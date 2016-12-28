В Томске установили панорамно-оптическую станцию TomSky для мониторинга состояния неба

На крыше Института оптики атмосферы (ИОА) им. В.Е. Зуева СО РАН в Томске установлена панорамно-оптическая станция TomSky для круглосуточного мониторинга состояния неба. Об этом CNews сообщили в пресс-службе инновационных организаций Томской области.

«Объектами наблюдения станции являются поле яркости неба, состояние облачности, радуги, гало, серебристые облака, полярные сияния, метеоры, болиды, а также редкие и необычные явления, сопровождающиеся световыми эффектами», — пояснил руководитель проекта TomSky Виктор Галилейский.

TomSky в целом представляет собой аппаратно-программный комплекс круглосуточного оптического наблюдения пространства в пределах видимой полусферы, работающий по принципу AllSky. В 1957 г., в рамках международного геофизического года, станции системы AllSky были установлены во многих странах, в том числе в России. Камеры фотографировали небо, однако большинство снимков так и не были обработаны, и в конце концов огромный архив пропал — пленки просто физически испортились. После этого в нашей стране никто не занимался созданием станций для наблюдений за небом, хотя такие сети действуют в США, Норвегии, Швеции, Канаде и других северных странах, где можно наблюдать северное сияние.

Как отмечается, ученые ИОА возродили систему AllSky на новом уровне, и сейчас станции TomSky разных модификаций, кроме Томска, смонтированы на Алтае, в Москве, Щелкове (Московская область) и на Кавказе. За счет применения новых технологий — камер, объективов, программного обеспечения — томские станции качественнее зарубежных, утверждают представители ИОА.

«Без контроля неба нельзя жить в современном обществе, — убежден руководитель проекта TomSky. — Такие системы нужны для аэропортов, МЧС, военных — важно иметь информацию о том, что творится вокруг. Станции могут фиксировать, например, дроны и другие объекты, появляющиеся в небе. С их помощью можно понять, откуда и куда летел объект и с какой скоростью».

По мнению Виктора Галилейского, в России для создания национальной сети комплексы по наблюдению за атмосферой необходимо установить вдоль Северного Ледовитого океана, по трассе Транссиба и в каждом аэропорту.

Станция TomSky состоит из фотокамеры, блока коммутации и лунно-солнечного экрана, защищающего оптику от прямых лучей небесных светил. Благодаря небольшому размеру ее можно установить в том числе на подвижные объекты — автомобиль или судно. Управление осуществляется оператором дистанционно, изображения и другие данные (например, о температуре, осадках) автоматически поступают в базу данных на сервер. Все полученные изображения сохраняются в архив, в котором за полтора года работы станции TomSky накопились тысячи фотографий объемом в терабайты. Эти данные могут запросить для исследований ученые или различные организации для своих практических целей.

«Станции могут решать множество задач — как научных, так и практических, — подчеркнул Виктор Галилейский. — На Кавказе благодаря станции ученые, которые работают с громоздкой аппаратурой, могут определить, когда можно проводить исследования атмосферы, а когда нет. Мы в Томске используем TomSky для изучения облаков. Данные о глобальном поле облачности также нужны для прогноза погоды, моделирования климата, обеспечения безопасности авиации, наблюдения за космическими аппаратами и космическим мусором».

В Томске ученые ИОА с помощью TomSky наблюдали в небе северное сияние над Ледовитым океаном, след от запущенной ракеты, отражение освещенных городских улиц в слое облачности из ледяных кристаллов. Благодаря тому, что станция установлена на крыше здания, она обеспечивает круговой обзор небосвода.