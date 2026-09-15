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Девелопер MR первым в девелопменте внедрил «ГигаЧат» в проверку условий проектного финансирования

Девелопер MR совместно со Сбербанком запустил программное обеспечение на базе «ГигаЧата» — ИИ-контроллер для автоматической проверки условий проектного финансирования и мониторинга кредитных обязательств. Решение, разработанное компанией «Эвотор», входит в экосистему Сбербанка, позволяет в режиме реального времени контролировать исполнение ковенант (дополнительных условий) по всем строительным проектам компании. Об этом CNews сообщили представители MR.

Каждый крупный проект сопровождается кредитной документацией объемом в сотни страниц и десятками дополнительных соглашений. До внедрения платформы специалистам приходилось вручную сверять актуальные редакции договоров, контролировать сроки исполнения обязательств и вести многочисленные Excel-таблицы. Такой подход увеличивал трудозатраты и повышал риск работы с устаревшими версиями документов или пропуска отчетных дедлайнов.

Теперь эти процессы полностью автоматизированы. ИИ-контроллер автоматически формирует мастер-версию каждого кредитного договора с учетом всех допсоглашений в хронологическом порядке. Система ведет единый календарь обязательств и заранее предупреждает ответственных сотрудников о приближении дедлайнов. Искусственный интеллект берет на себя рутинный контроль, позволяя команде сосредоточиться на принятии решений, а не на ручной проверке документов.

Эффект от внедрения оказался ощутимым уже на первых этапах работы. Время на анализ кредитной документации сократилось на 80%, все ковенанты и обязательства по разным банкам-кредиторам объединены в единый цифровой контур, а система готова к аудиту и комплексным проверкам в любой момент. При этом экспертиза больше не зависит от присутствия конкретного сотрудника — знания и контроль процессов стали частью единой интеллектуальной платформы.

«Для нас технологии — это не модный тренд, а инструмент, который делает бизнес быстрее, точнее и надежнее. Мы сознательно инвестируем в решения, которые снимают с команды рутинную работу и позволяют специалистам заниматься тем, что действительно требует экспертизы. Внедрение платформы на базе GigaChat – еще один шаг в цифровой трансформации MR. Мы не ждем, когда технологии станут отраслевым стандартом, а внедряем их первыми, чтобы создавать новые стандарты эффективности, прозрачности и качества управления проектами», – сказала финансовый директор MR Екатерина Чиркова.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

«Применение Gen-AI решений на базе GigaChat качественно трансформирует процесс проектного финансирования. Для девелопера это означает абсолютно прозрачное управление кредитным портфелем и выстраивание по-настоящему бесшовных партнерских отношений. Использование ИИ-агентов, под капотом которых работают большие языковые модели (LLM) с архитектурой RAG, позволяет уйти от ручных сверок и ошибок к интеллектуальному управлению рисками. Генеративный ИИ становится надежным инструментом и новым технологическим стандартом для всей девелоперской отрасли нашей страны», – сказал управляющий директор, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Андрей Дмитриев.

«Этот проект — пример того, как вендор, заемщик и банк вместе создают рабочий стандарт контроля ковенант. "Эвотор" отвечал за технологическую платформу, MR — за реальные бизнес-процессы финансового и юридического блока, "Сбер" — за требования к дисциплине отчетности. В таком составе удалось собрать решение, которое не просто оцифровывает ручной труд, а меняет логику работы с кредитным портфелем», – сказала директор отдела по монетизации больших данных «Эвотор» Полина Тюрина.

ИИ-контролер на базе GigaChat работает в изолированном контуре и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ. Данные хранятся на серверах в России, защищены шифрованием по стандарту AES-256, а ролевая модель доступа и полное журналирование действий обеспечивают высокий уровень информационной безопасности.

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