999 рублей, Predator Orion 3000 — от 136 999 рублей.

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