В России в разы выросли продажи подержанных серверов, потому что новые никто не продает

В России в четыре раза вырос спрос на подержанные серверы и СХД, привезенные из США и Европы. Купить новое «железо» в стране стало большой проблемой – все основные поставщики ушли с российского рынка, производители процессоров Intel и AMD последовали их примеру, а собирать оборудование на российских CPU не получается – их негде производить.

Вторичный рынок выручает

В России радикально вырос спрос на серверное оборудование, бывшее в употреблении. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на продавцов такого «железа».

Интерес россиян к подержанным серверам подскочил в три-четыре раза. Что особенно важно, б/у-технику скупают теперь не только небольшие организации, но и крупные предприятия, включая те, которые тесно связаны с интернет-сферой.

К ним также присоединились компании из нефтяной отрасли. Финансовый сектор, как и ряд других сфер экономики, тоже не отстают – уже побывавшие в эксплуатации серверы нужны теперь в России если не всем, то очень многим.

Спрос на такую технику можно назвать волнообразным. Первая волна охватила период с марта по август 2022 г. включительно, когда продажи подержанных серверов внезапно вросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (статистика компании ServerMall). Сентябрь 2022 г. оказался для компаний, торгующих бывшим в употреблении серверным оборудованием, еще более выгодным – продажи увеличились вчетверо год к году в натуральном выражении.

Многомесячные задержки поставок нового оборудования могут привести к печальным последствиям. Вторичный рынок в этом случае является спасением

Точные объемы продаж представитель ServerMall Forbes не назвал. В то же время он отметил, что в финансовом плане продажи взлетели втрое – до 150 млн руб. за один только сентябрь 2022 г.

Не от хорошей жизни

Основная и, вероятно, единственная причина резкого перехода российских предприятий на подержанное серверное «железо» – это возросшие трудности при покупке нового. Все основные игроки этого рынка спешно покинули Россию после 24 февраля 2022 г.

Среди тех, кто отказался вести свой бизнес в России, числятся американские компании Dell, HPE и Cisco. Эти компании официально заявили о своем уходе, тогда как другие, например, Lenovo, просто молча прекратили все поставки.

Как итог, российские корпоративные клиенты зачастую не могут купить новое необходимое им «железо». И выходов из данной ситуации, по большому счету, два – уповать на параллельный, он же легализованный «серый», импорт или закупать подержанное оборудование. Во втором случае очевидна финансовая выгода, поскольку параллельный импорт из-за сложных схем логистики нередко приводит к удорожанию техники.

С течением времени ситуация с поставками новых серверов и систем хранения данных в Россию никак не улучшилась. CNews писал, что к концу июня 2022 г. они просели в пять раз год к году в количественном выражении и на 79% в денежном.

Представители отрасли подчеркнули тогда, что параллельный импорт не способен закрыть все потребности бизнеса. Новых серверов на всех откровенно не хватало.

Откуда поставки? Из Штатов, вестимо

Продажей подержанных серверов нередко занимаются те же компании, кто раньше поставлял новую такую технику на легальной основе. Это видно на примере той же ServerMall – до всем известных событий компания была сертифицированным российским партнером Cisco, Dell, HPE и Lenovo, пишет Forbes со ссылкой на ее представителя.

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Следует отметить, что отечественный рынок подержанных серверов далеко не полностью состоит из техники, ранее работавшей на территории России. Пополнение ассортимента ServerMall осуществляет через свой офис в Литве, который закупает оборудование США и Европе.

Источниками такого «железа» могут быть, в том числе, и зарубежные ЦОДы, руководство которого приняло решение о закупке новых серверов и систем хранения данных и списании старых. После пересечения российской границы подержанное оборудование проходит своего рода предпродажную подготовку, которая, впрочем, не делает их новыми. «Мы устанавливаем в подержанные серверы новые комплектующие, тестируем их, обновляем софт и даем пятилетнюю гарантию покупателю с сервисной поддержкой», – сообщили Forbes в ServerMall.

Надежды на импортозамещение нет

России предрекли дефицит серверов еще в середине марта 2022 г. CNews писал, что тогда он ожидался в течение полугода, и эти прогнозы в итоге сбылись.

Свою роль в этом, вне всякого сомнения, сыграли компании AMD и Intel – первая пока просто прекратила свои поставки в Россию, а вторая свернула весь бизнес и даже попыталась тайно вывезти сотни специалистов из своего нижегородского офиса за рубеж. Этот ее план полностью провалился.

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В России существуют собственные бренды серверов и систем хранения данных, но значительная часть их продукции собирается на иностранных процессорах. Была надежда, что от них получится отказаться в пользу российских «Байкалов» и «Эльбрусов», но производить эти CPU пока попросту негде. В России нет площадок для выпуска микросхем по современным нормам, и потому «Байкалы» и «Эльбрусы» сходили с конвейера тайваньской компании TSMC.

В конце февраля 2022 г. TSMC остановила производство российских CPU, но надежда на его возобновление сохранялась. Однако летом 2022 г. она отказалась продлевать все контракты по выпуску таких процессоров, в особенности серверных.

Таким образом, из-за нехватки российских процессоров серверов на их основе в нужном количестве в настоящее время тоже нет. О вероятности такого поворота событий еще в марте 2022 г. сообщил CNews директор компании «Промобит» Максим Копосов.

Дефицит чего угодно при наличии спроса всегда ведет к росту цен. Эта аксиома подтвердилась и в случае с российскими серверами – к концу сентября 2022 г., как сообщал CNews, они подорожали на 30-50% в сравнении с январем 2022 г.