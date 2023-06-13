США хотят отдать ARM на разграбление тонущей Intel. Найден новый хитрый способ

США вновь пытаются получить контроль над ARM – разработчиком одноименной процессорной архитектуры. В 2020 г. они хотели купить ее через Nvidia, но сделку отменили из-за протестов британских властей. Теперь же Intel хочет стать основным акционером ARM, как только та выйдет на биржу. Это ожидается в конце 2023 г.

Попытка номер два

Корпорация Intel собирается стать якорным акционером британской компании ARM, разрабатывающей одноименную сверхпопулярную процессорную архитектуру. Как пишет Reuters, в настоящее время американский чипмейкер ведет переговоры с японским холдингом SoftBank, нынешним владельцем ARM.

SoftBank очень активно стремится вывести ARM на IPO (размещение акций на бирже, после которого компания становится публичной), особенно после провала сделки по передаче ARM в руки корпорации Nvidia – крупнейшего в мире разработчика графических чипов. Стремление Intel заполучить крупную долю в ARM, в теории, можно расценивать как вторую попытку США взять под контроль столь значимого игрока в мировом ИТ-сегменте.

Точные сроки выхода ARM на IPO пока не определены. В апреле 2023 г. эксперты Reuters выяснили, что это может случиться ближе к концу 2023 г. – ARM присматривается к бирже Nasdaq, которая ополчилась против российских ИТ-гигантов. По предварительным подсчетам, выход на биржу может принести компании $8-10 млрд.

Тесные связи между США и Великобританией

На июнь 2023 г. частичка ARM присутствует почти в каждом процессоре, разработанном в США – центральном или графическом. Архитектура британской компании лежит в основе всех нынешних процессоров компании Apple, в том числе и М-серии, которыми она еще в 2020 г. заменила процессоры Intel в своих компьютерах и ноутбуках.

Фото: ARM ARM - слишком лакомый кусочек для США

ARM также является основой чипов компаний Qualcomm, и даже Nvidia отдает предпочтение именно ей, когда речь заходит о разработке GPU. Азиатские разработчики чипов тоже делают ставку на эту архитектуру – выбор в пользу нее делают тайваньская MediaTek, корейская Samsung, да и процессоры Huawei в прошлом собирались именно на ARM.

Intel идет по совсем иному пути – в ее модельном ряду на момент выпуска материала не было ни единого ARM-процессора. Компания предпочитает архитектуру х86, как и ее главный конкурент – AMD.

Денег нет, но попытка – не пытка

К моменту публикации материала Intel не подтверждала, но и не опровергала информацию о своей заинтересованности в приобретении солидной доли в ARM. Британская компания со своей стороны тоже не давала никаких комментариев. Таким образом, цели Intel, если таковые имеются, пока не ясны.

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Следует отметить, что Intel наметила крупные инвестиции в далеко не самый лучший период своей истории – она завершила I квартал 2023 г. с крупнейшим за все десятилетия своего существования чистым убытком. Компания активно сокращает все возможные расходы, в том числе и зарплатный фонд путем увольнения персонала. Также ей пришлось стать контрактным производителем и начать выпускать чипы для сторонних компаний, в том числе для MediaTek. чтобы иметь дополнительный источник денег. Однако эта услуга Intel популярностью пока не пользуется.

Национальное достояние

ARM с 2016 г. находится в собственности SoftBank. Холдинг постоянно пытается избавиться от этого актива, и в 2020 г. было достигнуто соглашение с Nvidia. О сделке объявили громогласно, однако перед передачей права собственности обеим сторонам нужно было заручиться поддержкой многочисленных регуляторов.

Добиться этого, как оказалось в итоге, было не так просто – если одни страны тут же одобрили сделку, то другие взяли тайм-аут, чтобы все взвесить. Третьи и вовсе моментально высказались против того, чтобы ARM стала собственностью США, пусть и через Nvidia.

Мнение против высказывали и основатели ARM. Но больше всего попытка Штатов завладеть британской компанией, особенно столь крупной и важной для мирового ИТ-рынка, возмутила власти Великобритании. Более того, с призывами как можно скорее расторгнуть сделку выступили и многочисленные британские профсоюзы, в том числе и не имеющие к ИТ никакого отношения.

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Сделка по покупке Nvidia компании ARM находилась в подвешенном состоянии больше года. О ней стало известно в сентябре 2020 г., а готовить своих инвесторов к ее срыву Nvidia начала в январе 2022 г. Через пару недель о расторжении было сказано официально. Сразу после этого SoftBank намекнул на выход ARM на биржу, однако на тот момент о вероятности, что большая часть акций компании попадет в руки США, не было.