Россияне боятся искусственного интеллекта: Он лишит их работы и сломает связи между людьми

Только 14% россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, показывает исследование образовательной платформы GeekBrains. Многие признались в страхе перед бурным развитием ИИ – люди уверены, что количество рабочих мест будет неуклонно сокращаться, личное общение сведется к минимуму, а персональные данные окажутся под угрозой.



Исчезновение профессий

Как стало известно CNews, почти 60% россиян опасается того, что искусственный интеллект оставит в прошлом привычные профессии и уничтожит рабочие места. К таким выводам пришли эксперты образовательной платформы GeekBrains, опросив более 2000 россиян по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

В том, что ИИ отберет их профессию, уверены 11% респондентов, а в том, что машина сможет выполнять часть их функций, не сомневаются 46% из них. Больше всего за свою судьбу переживают переводчики (55%), обслуживающий персонал (51%), работники банка (46%), бухгалтеры (41%), сотрудники заводов (40%), водители (37%), доставщики (31%), финансовые консультанты (28%) и аудиторы (21%). Впрочем, их опасения не беспочвенны – тайными увольнениями уже занялась Amazon.

Что такое ИИ, в России имеют представление 87% населения

Также россияне опасаются возможных технических сбоев при повсеместном внедрении ИИ-технологий – 42% уверены, что их не избежать. 38% населения полагают, что в будущем им придется больше переживать за сохранность своей личной информации. 27% предрекают разрыв социальных связей между людьми из-за сокращения личного общения. 15% боятся того, что машины начнут контролировать человека.

В то же время большинство респондентов признают, что за ИИ стоит будущее – этот факт признали 88%. 47% уверены, что машинный интеллект выведет на новый уровень отрасль ИТ, 42% – сферу обслуживания, 40% – банковский и финансовый сегмент, 27% – образование. Позитивно повлияют ИИ-технологии также на развитие науки, медицины, госуправления и суды.

Треть населения считает, что с внедрением ИИ процессы будут оперативнее.

Осведомленность и желание учиться

Вообще о том, что такое искусственный интеллект, имеют представление 87% россиян: 60% знают о нем, 27% – слышали. Полностью доверяют технологии лишь 14% опрошенных.

При этом абсолютное 85% респондентов признались, что хотели бы больше узнать о технологии, а больше половины были бы не прочь поработать в направлении, связанном с ИИ.

Самыми перспективными областями, которые связаны с ИИ, опрошенные считают робототехнику (64%), «умные» города (53%), машинное обучение (40%), игры (32%), компьютерное зрение (32%), интернет вещей (29%), чат-боты (29%). Меньше поддержки получили интеллектуальные системы поддержки принятия решений, обработка естественного языка, рекомендательные системы и машинное творчество.

Роль государства

Больше половины респондентов полагают, что государству стоит создавать и финансировать программы по обучению работе с ИИ-технологиями, больше трети – что компаниям, чей профиль связан с этой областью, нужна господдержка.

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Люди уверены, что лучше всего в этом направлении действуют власти США, Япония и Китай – Россиюю респонденты поставили на четвертое место.

Напомним, в 2019 г. в России вышел указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», на основании которого власти приняли Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 г.

В документе отмечается, что с помощью ИИ в России будут повышать эффективность планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений – это касается производств, поставок и финансовых решений.

Использовать технологию в виде интеллектуальных систем и робототехнических комплексов собираются для автоматизации рутинных производственных операций. Также с помощью искусственного интеллекта компании будут разрабатывать персонализированные рекомендации для клиентов и работать с кадрами.