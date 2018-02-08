«АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев

«АТОЛ Онлайн» объявил о пересечении отметки в 100 млн чеков. Общая сумма отраженных в них платежей превысила 363 млрд руб. Это результат работы более чем 4700 предприятий, арендовавших у компании АТОЛ свыше 6100 касс.

Официальные продажи АТОЛ Онлайн стартовали примерно восемь месяцев назад – 25 мая 2017 г. Сервис был разработан специально для представителей e-commerce, которых измененный 54-ФЗ обязал использовать кассу при приеме оплат, проведенных по банковской карте через интернет.

Сейчас пользователями «АТОЛ Онлайн» являются как отечественные, так и международные компании из сферы ритейла и услуг. В числе крупнейших игроков, например, оператор Теле2, торговая площадка Avito, онлайн-магазин Ozon.ru, мегамаркет электронных книг «ЛитРес» и «ВТБ Страхование».

Известность «АТОЛ Онлайн» среди интернет-компаний объясняется не только тем, что на российском рынке это было первое в своем классе решение.

«Мы постоянно расширяем возможности сервиса, стремясь сделать работу его пользователей проще и эффективнее, – отметила Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта «АТОЛ Онлайн». – Сейчас наше решение имеет готовую интеграцию с более чем 50 внешними системами. Среди них такие популярные платежные инструменты, как интернет-эквайринг «Сбербанк», «Тинькофф Банка», «Яндекс.Касса», Robokassa, и востребованные CMS-, CRM-платформы – «1С: Битрикс», RetailCRM, CS-Cart, UMI.CMS, WordPress. Недавно мы добавили в личный кабинет АТОЛ Онлайн новые разделы – «Баланс» и «Формирование чека». В последнем можно вручную отправлять запрос на создание чека, например, когда нужен возврат товара. В ближайшее время станет доступно формирование чека коррекции. Мы также реализовали в сервисе поддержку формата фискальных документов 1.05. Теперь клиенты смогут корректно отражать в чеке прием и зачет авансов, оплату кредитов за реализованные товары и т.д.».

Разработчик стремится предложить предпринимателям выгодные условия подключения к своему сервису. Например, стоимость услуг компаний «Платформа ОФД», «Первый ОФД» и OFD.ru уже входит в базовый тариф для пользователей, выбравших их в качестве операторов фискальных данных.

Компания АТОЛ компенсирует операторам эту стоимость за клиента. До апреля 2018 г. будут действовать специальные тарифы и для тех интернет-компаний, которые подключаются к сервису через «Яндекс.Кассу» и интернет-эквайринг «Сбербанк».