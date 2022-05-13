Господство Intel слабеет с каждым днем. Доля процессоров AMD побила исторический рекорд

AMD квартал за кварталом отвоевывает у Intel рынок х86-процессоров. По итогам первой четверти 2022 г. она установила исторический рекорд, заняв 27,7-процентную его долю. Годом ранее этот показатель был на уровне 20,7%.

AMD рвется вперед

Компания AMD установила новый рекорд роста своей доли рынка х86-процессоров. По данным исследовательской компании Mercury Research, по итогам I квартала 2022 г. она удержала 27,7% на нем.

Для сравнения, в IV квартале 2021 г. этот показатель был на уровне 25,6%, что уже на тот момент являлось рекордом за всю историю противостояния AMD и Intel. Предыдущий пик был достигнут в 2006 г., когда у AMD было около 25,3% глобального рынка процессоров с архитектурой х86.

Год к году доля AMD по итогам I квартала 2022 г. подросла на 7 процентных пунктов, с 20,7%. Этому она обязана своим успехам в сегментах чипов для ноутбуков (серия Ryzen) и серверов (Epyc). В сегменте CPU для настольных ПК и рабочих станций (Ryzen, Threadripper) никаких успехов за отчетный период компания не достигла.

Как AMD догоняет Intel

В I квартале 2022 г. доля AMD в сегменте серверных процессоров подскочила на 2,7 процентных пункта в годовом исчислении и достигла 11,6%. Для компании это 12 подряд квартал с положительной динамикой в этом сегменте. Впрочем, до Intel ей по-прежнему далеко.

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Разрыв в области процессоров для ноутбуков не столь значительный, хотя сокращается он заметно медленнее. Рост доли AMD составил 4,4 процентных пункта, в результате чего она достигла 22,5%.

Следует отметить, что иного конкурента, кроме как Intel, у AMD на рынке процессоров х86 нет. Это два крупнейших производителя, давно вытеснившие другие компании, включая Via.

Примечательно, что AMD смогла увеличить продажи серверов и ноутбуков, хотя в обоих сегментах также наблюдалось снижение общих поставок.

Небольшая неудача AMD

В сегменте чипов для десктопов компании AMD по результатам первой четверти 2022 г. похвастать нечем. Здесь зафиксирован ее откат на 1 процентный пункт до 18,3-процентной доли рынка.

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Причиной тому, как пишет The Register, вероятнее всего являются процессоры Alder Lake, вышедшие в ноябре 2021 г. Это первые чипы Intel с гибридной компоновкой, заимствованной у ARM-процессоров – в них содержатся кластеры энергоэффективных и высокопроизводительных ядер. Они получили хорошие отзывы пользователей, к тому же на момент их премьеры у AMD нечего было противопоставить им. Свои Ryzen 5000 она выпустила годом ранее, а премьера более современных Ryzen 6000 состоялась лишь в начале января 2022 г., и то серия включала лишь чипы для ноутбуков.

Также на сокращение доли AMD в настольном сегменте мог косвенно повлиять общий обвал отгрузок процессоров ритейлерам. В I квартале 2022 г. они сократились на 30%, что, по данным Mercury Research, является наихудшим показателем за всю историю. Причиной тому стал сезонный фактор – не так много людей покупают ПК после новогодних и рождественских праздников. Также обвал вызвали переполненные склады – розничные сети запаслись процессорами для компьютеров с избытком и потому не заказывали новые партии ни у AMD, ни у Intel.

Угроза со стороны ARM нарастает

В очередной раз поделив между собой, пусть и не поровну, рынок процессоров с архитектурой х86, AMD и Intel столкнулись с ростом давления со стороны производителей ARM-чипов. Аналитики Mercury Research подсчитали, что на рынке процессоров для персональных компьютеров доля таких CPU составила 11,3% в I квартале 2022 г., хотя еще тремя месяцами ранее она была на уровне 10,3%.

Рост доли ARM-процессоров намного более заметен в годовом исчислении. В I квартале 2021 г. им досталось лишь 5,9% рынка.

По большому счету, это заслуга лишь одной компании – Apple. Летом 2020 г. она публично отказалась от процессоров Intel в своих ПК и объявила о переходе на собственные ARM-процессоры. Первые представители этой линейки были показаны осенью 2020 г. Другие компании, в том числе и лидеры компьютерного рынка пока не спешат отказываться от продукции AMD и Intel.

В серверном сегменте ARM-процессоры тоже существуют. Их создает, в том числе, компания Ampere, основанная бывшим президентом Intel, и на их основе выпускают свои серверы многие крупные бренды. Но об их доминировании на рынке речи пока нет.