PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm

В рамках технологического партнерства компании Positive Technologies и DEPO Computers протестировали совместимость песочницы PT Sandbox с серверами DEPO Storm и подтвердили стабильность и корректность их работы. Эта комбинация расширяет возможность интегрировать сетевую песочницу в отечественные инфраструктуры, построенные на базе аппаратного обеспечения этого производителя. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Совместное использование PT Sandbox и аппаратных платформ DEPO Storm в первую очередь необходимо организациям, подпадающим под регуляторные требования переходить на отечественное программное обеспечение и ИТ-оборудование. Среди них — субъекты критической информационной инфраструктуры, компании финансового сектора, из сферы телекоммуникаций, энергетики, транспорта и других стратегически важных отраслей. Коммерческие организации, стремясь снизить зависимость от импортных средств защиты и серверных систем, также активно подбирают им альтернативы.

В серии испытаний на совместимость участвовал модельный ряд серверов DEPO Storm 3500 А2R, Z2R, A1R, Z1R и вычислительные модули с процессорами четвертого и пятого поколения. Совместно с PT Sandbox они оптимально подходят для инфраструктур крупного и среднего бизнеса с высокой плотностью размещения ресурсов, для выполнения задач ИИ, цифровых двойников и виртуализации. Серверы DEPO Storm обеспечивают быстрый отклик при работе с ресурсоемкими вычислительными нагрузками, а их архитектура позволяет гибко наращивать мощности по мере появления новых киберугроз и увеличения числа ИТ-задач. Это актуально для отечественных организаций, которые подвергаются целевым и массовым атакам с использованием вредоносного ПО. В результате тестирований и опытной эксплуатации подтвердилось, что песочница работает на серверах DEPO Storm без потери производительности, сохраняя стабильность и полный набор функций по выявлению сложных киберугроз.

PT Sandbox использует технологии машинного обучения, что формирует определенные требования к аппаратным ресурсам: сначала песочница запускает объекты в изолированной виртуальной среде и затем наблюдает за их действиями, сетевой активностью и создаваемыми артефактами. Прежде чем заблокировать подозрительные либо потенциально вредоносные элементы (файлы, ссылки или письма), продукт проверяет их с помощью поведенческого анализа и ML-технологий. Поэтому во время тестов специалистам Positive Technologies было важно, чтобы была обеспечена необходимая мощность процессоров, объемы оперативной памяти и дисковых накопителей. Кроме того, требовалось сохранить скорость динамического анализа с учетом использования виртуальных сред, ML-моделей и анализа сетевого трафика.

«Вместе с Positive Technologies мы встроили проверку совместимости непосредственно в жизненный цикл продуктов. Теперь при выходе новых версий ПО или моделей серверов мы оперативно проводим тестирование и поддерживаем один из самых полных листов совместимости на рынке, — сказал Сергей Балашов, директор департамента системной интеграции, DEPO Computers. — Для клиентов и интеграторов это критически важно. Без официального листа от вендоров компания тратит свои ресурсы на самостоятельную проверку в условиях сжатых сроков, что создает риск получить нерабочее решение на этапе внедрения. Благодаря нашей совместной работе клиенту не нужно этим заниматься. Мы берем эту задачу на себя, и комплексное решение стабильно работает».

«Мы развиваем технологическое партнерство с отечественными поставщиками аппаратного обеспечения, чтобы наши клиенты могли легко и без дополнительных тестов выполнять обязательства по импортозамещению и безопасности. Быстро установив и запустив PT Sandbox на серверах DEPO Storm, компании обеспечат результативную защиту от целевых атак, продвинутых APT-угроз и ВПО. Кроме того, предварительно проверенные варианты поставок нашей песочницы с аппаратными компонентами конкретного производителя упрощают интеграторам и дистрибьюторам реализацию проектов», — сказал Константин Рудаков, лидер продуктовой практики PT Sandbox, Positive Technologies.

Подтвержденная совместимость сокращает трудовые, временные и финансовые затраты, избавляя инженеров, специалистов по ИТ и ИБ от анализа технических характеристик внедряемых решений, проведения внутренних проверок работоспособности, подбора и согласования необходимых условий и параметров адаптации. Если у клиентов возникнут неполадки при взаимодействии серверного оборудования с сетевой песочницей, службы технической поддержки Positive Technologies и DEPO Computers смогут сообща быстрее провести диагностику и устранить их.

PT Sandbox включена в единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК. Вычислительная техника DEPO Computers, включая линейку серверов DEPO Storm, внесена в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Продукция разрабатывается и производится на собственном заводе в Москве с участием научно-исследовательского центра и центра компетенций. Такой подход обеспечивает полный контроль над жизненным циклом решений — от проектирования до внедрения и сервисной поддержки.