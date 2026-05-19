Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Мишустин поручил внести в законы о госзакупках поправки, которые обеспечат гарантированный спрос на отечественные ИИ-модели от Сбербанка и «Яндекса». Власти намерены также стимулировать спрос на вычислительную инфраструктуру и предоставлять долгосрочное финансирование для таких проектов.



Гарантированный спрос

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минцифры и Минпромторг займутся проработкой механизма гарантированного спроса на отечественные языковые модели GigaChat от Сбербанка и Alice AI LLM от «Яндекса», пишут «Ведомости».

Создание такого механизма потребует внесения изменения в законы 44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием).

По словам Мишустина, формирование экономически эффективной цепочки производства будет невозможно без ИИ.

Минцифры также поручено проработать механизм доверенного допуска моделей к использованию в различных контурах промышленности и отрегулировать доступ к дата-сетам. Для изучения отечественного ИИ должны использоваться только российские данные, сказал премьер.

Проблемы регулирования

На текущий момент основной проблемой в регулировании являются государственные заказчики, которым «очень сложно покупать ИИ как сущность», считает генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. Его предложение — создать экспериментальный режим, который облегчил бы госзакупки.

«Мне кажется, что основная проблема — мы можем сильно отстать: множество ИИ-агентов, которых можно было бы внедрить, — они просто не будут внедрены, и тысячи рутинных работ, которые можно было бы автоматизировать, не будет. Это надо нагонять», — отметил Худавердян.

Есть также проблема дефицита вычислительных мощностей, полагает генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации, председатель индустриального центра компетенций двигателестроения Александр Грачев. Он предложил предусмотреть межкорпоративное решение с доступными условиями и высокими требованиями к защите информации, например, общая программа для отдельных центров хранения данных, для обучения инженерных моделей и центров совместного доступа к вычислительной инфраструктуре.

Одним из поручений Мишустина Минцифры и Минпромторгу стало формирование отдельного контура государственной политики, который дополнит механизмы спроса на вычислительную инфраструктуру для долгосрочного финансирования подобных проектов.

Развитие ИИ

По данным Мишустина, больше половины российских предприятий уже начали внедрять ИИ, который развивается почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора — с 2019 г. к 2025 г. рынок внедрения ИИ вырос в 10 раз до 24 млрд руб.

GigaChat использует Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при проектировании самолетов и планирует при помощи ИИ проводить расчеты на прочность и аэродинамику, рассказал гендиректор ОАК Вадим Бадеха: «Мы уходим от ручного труда к генеративному проектированию на отечественной платформе T-Flex совместно со “Сбером”».

ИИ-ассистенты, разработанные на базе нейросети GigaChat, также проходят пилотные испытания на АО «Технодинамика», АО «Тяжмаш», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

По словам Владимира Потанина, президента ГМК «Норильский никель», экономический эффект от применения ИИ в его компании уже исчисляется 10 млрд руб. К 2030 г., по прогнозам компании, он должен составить не менее 50 млрд руб.

Худавердян рассказал о совместном пилотном проекте «Яндекса» и «Норникеля», в рамках которого был создан специальный зашифрованный канал, позволивший отправлять данные компании в облако и проводить там все вычисления, имея уровень безопасности, требуемый для крупной компании.