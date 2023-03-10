В Word появится космически полезная функция, которую пользователи ждали 40 лет

Word спустя 40 лет существования впервые обзаведется доступной всем пользователям вставкой текста без исходного форматирования. Это в разы упростит и ускорит работу с документами. Подобные «фишки» были в ранних версиях Word, но Microsoft не афишировала их, и сторонние разработчики, отчаявшись ждать, начали делать расширения для браузеров, вычищающие копируемый текст от форматирования.

Действительно нужный апдейт

Корпорация Microsoft внедрит в фирменный текстовый редактор Word функцию вставки текста без исходного форматирования. Прямо сейчас нововведение доступно в бета-версии облачного сервиса Microsoft 365, но позже войдет в состав Office для Windows с macOS с одним из следующих обновлений.

Новинка позволяет, например, скопировать часть интернет-публикации и вставить ее в документ Word.

При обычной вставке сохраняется все первоначальное форматирование, со всеми гиперссылками, размерами и цветом шрифтов и пр. После приходится либо вручную вычищать лишнее форматирование, либо положиться на автоматическую очистку, присутствующую в Word, но далеко не всегда работающую корректно.

Фото: Microsoft Почему Microsoft медлила столько лет, непонятно

Функция вставки только текста без форматирования эту проблему решает полностью. От пользователя потребуется лишь скопировать в интернете или другом документе нужный ему текст, после чего в целевом документе одновременно нажать на клавиатуре кнопки Ctrl, Shift и V. В macOS это Ctrl заменяется на Cmd. То же действие можно будет выполнить правым щелчком мыши.

Важная особенность

Нововведение пригодится всем, кто очень много работает с текстом. Студенты, готовящие дипломную или курсовую работу, или школьники, которым задали реферат, оценят новинку Microsoft.

Но важно понимать, что новая «фишка» Word не имеет встроенного внутреннего интеллекта и потому не знает, какой именно формат текста нужен пользователю в данный момент. Копируемый текст получит то же форматирование, что и текст из предыдущего абзаца в целевом документе – если, к примеру, он написан шрифтом Times New Roman размера 12, то такой же стиль получит и копируемый абзац.

Долгое ожидание придает привкус ненужности

В 2023 г. Word отметит свое 40-летие – он появился в 1983 г. Штатная удобная функция вставки текста без паразитного форматирования отсутствовала в нем отродясь, и наверняка многие пользователи просили или даже требовали от Microsoft встроить ее.

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Впрочем, некоторые ранние версии Word эту функцию все же содержат, хотя их можно отнести к разряду недокументированных. Например, исходный формат копируемого текста можно отправить в небытие в Word XP и Word 2003 нажатием клавиш Ctrl+Alt+V. Обе версии текстового редактора увидели свет в начале XXI века.

Сторонние разработчики, по всей видимости, устали ждать, когда же Microsoft сподобится дать пользователям столь полезный инструмент или хотя бы перестанет скрывать от общественности его наличие в старых версиях Word. Потеря ими терпения вылилась в появление множества расширений для современных браузеров, выполняющих единственную функцию – очищающих копируемый с веб-страниц или открытых в облаке документов от ненужного форматирования.

Когда устаешь ждать других, начинаешь действовать самостоятельно

Например, в каталоге расширений для Google Chrome есть как минимум два таких расширения под названием Copy as Plain Text. Редакция убедилась в их работоспособности, а также в умении работать не только в Chrome, но также в браузерах Opera, Vivaldi и Edge.

Ренессанс классических инструментов

В последнее время Microsoft регулярно обновляет привычные всем пользователям Windows инструменты, в том числе и входящие в состав ее ОС, которые не до этого не получали новых функций годами. Например, «Блокнот» не менялся, по меньшей мере, еще со времен Windows 98, и лишь с появлением Windows 11 он начал получать масштабные апдейты.

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«Проводник» с релизом Windows 11 тоже изменился – он обзавелся поддержкой вкладок в стиле современных браузеров, хотя эта опция могла появиться в нем еще в 1997 г. И даже всеми забытый Internet Explorer был заменен на современный Edge, который теперь сам делится новыми «фишками» с другими браузерами.

Теперь Microsoft взялась и за Word. А причина всего этого может лежать в желании софтверного гиганта отвадить пользователей от сторонних программ, ведь ни для кого не секрет, что у большинства штатных приложений Windows есть в десятки раз более функциональные аналоги. За примерами далеко ходить не надо – миллионы пользователей бойкотируют «Проводник» и пользуются Total Commander, а вместо «Блокнота» предпочитают Notepad++. Office им вполне может заменить любой современный и плюс ко всему, бесплатный офисный пакет, например, LibreOffice. Возможностей у которого ничуть не меньше. У облачного Microsoft 365 аналогов еще больше, особенно в России – это и «Яндекс 360», и облачные решения «Мой офис», и онлайн-сервисы VK для работы с документами, и др. Представители компании «Мой офис» подтвердили CNews факт наличия в их фирменном текстовом редакторе функции вставки текста без форматирования.