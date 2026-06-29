«Авито Работа» и «МТС Линк»: каждый четвертый россиянин может работать удаленно, а каждый пятый может договориться об удаленке с работодателем

«Авито Работа» совместно с «МТС Линк» провели опрос более 7000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.

Среди россиян, которым доступен удаленный формат работы, треть (33%) планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 18% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, и столько же (18%) планируют работать из офиса. При этом часть россиян рассматривает удаленку как возможность сменить локацию: 9% собираются работать в путешествии, а 7% — совмещать рабочие задачи с отдыхом у моря или водоема. Особенно привлекательна такая опция для молодежи 18–24 лет (10%). 5% опрошенных собираются работать этим летом в домах отдыха или санаториях, еще 5% — в коворкингах или кафе.

Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет (46%), причем женщины (50%) называли этот фактор чаще мужчин (42%). На втором месте — тишина и возможность уединиться от домашних (27%). Этот фактор также больше важен для женщин (30%), чем мужчин (24%). Для 21% респондентов важно иметь под рукой привычную технику, включая второй монитор, принтер или наушники. Еще 17% обращают внимание на удобство рабочего места и мебели, а 15% — на доступность магазинов, кафе и аптек поблизости. 11% опрошенных удаленщиков считает преимуществом красивый вид из окна и возможность проводить перерывы на свежем воздухе. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях — даже из гамака с ноутбуком.

Среди преимуществ удаленной работы летом россияне чаще всего называют возможность самостоятельно управлять своим днем (34%) — этот пункт особенно важен для женщин (37% против 29% у мужчин). Почти столь же значимым преимуществом оказалась экономия времени и денег на дорогу до офиса (33%) — возможность отказаться от ежедневных поездок на работу также более ценна для женщин (36% против 29% у мужчин). Тройку самых важных преимуществ удаленки замыкает более спокойный рабочий процесс (32%).

Удаленный формат также помогает совмещать работу с летним отдыхом и личными делами. Четверть опрошенных (25%) отметили возможность работать и одновременно проводить больше времени на природе. Еще 23% респондентов считают важным преимуществом возможность чаще быть рядом с семьей и близкими. Почти каждый пятый (19%) рассказал, что благодаря удаленке чаще бывает на свежем воздухе и лучше себя чувствует, а 17% благодаря такому формату выделяют больше времени на хобби, занятия спортом и дачные дела.

По мнению каждого третьего опрошенного, профессия которого допускает удаленку, данный вид работы был бы невозможен без электронного документооборота (36%) и онлайн-документов с возможностью совместной работы (35%). Также в качестве необходимых инструментов опрошенные называли корпоративные мессенджеры (27%), сервисы видеоконференцсвязи (26%) и системы учета рабочего времени (23%).

Среди инструментов для онлайн-встреч наиболее востребованными оказались мобильные приложения для подключения к созвонам со смартфона, если ноутбук находится не под рукой (39%), а также сервисы видеосвязи с гибкими настройками звука и изображения, помогающими избежать проблем со связью (33%). Почти каждый пятый респондент (19%) отметил важность онлайн-досок и сервисов для совместной работы с документами без пересылки файлов. Реже россияне называют необходимыми функции автоматической записи и саммаризации встреч (15%), интеграцию сервисов видеосвязи с календарем и таск-трекерами для напоминаний о задачах и встречах (14%), а также виртуальные фоны и бьюти-фильтры (13%).

Молодые сотрудники при этом чаще других обращают внимание на дополнительные цифровые возможности. Так, автоматическую запись и расшифровку встреч полезной считают 21% респондентов в возрасте 18–24 лет и 18% — в группе 25–34 лет против 15% среди тех, кто выбрал этот вариант ответа. Интеграцию сервисов видеосвязи с календарями и таск-трекерами ценят 22% опрошенных 18–24 лет и 16% респондентов 25–34 лет против 14% среди выбравших этот вариант ответа. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении виртуальных фонов и бьюти-фильтров: их полезными считают 23% опрошенных 18–24 лет и 15% респондентов 25–34 лет против 13% в среднем среди выбравших этот вариант.

«Возможность работать в удаленном формате этим летом есть у большинства специалистов службы поддержки (67%), дизайнеров и проектировщиков (66%), ИT-специалистов (65%) и сотрудников маркетинга и PR (63%). Также больше всего удаленщиков оказалось в городах-миллионниках: Ростове-на-Дону (42%), Москве (36%), Воронеже (36%), Казани (34%) и Екатеринбурге (34%). Результаты показывают, что удаленная работа наиболее распространена в сферах, где основные процессы уже выстроены вокруг цифровых инструментов и онлайн-взаимодействия. При этом для сотрудников таких профессий удаленка становится одним из привычных сценариев организации рабочего процесса, особенно в летний период. Во многом именно развитая цифровая инфраструктура и высокая концентрация офисных специалистов в крупных городах поддерживают распространение гибких форматов занятости», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Бизнес все чаще внедряет гибридный формат, позволяя хотя бы части сотрудников самостоятельно выбирать удобное место работы. Такой подход не только делает компанию привлекательней для соискателей, но и позволяет сокращать расходы на содержание офисов. Обеспечивать эффективность вне их стен помогают платформы для онлайн-коммуникаций и коллаборативные инструменты, которые впервые стали массовыми в 2020 – 2021 годах из-за пандемии и с тех пор остаются в фокусе. Сегодня благодаря их возможностям дистанционная работа зачастую становится эффективнее очной, а ее результаты — более измеримыми. Продуктивность усиливается за счет технологий искусственного интеллекта, встроенных в привычные сервисы: пилоты по их внедрению уже есть во многих компаниях», — сказала HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.