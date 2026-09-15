Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201111
ИКТ 15578
Организации 11838
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27088
Персоны 87850
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Чиркова Екатерина

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Девелопер MR первым в девелопменте внедрил «ГигаЧат» в проверку условий проектного финансирования 1
30.12.2019 Банк «Открытие» предоставил «ИКС Холдингу» факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей 1
29.04.2019 Банк «Открытие» стал кредитором «Мегафона» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чиркова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 801 1
Эвотор - Evotor 234 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 96 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 351 1
ИКС - Форпост 78 1
ИКС - Цитадель ГК 113 1
ИКС 554 1
МегаФон 10890 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7929 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8342 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3614 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 327 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1208 1
Data monetization - Монетизация данных 1984 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1297 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5308 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1515 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 133 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1302 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 221 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1453 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 611 1
Дмитриев Андрей 50 1
Тюрина Полина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1350 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 343 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще