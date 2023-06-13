Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
|

США хотят отдать ARM на разграбление тонущей Intel. Найден новый хитрый способ

США вновь пытаются получить контроль над ARM – разработчиком одноименной процессорной архитектуры. В 2020 г. они хотели купить ее через Nvidia, но сделку отменили из-за протестов британских властей. Теперь же Intel хочет стать основным акционером ARM, как только та выйдет на биржу. Это ожидается в конце 2023 г.

Попытка номер два

Корпорация Intel собирается стать якорным акционером британской компании ARM, разрабатывающей одноименную сверхпопулярную процессорную архитектуру. Как пишет Reuters, в настоящее время американский чипмейкер ведет переговоры с японским холдингом SoftBank, нынешним владельцем ARM.

SoftBank очень активно стремится вывести ARM на IPO (размещение акций на бирже, после которого компания становится публичной), особенно после провала сделки по передаче ARM в руки корпорации Nvidia – крупнейшего в мире разработчика графических чипов. Стремление Intel заполучить крупную долю в ARM, в теории, можно расценивать как вторую попытку США взять под контроль столь значимого игрока в мировом ИТ-сегменте.

Точные сроки выхода ARM на IPO пока не определены. В апреле 2023 г. эксперты Reuters выяснили, что это может случиться ближе к концу 2023 г. – ARM присматривается к бирже Nasdaq, которая ополчилась против российских ИТ-гигантов. По предварительным подсчетам, выход на биржу может принести компании $8-10 млрд.

Тесные связи между США и Великобританией

На июнь 2023 г. частичка ARM присутствует почти в каждом процессоре, разработанном в США – центральном или графическом. Архитектура британской компании лежит в основе всех нынешних процессоров компании Apple, в том числе и М-серии, которыми она еще в 2020 г. заменила процессоры Intel в своих компьютерах и ноутбуках.

arm600.jpg
Фото: ARM
ARM - слишком лакомый кусочек для США

ARM также является основой чипов компаний Qualcomm, и даже Nvidia отдает предпочтение именно ей, когда речь заходит о разработке GPU. Азиатские разработчики чипов тоже делают ставку на эту архитектуру – выбор в пользу нее делают тайваньская MediaTek, корейская Samsung, да и процессоры Huawei в прошлом собирались именно на ARM.

Intel идет по совсем иному пути – в ее модельном ряду на момент выпуска материала не было ни единого ARM-процессора. Компания предпочитает архитектуру х86, как и ее главный конкурент – AMD.

Денег нет, но попытка – не пытка

К моменту публикации материала Intel не подтверждала, но и не опровергала информацию о своей заинтересованности в приобретении солидной доли в ARM. Британская компания со своей стороны тоже не давала никаких комментариев. Таким образом, цели Intel, если таковые имеются, пока не ясны.

Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС
ИТ в госсекторе

Следует отметить, что Intel наметила крупные инвестиции в далеко не самый лучший период своей истории – она завершила I квартал 2023 г. с крупнейшим за все десятилетия своего существования чистым убытком. Компания активно сокращает все возможные расходы, в том числе и зарплатный фонд путем увольнения персонала. Также ей пришлось стать контрактным производителем и начать выпускать чипы для сторонних компаний, в том числе для MediaTek. чтобы иметь дополнительный источник денег. Однако эта услуга Intel популярностью пока не пользуется.

Национальное достояние

ARM с 2016 г. находится в собственности SoftBank. Холдинг постоянно пытается избавиться от этого актива, и в 2020 г. было достигнуто соглашение с Nvidia. О сделке объявили громогласно, однако перед передачей права собственности обеим сторонам нужно было заручиться поддержкой многочисленных регуляторов.

Добиться этого, как оказалось в итоге, было не так просто – если одни страны тут же одобрили сделку, то другие взяли тайм-аут, чтобы все взвесить. Третьи и вовсе моментально высказались против того, чтобы ARM стала собственностью США, пусть и через Nvidia.

Мнение против высказывали и основатели ARM. Но больше всего попытка Штатов завладеть британской компанией, особенно столь крупной и важной для мирового ИТ-рынка, возмутила власти Великобритании. Более того, с призывами как можно скорее расторгнуть сделку выступили и многочисленные британские профсоюзы, в том числе и не имеющие к ИТ никакого отношения.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк
ПО

Сделка по покупке Nvidia компании ARM находилась в подвешенном состоянии больше года. О ней стало известно в сентябре 2020 г., а готовить своих инвесторов к ее срыву Nvidia начала в январе 2022 г. Через пару недель о расторжении было сказано официально. Сразу после этого SoftBank намекнул на выход ARM на биржу, однако на тот момент о вероятности, что большая часть акций компании попадет в руки США, не было.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

«Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России

«Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще