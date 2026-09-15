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Чиркова Екатерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чиркова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 801 1
|Эвотор - Evotor 234 1
|ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 96 1
|МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 351 1
|ИКС - Форпост 78 1
|ИКС - Цитадель ГК 113 1
|ИКС 554 1
|МегаФон 10890 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1453 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 611 1
|Дмитриев Андрей 50 1
|Тюрина Полина 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.