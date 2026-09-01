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Из-за ужесточения правил нацрежима на госзакупках сократилось количество российских брендов

После внесения дополнительных ограничений в правила национального режима при госзакупках для поддержки отечественных производителей электроники закупаемые госзаказчиками партии сетевого оборудования уменьшились вместе со стартовой ценой. Сократилось и количество российских брендов, упоминаемых в закупочных процедурах.

Госзупуки стали мельче

В I полугодии 2026 г. при росте числа госзакупок сетевого оборудования, в частности коммутаторов и маршрутизаторов, размер запрашиваемых партий уменьшился, пишут «Ведомости», ссылаясь данные АО «Единая электронная торговая площадка» («Росэлторг»).

Количество процедур за первые шесть месяцев года выросло на 19,2% и составило 3,063 тыс. При этом совокупная начальная максимальная цена, по которой заказчик готов заключить сделку (НМЦ), сократилась на 40,2%, до 2,25 млрд руб.

Заметное снижение денежного объема объясняется прежде всего сокращением числа крупных закупок — в 2025 г. три крупнейшие процедуры обеспечивали 60,8% всей денежной базы выборки, а в 2026 г. только 36,7%, отметили аналитики «Росэлторг».

Различия по категориям

Число процедур по закупке маршрутизаторов выросло больше — на 29,1% год к году (до 879). Показатель роста по коммутаторам составил 16,4% (до 2,138 тыс.). Совокупная НМЦ закупок маршрутизаторов стала меньше на 55,3% (до 667 млн руб.), коммутаторов — на 33,2% (до 1,46 млрд руб.).

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На госзакупках сетевого оборудования стало меньше запросов на крупные партии

Общий тренд на уменьшение размеров закупок изданию подтвердили в «Тендерплане», по данным представителей которого, в I полугодии 2026 г. около 66% завершенных закупок сетевого оборудования пришлось на процедуры стоимостью менее 1 млн руб. Правда, средняя стоимость контракта составила 7,2 млн руб., так как в выбору «Тендерплана» вошли отдельные крупные закупки.

Согласно подсчетам эксперта «Контур.Закупки» Евгении Сергиенко, ситуация несколько отличается, если смотреть отдельно процедуры по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений) и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

По 44-ФЗ за указанный период количество закупок сетевого оборудования выросло год к году на 10,55%, их общая сумма увеличилась более чем вдвое (до 27,44 млрд руб.), средняя НМЦ поднялась на 85,32% (до 10,86 млн руб). В числе самых крупных заказчиков Сергиенко назвала ФНС, Минцифры и Федеральное казначейство.

А вот по 223-ФЗ рост количества закупок составил 82,65%, снижение суммарной стоимости — 27% (до 11,87 млрд руб.), снижение средней НМЦ — 60% (до 4,87 млн руб.). Сергиенко согласилась с наличием общей тенденции к дроблению крупных лотов или переводу части объема в другие сегменты.

Долбление лотов по новым правилам

Статистика первого полугодия 2026 г. связана с новыми правилами применения национального режима и приоритета отечественной продукции в госзакупках, которые установило постановление Правительства № 1875, пояснила глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Если раньше заказчик мог провести один крупный конкурс на комплексную модернизацию сети, включив в него разные виды оборудования, то теперь ограничения для отдельных категорий продукции могут стимулировать разделение проекта на несколько процедур, добавила эксперт.

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О том, что Минпромторг внес дополнительные ограничения в проект изменений в Постановление №1875, CNews писал в октябре 2025 г. В документе говорилось о введении запрета на объединение в один лот радиоэлектронной продукции, включенной и не включенной в перечень ограничений.

Постановление №1875 о национальном режиме в сфере госзакупок вступило в силу с начала 2025 г. Оно устанавливает ограничения на государственные закупки зарубежных товаров, вводит минимальные доли отечественной продукции и полный запрет импорта по некоторым категориям. Производители отечественного оборудования жаловались на его несоблюдение. Значительное число закупок, обходящих нацрежим, приходилось именно на смешанные лоты.

Побочный эффект

«Росэлторг» в итогах I полугодия 2026 г. зафиксировал также изменение структуры брендов, упоминаемых в закупочных процедурах, причем существенно и не в пользу российских брендов. Объем процедур с указанием российского бренд или отечественного производства сократился примерно на 97% год к году (с 981 млн до 28,8 млн руб.), а их доля в выбранной НМЦ снизилась с 26,1% до 1,3%.

Так, при закупках коммутаторов чаще всего фигурировали тайваньский производитель D-Link, китайский TP-Link, российский Eltex, китайский Huawei и американский Cisco. При закупках маршрутизаторов выросло количество процедур у гонконгского Keenetic, латвийского MikroTik, TP-Link, Huawei и Cisco. Российский Eltex упоминался в два раза реже.

Рост числа упоминаний иностранных производителей сам по себе не свидетельствует о сворачивании импортозамещения, считает Квашенкина. Дробление закупок на мелкие партии вывело на первые места самые простые решения в недорогом сегменте, к которому относятся бренды D-Link и TP-Link, – такое оборудование могут закупать школы или небольшие больницы, а значительная часть процедур с Cisco и Huawei может быть связана с обслуживанием уже установленной инфраструктуры, добавила она.

Анна Любавина

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