Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования

Cognitive Technologies в рамках открытия Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» продемонстрировала министру образования и науки РФ Ольге Васильевой итоги проекта по созданию беспилотного КАМАЗа, а также собственного проекта компании по созданию беспилотного автомобиля.

Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил, что основной целью проекта «Беспилотный КАМАЗ» является снижение аварийности за счет использования интеллектуальной системы помощи водителю,

Проект «Беспилотный КАМАЗ» подразумевает поэтапное внедрение систем помощи водителю. Разработчики Cognitive Technologies. В 2017 была завершена разработка системы пассивной помощи водителю и подготовлена к промышленному производству.

Следующим этапом разработок предполагается реализация активной системы (до 2020 года). После этого участники проекта предполагают создать активную систему для режима движения на автомагистрали (high way piloting) к 2022-2023 годам, и, наконец, как и было объявлено, к 2025 году полностью беспилотный автомобиль на базе КАМАЗ.

«Нашим конкурентным преимуществом на мировых рынках является более высокое качество работы в тяжелых условиях, дождь, снег, бездорожье, – сообщил Андрей Черногоров. – Это достигается за счет создания продвинутого искусственного интеллекта. В отличие от многих зарубежных разработчиков мы реконструируем реальные процессы работы человеческого мозга: фовеальное зрение, функция гиппокампа и другие, позволяющие искусственному интеллекту эффективно принимать решения».

Отвечая на вопрос министра о параметрах ценового удорожания итогового продукта, Черногоров сообщил, что общая стоимость автомобиля увеличится на 10-15-%, но в итоге это приведет к существенному снижению аварийности (от 10% до 70% - 90% в зависимости от этапа разработок), а также за счет этого сокращению затрат на эксплуатацию.

Участники встречи сообщили о планах выпуска промышленного образца КАМАЗ, оснащенного интеллектуальной системой помощи водителю в 2018 году.

Технические специалисты проекта «Беспилотный КАМАЗ» пояснили, что в мае месяце 2017 года Cognitive Technologies была выпущена обновленная версия системы помощи водителю для КАМАЗ, позволяющая распознавать практически все основные дорожные знаки. Если ранее интеллект КАМАЗа уверенно справлялся с наиболее критичными дорожными знаками из всех их основных классов, то новый функционал дополнился возможностью распознавания еще более 40, наиболее часто встречаемых знаков. В их числе знаки особых предписаний (направления движения по полосам, начало полосы, конец полосы, искусственная неровность и др.), предписывающие знаки (круговое движение и др.), информационные (парковка и др.).

Также участники встречи отметили, что недавно ведущие мировые ученые, входящие в состав международного научно-технического совета НИТУ МИСиС и представляющие университеты Стэнфорда, Кембриджа, Торонто, Тель-Авива и других, дали положительную экспертизу технологиям искусственного интеллекта, созданным в рамках проекта «Беспилотный КАМАЗ».

Комментируя представленный министру образования и науки прототип легкового беспилотного автомобиля Cognitive Technologies, Андрей Черногоров отметил, что решением уже заинтересовался ряд известных европейских производителей и в настоящий момент идут переговоры об условиях экспорта отечественных интеллектуальных систем помощи водителю.

Cognitive Technologies и КАМАЗ в феврале 2015 года объявили о начале совместного проекта, целью которого является создание к 2020 году на базе автомобиля КАМАЗ беспилотного транспортного средства нового поколения, призванного обеспечить безопасность грузового автомобильного транспорта и дорожного движения на дорогах междугороднего сообщения. На реализацию проекта государством, в лице Минобрнауки России, было выделено 300 млн рублей.

Важнейшей особенностью проекта является возможность реальной работы в российских условиях. В отличие от зарубежных разработчиков, ориентирующихся во многом, на идеальные условия дорожного движения (качественную разметку, благоприятные погодные условия, отсутствие повреждений дорожного покрытия и т.д.), подход российской компании к созданию системы машинного зрения позволяет распознавать дорожную сцену (в том числе границы дороги, ширину полос движения и т.д.) в отечественных реалиях. Например, учеными Cognitive Technologies была создана модель, позволяющая беспилотнику работать в условиях бездорожья, когда учитываются значительные вертикальные колебания и перемещения автомобиля. Она позволяет даже в таких условиях устойчиво распознавать все объекты дорожной сцены.

Разрабатываемый комплекс призван обеспечить автоматическую работу транспорта при различных погодных условиях. Система обязана детектировать пешеходов вне зависимости от направления их движения. Время, отведенное для обнаружения опасности и реакции на нее, составит не более 0.3 сек. Также предусматривается возможность обнаружения на дороге практически любых препятствий, включая животных, в том числе и собак, что качественно выделяет российское решение от существующих сегодня зарубежных аналогов.