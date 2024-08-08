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Фонд, защищающий участников долевого строительства, ищет себе новый ЦОД

«Фонд развития территорий» выделил 324 млн руб. на переезд в новый ЦОД. Переезд нацелен на обеспечение бесперебойной деятельности компании, сокращение инвестиционных затрат.

ЦОД для «Фонда развития территорий»

«Фонд развития территорий», организация, специализирующаяся на защите участников долевого строительства, подыскивает себе новый ЦОД для переноса туда своей ИТ-инфраструктуры. Для этих целей организация выделила 324 млн руб.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 6 августа 2024 г. Желающие участвовать в аукционе смогут подать заявку до 22 августа. Исполнителя выберут 30 августа.

Услуга будет предоставляться в дата-центре исполнителя и охватывает период в три года с момента подписания договора. Переезд нацелен на обеспечение бесперебойной деятельности компании, сокращение инвестиционных затрат, уменьшение общей стоимости владения ИТ-инфраструктурой и ускорение развертывания новых информационных сервисов.

Как пишется в техническом задании, оборудование фонда также планируется перевести на новый ЦОД. Важной составляющей перехода станет внедрение межсетевого экрана и услуг информационной безопасности, что значительно повысит уровень защиты данных компании.

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Freepik
«Фонд развития территорий» выделил 324 млн руб. на переезд в новый ЦОД

Требования к ЦОДу

Дата-центр исполнителя должен находиться в непосредственной близости от Москвы, в пределах 50 километров от МКАД.

Одним из ключевых требований к новому месту размещения серверов стало нахождение ЦОД на территории, защищенной от возможных угроз, включая затопления. Серверные помещения должны быть изолированы от остальных зон. Компании-исполнителю необходимо предоставить гарантии соответствия уровням надежности Tier III.

Все эти условия направлены на максимизацию эффективности работы как сотрудников, так и оборудования. Необходим и круглосуточный доступ уполномоченных представителей организации в дата-центр.

Обеспечение безопасности нового дата-центра стало одним из ключевых аспектов перехода. Все строительные конструкции должны соответствовать строгим нормам огнестойкости, и устройства защиты гарантируют защиту от возможных внешних угроз.

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техника

Исполнитель заказа должен будет предоставить фонду специальный портал самообслуживания, через который будет доступна возможность для заказчика самостоятельно управлять виртуальным дата-центром (VDC). Это включает в себя изменение распределения выделенных вычислительных ресурсов, таких как количество ядер процессоров, объем оперативной памяти, тип и объем дискового пространства.

Основным инструментом для администрирования VDC должен быть веб-браузер, обеспечивающий доступ к защищенному интерфейсу по протоколу HTTPS. Заказчик сможет заниматься администрированием VDC самостоятельно, используя WEB-интерфейс портала исполнителя. При этом для полноценной работы с порталом потребуется последняя актуальная версия популярных веб-браузеров, таких как Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome для ОС Windows, а также аналогичные версии для Mac OS.

Доступ к виртуальным рабочим столам заказчика должен быть реализован с помощью любого веб-браузера, поддерживающего стандарт HTML5, или через специализированное программное обеспечение на различных операционных системах: Google Android 6.0 и выше, Linux (Ubuntu x64, Red Hat Enterprise, Astra Linux) и Windows (версии 8.1 и 10).

Не первый подобный тендер

Всего на сайте госзакупок CNews удалось найти еще два подобных тендера. «Фонд развития территорий» также искал ЦОДы для аренды.

Первый подобный тендер датируется 18 мая 2022 г. Его начальная сумма — 239,5 млн руб.

Второй тендер был опубликован не так давно — 24 мая 2024 г. Начальная сумму — 218 млн руб.

Антон Мушинский

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