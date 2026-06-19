«DатаРу» представила новый сервер для задач развития искусственного интеллекта

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» выпустил на рынок новый сервер «ДатаРу XE9785», ориентированный на выполнение ресурсоемких задач в области искусственного интеллекта. Флагманская модель предназначена для обучения и инференса моделей, включая большие языковые модели (LLM), а также для высокопроизводительных вычислений и работы с большими данными для решения сложных задач в области климатологии и метеорологии, здравоохранения, разработки материалов, передового производства. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Решение ориентировано на задачи обучения и эксплуатации ИИ-моделей, аналитику больших данных, научные расчеты и HPC-нагрузки. По оценке компании, спрос на подобные системы растет на фоне увеличения объема вычислений, необходимых для современных цифровых сервисов.

Сервер построен на базе двух процессоров AMD Epyc 9005 пятого поколения и поддерживает установку до восьми ускорителей — AMD Instinct MI355X или Nvidia HGX B300 NVL8. Архитектура системы обеспечивает высокую пропускную способность модели и низкую задержку при передаче данных за счет технологий Infinity Fabric или NVLink.

Одним из плюсов «ДатаРу XE9785» является воздушное охлаждение, рассчитанное на работу с высокопроизводительными компонентами. Конфигурация сервера включает 15 вентиляторов для графических (GPU) и пяти — для центральных процессоров (CPU) с возможностью горячей замены, то есть без приостановки работы оборудования. Такой подход упрощает эксплуатацию и снижает требования к инфраструктуре по сравнению с жидкостными системами охлаждения.

Сервер поддерживает до 24 модулей оперативной памяти DDR5 общим объемом до 6 ТБ и скоростью до 6400 МТ/с. Для хранения данных модель представлена в конфигурации с накопителями формата E3.S (до 245,76 ТБ) или U.2 Gen5 (до 153,6 ТБ). «ДатаРу XE9785» также предусматривает возможности добавления других устройств — до 12 слотов формата PCIe Gen5 x16, а также обеспечена поддержка подключения сетевых адаптеров формата OCP 3.0.

Сервер поддерживает инструменты удаленного обслуживания, настройки и администрирования. Усиленная безопасность обеспечивается за счет технологий Silicon Root of Trust, Secure Boot, TPM 2.0. Система совместима с операционными системами Ubuntu Server LTS и Red Hat Enterprise Linux.

«Сервер XE9785 разработан с учетом требований к современной ИИ-инфраструктуре как по производительности, так и по управляемости и надежности. При его создании мы ориентировались на сценарии, где требуется высокая плотность вычислений и стабильная работа с ускорителями. При этом решение не ограничивается только аппаратной частью: сервер интегрируется с экосистемой “ДатаПульс”, предназначенной для мониторинга оборудования. Дополнительно доступен сервис “ДатаРу Gold”, который включает развертывание инфраструктуры “под ключ” и инженерную поддержку на всех этапах эксплуатации. Такой подход позволяет снизить нагрузку на внутренние команды и быстрее переходить к практическому использованию ИИ-моделей в бизнес-задачах», — отметил Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».