«КуйбышевАзот» масштабировал единую ERP-платформу на базе решений «1С»

«КуйбышевАзот» масштабировал единую ERP-платформу на базе решений «1С», расширив цифровой контур управления предприятием. Это первое в России внедрение «1С:ERP» на полностью отечественной инфраструктуре (ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro, российское серверное оборудование). Об этом CNews сообщил представитель компании «К2Тех».

В рамках второй очереди проекта на базе «1С:Корпорация» и отраслевых решений автоматизировано более 200 бизнес-процессов и подключено свыше 1330 пользователей. Компания усилила контроль за качеством, финансами, активами и производственными процессами, повысила прозрачность учета и ускорила подготовку отчетности, сформировав основу для дальнейшего развития единой корпоративной системы.

«КуйбышевАзот» — одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, производитель капролактама и продуктов его переработки, а также один из крупнейших производителей азотных удобрений. Компания ведет деятельность в условиях непрерывного производства и высокой нагрузки на ИТ-контур, поэтому развитие корпоративной системы требует не только функционального расширения, но и сохранения устойчивости всех ключевых процессов.

В начале 2024 г. «КуйбышевАзот» совместно с компанией «К2Тех» запустил проект по созданию импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и внедрению ERP-системы на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С». В рамках проекта формируется единая централизованная система управления предприятием. Ее основа — модуль «1С:ERP Управление холдингом», к которому подключаются специализированные отраслевые решения «1С». Первая очередь проекта была направлена на перевод критических бизнес-процессов на отечественную ERP-платформу, вторая — на масштабирование автоматизации и запуск новых подсистем.

В рамках второй очереди проекта команда «К2Тех» внедрила новые отраслевые и корпоративные решения, ориентированные на повышение качества управления вспомогательными процессами, унификацию учета и ускорение подготовки отчетности. В состав внедренных продуктов вошли решения для управления качеством сырья и выпускаемой продукции, метрологической службы, производственной безопасности, транспорта и логистики, а также технического обслуживания и ремонтов оборудования.

Новые подсистемы были органично встроены в уже действующий единый информационный контур. Это позволило масштабировать автоматизацию без потери управляемости и создать основу для дальнейшего развития цифровой платформы предприятия.

В результате второй очереди проекта автоматизированы ключевые процессы в областях качества, метрологии, казначейства, МСФО, инвестиционных проектов, документооборота, транспорта, ТОиР и EHS. Автоматизация позволила: сократить долю ручных операций при сборе, проверке и обработке данных; повысить оперативность подготовки управленческой и регламентированной отчетности; усилить контроль за затратами, активами и исполнением планов; повысить прозрачность производственных и вспомогательных процессов; снизить влияние человеческого фактора на рутинные операции.

Так, в блоке качества и метрологии был обеспечен сквозной контроль показателей и методик измерений, а также автоматизирован учет затрат на метрологические и ремонтные работы. В финансовом контуре реализованы процессы по казначейству, планированию и анализу проектов, а также автоматизирована подготовка данных для МСФО и консолидированной отчетности. Для документооборота и логистики проект обеспечил переход к более прозрачной маршрутизации документов, а в части транспорта и ремонтов — автоматизацию учета выработки, планирования техобслуживания, формирования заявок и анализа технического состояния оборудования.

По итогам второй очереди проекта при сохранении непрерывности производства и стабильной работы предприятия были автоматизированы 201 бизнес-процесс в ключевых функциональных областях, а на новую систему перешли более 1330 пользователей. Таким образом, «КуйбышевАзот» получил единый цифровой контур для управления качеством, метрологией, казначейством, МСФО, инвестиционными проектами, документооборотом, EHS, транспортом и ремонтом оборудования, что позволило повысить прозрачность процессов, ускорить подготовку отчетности и усилить контроль за затратами, активами и исполнением планов.

«Вторая очередь проекта стала логичным продолжением формирования единого информационного контура предприятия. Мы последовательно расширяем автоматизацию процессов, которые влияют на качество управления, планирования и отчетности, и получаем более прозрачную, устойчивую и управляемую цифровую среду для бизнеса», — сказал Александр Герасименко, генеральный директор «КуйбышевАзота».

«Первая очередь проекта решила задачу быстрого импортозамещения критических процессов. Во второй очереди задача была другой — автоматизировать те блоки, которые до этого оставались за периметром единой системы, такие как казначейство, управление инвестиционными проектами, промышленную безопасность и другие. По итогам второй очереди единый контур на базе «1С» достроен до состояния, когда он покрывает не только критический функционал, но и вспомогательные процессы, которые напрямую влияют на устойчивость непрерывного производства», — сказал Игорь Зельдец, заместитель генерального директора «К2Тех».