Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли

Компания «Атомик Софт» выпустила инновационную программную платформу для промышленной автоматизации предприятий ТЭК. Для отрасли, в которой сегодня почти все ИТ-системы зарубежные, это может стать шагом к реальному импортозамещению. Об особенностях автоматизации ТЭК и о новой системе АСУ ТП рассказывает генеральный директор компании Валерий Одегов.

CNews: Какие особенности характеризуют рынок промышленной автоматизации предприятий ТЭК?

Валерий Одегов: Его основная характеристика – неоднородность, потому что уровень использования ИТ разными предприятиями сильно различается. Это связано в первую очередь с историческим наследием компаний, то есть с тем, насколько давно они появились и насколько старые технологии используют. Например, есть такие компании, как «Транснефть», с которой мы работаем, и где уровень автоматизации высочайший. У нее автоматизированы до 100% технологий транспортировки нефти. А в недавно приобретенном этой компанией «Транснефтепродукте» он был заметно ниже, поэтому сейчас ведутся масштабные проекты по приведению ИТ-инфраструктуры к соответствию требованием «Транснефти».

Второй фактор, влияющий на рынок – политика руководства нефтяных компаний. Если руководству действительно важно иметь актуальную информацию о выполнении технологических и производственных процессов, то оно занимается автоматизацией и получает очень эффективное производство. Но проблема в том, что в этой отрасли очень дорогие проекты, особенно сейчас, когда значительно возросли цены на западные системы и оборудование.

Валерий Одегов: Если руководству действительно важно иметь актуальную информацию о выполнении технологических и производственных процессов, то оно занимается автоматизацией и получает очень эффективное производство

CNews: Какие технологии сейчас наиболее актуальны и перспективны для АСУ ТП?

Валерий Одегов: Сегодня мы видим тенденцию сближения АСУ ТП и АСУП. Дело в том, что современные технологии предоставляют возможности оперативно доставлять данные в автоматизированную систему управления предприятия. Например, это могут быть данные телеметрии. Раньше решение таких задач было невозможно или очень затруднительно потому, что не было высокоскоростных каналов связи и нельзя было передать достаточно данных телеметрии с уровня технологического процесса на уровень принятия решения.

Следующая важная тенденция – активное применение мобильных и веб-технологий. Очень удобно, работая с планшетом или мобильным терминалом, получать данные о том, что происходит на технологическом уровне, и принимать в соответствии с этим решения. Типичная ситуация: на одном из участков оборвалась связь. Сотрудник, отвечающий за связь, получает автоматическое сообщение об этом инциденте, открывает браузер и видит, что именно произошло. Благодаря этому он может очень быстро принять необходимые меры и устранить причины неисправности.

Валерий Одегов: Если оценивать проблему безопасности глобально, то нужно думать не только про злоумышленников, пытающихся навредить конкретному предприятию

Возможности вычислительных систем позволяют ввести в контур АСУ ТП и такие тяжелые задачи, как моделирование при проектировании технологических процессов. Это позволяет обеспечивать в том числе технологическую и экологическую безопасность. Поясню, что это значит. Если корректно описана математическая модель, то даже при минимальном отклонении параметров система сигнализирует о том, что развивается нештатный процесс. То есть аварии еще нет, а система уже оценила, что через какое-то время она может произойти.

Это может быть реализовано с помощью механизмов анализа больших данных. Представьте: в сотнях километрах от вас датчик какого-то агрегата показывает отличающиеся от нормальных данные, а система тут же прорабатывает сценарии развития ситуации в реальном времени и не только сообщает вам о проблеме, но и предоставляет соответствующую аналитику.

CNews: Какие другие риски безопасности сегодня актуальны для АСУ ТП, и может ли разработчик их минимизировать?

Валерий Одегов: Если оценивать проблему глобально, то нужно думать не только про злоумышленников, пытающихся навредить конкретному предприятию – именно так чаще всего люди представляют себе эту модель угроз. Требуется учитывать и ситуации, когда целые конкурирующие компании или даже государства вводят ограничения на применение своих продуктов или технологий в России. С этим наша промышленность уже столкнулась. Это очень серьезная угроза национальной безопасности, с которой поможет справиться перевод отрасли на современные отечественные ИТ-решения.

Безопасность в масштабах конкретного промышленного производства предусматривает большое число контуров, в которых она обеспечивается. Можно провести аналогию с организмом, у которого есть много подсистем, о каждой из которых нужно заботиться особым образом. Точно так же не существует «волшебной таблетки», которая решит сразу все проблемы, связанные с безопасностью автоматизированных систем на производстве.

Одни риски безопасности связаны, например, с неграмотными действиями персонала при работе с оборудованием – тут нужны организационные меры. Другие риски связаны с несанкционированным доступом к информационным системам. От них есть универсальные средства защиты, такие, как разграничение прав доступа к информационным ресурсам, физическая защита серверов, специализированные системы безопасности – все это требует комплексных плановых действий.

Валерий Одегов: Один из рычагов импортозамещения – это объединение российских вендоров, которое позволит предлагать крупным заказчикам максимально возможный спектр услуг

«Альфа платформа» обеспечивает свою часть требований безопасности при выполнении технологического или производственного процесса. И в зоне своей ответственности мы предусмотрели очень мощные средства защиты. Например, мы можем закрыть технологические данные от несанкционированного доступа таким шифрованием, которое не позволит расшифровать их за приемлемое время. Но всегда нужно помнить, что при конкретной реализации многое зависит от самого проекта и инфраструктуры, в которой будет работать наша платформа.

CNews: Почти весь рынок АСУ ТП в нефтяной отрасли занят иностранными поставщиками. Что могут противопоставить им российские ИТ-компании?

Валерий Одегов: Если говорить о нефтеперерабатывающих предприятиях, то в этом сегменте почти 100% поставщиков ИТ-систем – западные компании. Как замещать их решения – очень тяжелый вопрос. Дело в том, что строительство перерабатывающего предприятия ведется под определенную производственную технологию. В мире не так много компаний, способных разрабатывать эти технологии, и все они иностранные: Honeywell, Emerson и другие.

Технология производства приобретается вместе с технологическим оборудованием, системой управления и регламентом, в рамках которого завод и функционирует. И привнести туда что-то российское крайне сложно. Зачастую сам производитель не хочет подпускать конкурентов, которые будут мешать ему зарабатывать деньги на этом клиенте.

Таким предприятиям мы можем предложить то, что выходит за технологический контур. Это инструменты решения задач по обработке и анализу данных, прогнозированию, формированию балансов, планированию.

CNews: Какие существуют реальные способы продвижения российских систем на предприятия отрасли?

Валерий Одегов: Один из рычагов – это объединение российских вендоров, которое позволит предлагать крупным заказчикам максимально возможный спектр услуг. Например, такой компании, как «Атомик Софт», пока еще тяжело в одиночку подписать контракт с большим предприятием ТЭК. Заказчику мало того, что умеем мы, ему нужно множество дополнительных компетенций, которыми обладают наши коллеги, потому что без таких компетенций и продуктов заказчик останется работать на той системе, которая закрывает все задачи автоматизации или большую их часть. Это для нас главная мотивация объединяться.

В принципе, можно инициировать задачу создания консорциума, участники которого выпустят не пять-десять взаимодополняющих продуктов, которые еще нужно будет интегрировать, а единое комплексное решение, но пока я не вижу реального способа это сделать. Проблема заключается в том, что до сих пор нет единого российского стандарта, который бы описывал требования к системам и способы их взаимодействия друг с другом. Как только такой стандарт появится, задача интеграции просто перестанет быть трудно решаемой, потому что все системы будут, образно говоря, общаться на одном языке. Нам не придется ломать голову, каким образом интегрироваться с другими системами, в случае если их производители закрыли свои спецификации, отгораживаясь от конкурентов.

CNews: «Атомик Софт» – новое имя на рынке разработки. Расскажите, пожалуйста, как появилась компания и каким опытом она обладает.

Валерий Одегов: Компания создана в Томске в 2015 году. Ее основной бизнес – разработка инструментальных средств для реализации систем автоматизированного управления технологическими и производственными процессами. Ядром коллектива компании стало подразделение разработки ПО системного интегратора «Синтек», выведенное в отдельное предприятие. Я возглавляю сейчас обе организации: «Атомик Софт» и «Синтек».

Мы создали «Атомик Софт» для того, чтобы эта организация могла сосредоточиться на разработке флагманского продукта – программной платформы для автоматизации предприятий «Альфа платформа». Инвестиции в нее составили около 100 млн рублей частных средств, и в основном они были сделаны в приобретение ИТ-инфраструктуры, приобретение лицензионного ПО и оплату труда сотрудников.

Валерий Одегов: Перед нами стоит цель вывести на российский рынок полностью отечественную программную платформу АСУ ТП для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, энергетической, перерабатывающей

Разработку «Альфа платформы» мы начали с чистого листа в части программного кода. Но она началась не в 2015 году, а гораздо раньше, еще в составе «Синтека». Два года ушло только на разработку архитектуры платформы. И сегодня мы уже видим отличный результат.

Сейчас «Атомик Софт» развивается быстрыми темпами. На сегодняшний день мы «отгрузили» лицензии примерно для 30 проектов по внедрению АСУ ТП. В 2015 году оборот составлял около 50 млн рублей, по итогам 2016 года мы ожидаем около 70 млн, и есть отличные возможности для дальнейшего роста.

CNews: Какую цель вы преследовали, начиная разработку платформы для АСУ ТП?

Валерий Одегов: Перед нами стоит цель вывести на российский рынок полностью отечественную программную платформу АСУ ТП для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, энергетической, перерабатывающей. Сегодня только на предприятиях ТЭК 77% программного обеспечения – иностранного производства, аналогичная картина и в других секторах. Поэтому наиболее очевидный путь нашего развития – замещение зарубежных систем SCADA(систем диспетчерского управления и сбора данных) на нашу. Параллельно с этим для реализации потребностей заказчиков мы можем разрабатывать дополнительные специализированные модули систем и различный прикладной софт.

Второе направление развития – постоянно вести опытно-конструкторские разработки, не останавливаться в их инвестировании. Это необходимо для того, чтобы соответствовать принятым в мире современным подходам и тенденциям в области автоматизации.

Мы хорошо изучили потребности пользователей существующих систем такого класса, а также ограничения, которые не позволяли им полностью удовлетворить эти потребности. Было очевидно, что можно создать лучший продукт, и у нас есть на это силы.

CNews: Как правило, создание тяжелых систем занимает годы, а потом они долгое время эксплуатируются на тех же технологиях и в тех же архитектурах. Видите ли вы проблему устаревания технологий, когда разработчик еще даже не успел вывести продукт на рынок, а он уже морально устарел?

Валерий Одегов: При разработке своей платформы мы и руководствовались пониманием этого факта. В нашу пользу сыграло то, что «Атомик Софт» – молодая компания, не отягощенная грузом унаследованных технологий, и мы можем сразу учитывать самые перспективные тренды.

Если бы у нас была старая, давно созданная система на ядре, актуальном, например, для 1990-х годов, мы столкнулись бы с проблемами. Ведь каждая система создается под технические возможности и условия своего времени, от которых зависят архитектура самой системы, подсистема сбора данных, протоколы межсистемного взаимодействия и так далее. И вот проходит 20 лет, прогресс убежал вперед, и необходимость поддерживать старые технологии становится настоящим тормозом для вендора. Любая попытка коренных изменений обходится страшно дорого и может отбросить разработчика на несколько лет назад в динамике развития.

CNews: Какие преимущества вы видите у «Альфа-платформы» для заказчиков?

Валерий Одегов: Приступая к разработке платформы, мы базировались на рекомендациях новой для России концепции «Индустрия 4.0», которая по сути является описанием промышленного интернета вещей и совсем скоро будет очень востребована на нашем рынке.

Одной из самых сильных сторон нашей «Альфа платформы» станет поддержка нескольких операционных систем. Сейчас готова версия для MicrosoftWindows. Но так же хорошо она будет работать под управлением Linux и QNX, а также, в перспективе, с российскими ОС. Недавно мы включились в переговоры по разработке SCADA-платформы на базе российского программно-аппаратного комплекса «Эльбрус». Мне очень интересен этот проект, и я надеюсь, что мы примем в нем участие.

Мы разработали очень эффективное хранилище исторических данных реального времени – именно такие решения востребованы в контурах как SCADA, так и MES. Нам удалось решить проблему противоречивых требований этих систем. SCADA – это обычно очень «легкие» и быстрые системы, работающие в реальном времени. А MES-системы менее требовательны к скорости и производительности, но для них характерны большие объемы хранимой информации. И мы смогли создать хранилище, которое не ограничивает объемы хранимых данных и при этом очень производительное.

Следующее важное свойство платформы – она не привязана к оборудованию определенных архитектур или производителей. Она может одинаково хорошо работать с локальными системами любого известного вендора, в том числе на устаревших технологиях, посредством наших коннекторов.

И, наконец, я должен сказать об очень высокой производительности самой «Альфа платформы». По нашей оценке, она беспрецедентна. Это значит, что мы еще не видели систем подобного класса с такими техническими характеристиками, хотя внимательно изучали рынок.

CNews: Какие значимые проекты у вас уже проведены?

Свой крупнейший на данный момент проект мы реализовали в 2015 году в «Транснефти» – это единая система управления трубопроводной системой ВСТО-2. В рамках реализации этого проекта было установлено 312 программных серверов, интегрировано 16 систем автоматики нефтеперекачивающих станций, подключено более 80 тысяч сигналов полевого уровня, которые передают данные в реальном времени, а общая длина нефтепровода составляет более 2000 км. Любому специалисту эти данные многое скажут о масштабе нашего решения и его сложности.