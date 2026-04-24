«Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт»

В Москве состоялось годовое общее собрание АРПП «Отечественный софт». В ходе мероприятия участники ассоциации подвели итоги работы за 2025 г., определили направления дальнейшего развития и избрали новый состав правления. Директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур» Кирилл Синицын, входящий в состав Правления с 2022 г., был переизбран на новый срок. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Годовое собрание АРПП «Отечественный софт» традиционно является ключевой площадкой для обсуждения ситуации на рынке отечественного ПО. В открытой части встречи эксперты рассмотрели государственную политику в сфере ИТ и подготовки кадров, запуск Реестра доверенного ПО, а также инициативу об отчислении 3% от сэкономленных льгот на образование. Участники отметили основные вызовы и драйверы роста индустрии.

Кирилл Синицын отметил, что на текущий момент в качестве члена правления он курирует Комитет промышленной автоматизации. В дальнейшем видит одной из ключевых задач консолидацию усилий экспертов всех членов АРПП.

Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Важным результатом нашей совместной работы с Минцифры уже стала разработка правил взаимодействия ИТ-компаний с учебными заведениями. Благодаря инициативам «СКБ Контур» и коллег удалось добиться ряда корректировок, которые учитывают реальные потребности бизнеса. Мы планируем продолжить эту работу, чтобы пока не вошедшие в перечень, но доказавшие эффективность форматы взаимодействия бизнеса и ВУЗов нашли свое отражение в правилах».

В новый состав правления АРПП «Отечественный софт» также вошли президент ГК InfoWatch Наталья Каперская, исполнительный директор «Киберпротект» Елена Бочерова, председатель совета директоров «Аскон» Александр Голиков, президент, член совета директоров, акционер Naumen Игорь Кириченко, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, основатель «МойОфис», «РОСА Линукс», «Авроид» Дмитрий Комиссаров, директор по международным и стратегическим проектам «Код безопасности» Олег Кравчук, вице-президент АО «Лаборатория Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова, генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Ассоциация была учреждена российскими разработчиками в 2009 г. В настоящее время в ее состав входит более 300 отечественных ИТ-компаний с общим оборотом 570 млрд руб. «СКБ Контур» является членом ассоциации с 2014 г.