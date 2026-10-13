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Пермь — в числе первых: абонентам «Ростелекома» стал доступен 5G

Абонентам мобильной связи «Ростелекома» в семи городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми — стала доступна сеть пятого поколения (5G). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Для Перми запуск 5G — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры города. Мы видим, как растет потребление контента и насколько абонентам важны скорость и стабильность связи. Доступность сети пятого поколения — это вклад в комфорт наших клиентов и в технологическое развитие региона. Будем продолжать расширять возможности связи и цифровых сервисов для жителей Прикамья».

Мобильная связь от «Ростелекома» была запущена в октябре 2016 г. Активная абонентская база постоянно увеличивается, только за последний год она прибавила 12%. Увеличивается и потребление контента абонентами — за последние пять лет ежегодные объемы интернет-трафика выросли более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Появление в России сети 5G — долгожданное событие как для участников рынка, так и для абонентов. Мы гордимся тем, что можем предложить клиентам связь пятого поколения, качественно новые скорости и клиентский опыт. Продолжим делать новейшие технологии доступными для абонентов мобильной связи по всей стране».

За 10 лет абонентам мобильной связи стали доступны и такие технологии, как VoWiFi (Voice over Wi-Fi, звонки по Wi-Fi), VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE), eSIM, а также другие дополнительные услуги.

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С 2025 г. расширен список услуг для безопасности абонентов. На мобильном интернете автоматически действует защита от фишинга, работают определение звонящего, блокировка спама и мошеннических звонков, защита от взлома «Госуслуг». В 2026 г. были представлены комплексные подписки: «Защита для ребенка» для детей и «Для спокойствия» для всех активных пользователей, включающие все необходимые инструменты для кибербезопасности.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна как в рамках пакетных тарифов, включающих домашний интернет, онлайн-кинотеатр Wink и видеонаблюдение, так и в качестве самостоятельной услуги.

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