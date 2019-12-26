Россияне предсказали все новшества в смартфонах на 10 лет вперед. Видео

Компания Caviar с точностью до года спрогнозировала, какие новшества появятся в смартфонах в следующие 10 лет. В список вошли двойные экраны, гибкие аккумуляторы, нанотехнологии и трансформация в другие устройства.



Прогноз Caviar

Российская компания Caviar, которая превращает телефоны в предметы роскоши, представила свое видение телефона будущего. Концепт получил название Overphone, что можно перевести на русский как «Сверхтелефон». Специалисты компании спрогнозировали, когда именно в течение следующих десяти лет пользователям следует ожидать появления в смартфонах различных инновационных технологий.

Так, уже в 2020 г. у смартфонов будет по два экрана — основной и дополнительный, расположенные на передней и задней панели корпуса соответственно. Второй дисплей можно будет отсоединять. Благодаря этому пользователь сможет, например, смотреть на одном экране видео и одновременно вести переписку в чате на другом, как если бы это были разные телефоны.

Кроме того, дополнительный экран можно будет «приставить» сбоку к основному, чтобы вместе они образовали планшет. Можно будет также расположить дисплеи «книжкой», получив миниатюрный нетбук. Более того, можно будет составить в ряд несколько дополнительных дисплеев, чтобы они образовали экран большого формата.

В 2022 г. аккумуляторы в смартфонах приобретут ячеистую структуру, благодаря чему и саму батарею, и весь телефон можно будет сгибать как угодно, придавая любую форму. В результате телефон можно будет, например, закрепить на запястье в качестве браслета. В 2025 г. у пользователей появится возможность менять внешний вид смартфона, в первую очередь цвет корпуса, благодаря встроенным LED-элементам.

Ячеистые аккумуляторы сделают смартфоны гибкими

В 2027 г. нанотехнологии позволят пользователю ощущать тактильный отклик при использовании смартфона. Эргономичность корпуса выйдет на новый уровень — его форма будет подстраиваться под руку пользователя для более комфортного использования. Также смартфоны смогут без дополнительных подставок стоять вертикально на любой поверхности.

Прогнозы Caviar весьма оптимистичны

В 2029 г. смартфоны больше не нужно будет специально заряжать — они самостоятельно будут получать энергию от солнечного света. Примерно в это же время трещины и царапины на поверхности устройства начнут «затягиваться» самостоятельно.

Чем занимается Caviar

Российская компания Caviar специализируется на том, что превращает премиальные смартфоны в предметы роскоши, помещая их в инкрустированные корпуса из драгоценных материалов. Создателем бренда Caviar является итальянский ювелир Илия Джакометти (Elia Giacometti), потомственный глава семейного ювелирного дома Perla Penna. Первый смартфон в драгоценном корпусе Джакометти сделал в 2010 г. для личного пользования. Однако после посещения выставки Millionaire Fair в Москве ювелир начал получать заказы на подобные аппараты от состоятельных россиян.

Смартфоны с двумя экранами можно будет трансформировать в другие устройства

В 2011 г. была создана первая коллекция роскошных аппаратов на основе продукции Apple, в которой был использован iPhone 4s. В 2012 г. аппараты стали доступны в России в онлайн-магазине. Позднее компания выпустила коллекции на основе других продуктов Apple, в том числе iPad mini и Apple Watch. Также были созданы коллекции на базе смартфонов Samsung и Huawei.

В 2014 г. Caviar начала выпускать драгоценные смартфоны с изображением президента России Владимира Путина. По данным самой компании, первая коллекция была раскуплена за два дня. После этого производитель сфокусировался на российском рынке и создал специально для него серию моделей, известных как Российская коллекция Caviar. Модели можно узнать по российскому гербу, видам на достопримечательности Москвы и другим подобным гравировкам.

В 2017 г. Caviar выпустила дизайнерские iPhone 7 с портретами Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Корпусы аппаратов покрыты драгметаллами, на которых выгравированы изображения. Подарочный набор из двух смартфонов One World, приуроченный к инаугурации президента США, можно было купить за 398 тыс. руб.

В сентябре 2018 г. компания выпустила линейку дизайнерских iPhone XS Max, в которой была пуленепробиваемая модель. В сентябре 2019 г. Caviar выпустила две модели iPhone 11 Pro, одна из которых украшена вставками из кусочков погибшего лайнера «Титаник», а другая — космического корабля «Восток-1». За вторую модель просят более 2 млн руб.