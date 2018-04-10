Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S

Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о начале продаж устройства «2 в 1» XPS 15 на мировом рынке. Новинки работают под управлением Windows 10.

Флагманский ноутбук XPS 15 оснащается 6-ядерными процессорами Intel Core 8-го поколения и графическими системами вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1050Ti. В зависимости от конфигурации ноутбук может быть оснащен технологией Windows Hello со сканером отпечатка пальца, встроенным в кнопку питания; Thunderbolt 3, 4-полосным PCI Express и HDMI 2.0.

Новый трансформер XPS 15, представленный на CES 2018 и получивший свыше 34 наград Best of CES, уже в продаже на мировом рынке с 29 марта 2018 г. Это высокопроизводительный ПК «2 в 1» с дисплеем без рамок InfinityEdge 4K, помещенный в тонкий корпус толщиной 16 мм, что стало возможным благодаря новым архитектурам микропроцессора и графики, а также конструкции системы отвода тепла.

Моноблоки Inspiron 22 и 24 AIO серии 3000 предоставляют потребителям базовые функции компьютера и развлекательной системы и предлагаются по умеренным ценам. Устройства оснащаются процессорами различной производительности вплоть до Intel Core 7-го поколения, могут быть оснащены до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретной графической подсистемой NVIDIA GeForce MX110.

Выпускаемые в глянцевом белом и черном цвете, новые модели оснащаются IPS-матрицами формата Full HD с диагональю 21,5 и 23,8 дюйма и широкими углами обзора, встроенными стереодинамиками с поддержкой технологии Dell CinemaSound, технологией CinemaStream и поставляются с клавиатурой и мышью в комплекте.

Моноблок Inspiron 24 AIO серии 5000 базируется на чипах Intel Core 8-го поколения и, в зависимости от комплектации, предлагается с видеокартой игрового уровня NVIDIA GTX 1050 и технологией Intel Optane Memory. Диагональ безрамочного IPS-дисплея InfinityEdge составляет 23,8 дюйма. Разрешение — FHD. Компьютер поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Технология Windows Hello, опциональная ИК-камера и Cortana позволяют получать доступ к учетной записи с помощью распознавания лица или голоса.

Еще одна новинка в линейке — Inspiron 27 AIO серии 7000. В зависимости от варианта поставки, может оснащаться процессорами Intel Core 8-го поколения и графикой NVIDIA GTX 1050. Диагональ практически безрамочного дисплея InfinityEdge составляет 27 дюймов. Разрешение — вплоть до 4K UHD. Эта система поддерживает технологии следующего поколения, такие как видеостриминг и Windows Mixed Reality Ultra, память DDR4 с двумя накопителями, жесткий диск емкостью до 1 ТБ и PCIe NVMe SSD емкостью до 256 ГБ.

Новое семейство мониторов Dell S разработано для модернизации рабочего пространства и получения ярких впечатлений от игр и видео. Новинки выпускаются с экранами 23 дюйма (S2319H), 24 дюйма (S2419H) и 27 дюймов (S2719H). Технология ComfortView снижает нагрузку на глаза при просмотре фильмов, а два встроенных разъема HDMI позволяют легко переключаться между источниками сигнала. Модели с безрамочными дисплеями InfinityEdge 24 и 27 дюйма гарантируют, что вы не пропустите ни одной детали. Устройства разработаны для мультимедийных задач, посредством стереодинамиков мощностью 5 Вт и программного обеспечения Waves MaxxAudio.

Устройство «2 в 1» Dell XPS 15 уже в продаже на мировом рынке; в России появится в продаже в июне текущего года. Моноблоки Inspiron 22 и 24 AIO серии 3000 можно приобрести через официальных партнеров по ориентировочной розничной цене от 34 тыс. рублей и выше в зависимости от конфигурации. Мониторы Dell S появятся в продаже на российском рынке в июне текущего года. Новая модификация XPS 15 появится в продаже на российском рынке в июне текущего года. Моноблоки Inspiron 27 AIO 7000 и Inspiron 24 AIO 5000 появятся в продаже на российском рынке в июне текущего года.