«Юла»: чаще всего покупают чехлы для телефонов Apple и планшетов Samsung

Согласно результатам анализа продаж мобильных аксессуаров, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла» (Mail.ru Group), наиболее популярными аксессуарами к мобильным гаджетам в 2017 году стали чехлы. На них пришлось 70% от всех продаж в категории.

На втором месте по количеству покупок оказались зарядные устройства (11%), на третьем внешние аккумуляторы (7,5%). Оставшиеся 11,5% поделили между собой прочие аксессуары, к которым относятся защитные пленки, стекла, наушники для телефонов, подставки, USB-кабели, карты памяти и другое.

Чаще всего россияне покупали чехлы для телефонов Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Lenovo. Для iPhone их покупали в 4 раза чаще, чем для смартфонов Samsung.

В целом по стране каждый шестой проданный чехол предназначался для смартфона Apple.

С чехлами для планшетов наблюдалась обратная ситуация. Чаще всего россияне покупали их для Samsung. Так, каждый второй чехол для планшета в стране был приобретен именно для корейского бренда. Кроме того, в топ5 по популярности чехлов для планшетов попали марки Apple, Lenovo, Asus и Huawei.

Средняя цена чехла для мобильного телефона на Юле составила 354 руб. Чаще всего их покупали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске. Разброс цен составил от 579 руб. в Уфе (+40% к средней цене по стране) до 220 руб. в Омске (-62% к средней цене).

Зарядные устройства в России в 2017 году покупали по средней цене в 545 руб. Чаще всего зарядки приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Казани. Самая высокая средняя цена на зарядные устройства зафиксирована в Москве (715 руб.), Санкт-Петербурге (650 руб.) и Ростове-на-Дону (622 руб.). Самая низкая средняя цена на зарядные устройства в 2017 году оказалась в Челябинске (485 руб.) и Перми (465 руб.).

Самым дорогим типом аксессуаров к мобильным оказались внешние аккумуляторы. Их средняя цена по стране в 2017 году составила 1 110 руб. Самые дешевые аккумуляторы продавались в Екатеринбурге (862 руб.). Самые высокие цены были в Москве (2 640 руб.), Санкт-Петербурге (1 260 руб.), Ростове-на-Дону (1 136 руб.) и Омске (1 047 руб.).

Прочие аксессуары для мобильных в России приобретали по средней цене в 538 руб. Самые дорогие аксессуары продавали в Воронеже (688 руб.) и Ростове-на-Дону (710 руб.). Самые доступные цены оказались в Нижнем Новгороде (370 руб.) и Челябинске (392 руб.).

В столице самым популярным аксессуаром к мобильным на Юле стали чехлы. На них пришлось 65% продаж в прошлом году. Их средняя цена составила 487 руб. - это более, чем на треть дороже, чем в других российских городах. Тем не менее, Москва возглавила рейтинг городов по количеству проданных чехлов для мобильных в России.

Одинаковая статистика продаж оказалась в столице у зарядок для телефонов и прочих аксессуаров для мобильных (защитных стекол, подставок и т.д.) - по 13%. При этом, цена первых оказалась самой высокой в России - 715 руб., против средней 545 руб. по стране. В 2 раза выше в Москве и стоимость прочих аксессуаров - 1 164 руб., а также внешних аккумуляторов - 2 640 руб. (против 1 110 руб. по стране). Последние составили 9% всех продаж мобильных аксессуаров в столице.