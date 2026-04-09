Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 334 интроскопа с ИИ в 2025 году

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустил 334 досмотровых комплекса с искусственным интеллектом (ИИ) в 2025 г. Производитель усовершенствовал нейросеть, расширив базу данных для распознавания более чем в 1,5 раза — до 8,5 млн позиций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание безопасности городского транспорта. В столичном метрополитене ежедневно совершается около 8 млн поездок. Это один из самых надежных и комфортных видов транспорта. Гарантию безопасности пассажиров обеспечивает в том числе досмотровое оборудование. Сегодня в метро применяются устройства, которые производит резидент ОЭЗ Москвы. За время работы в особой экономической зоне компания выпустила инновационной продукции на 9,2 млрд руб.», — отметил Максим Ликсутов.

Досмотровый интроскоп компании «Диагностика-М» представляет собой рентгено-телевизионную установку для сканирования грузов и багажа. С 2024 г. предприятие оснащает все устройства нового поколения системой ИИ собственной разработки.

Компания выпустила более 600 досмотровых установок с системой ИИ. Интроскопы нового поколения работают в Мосгордуме, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина, кинозаводе «Метмаш», а также на речных причалах возле Парка Горького и музея-заповедника «Коломенское», автовокзале «Красногвардейский» и объектах Московской патриархии. Самыми крупными парками таких устройств располагают Московский метрополитен и ОАО «Российские железные дороги».

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках общей площадью 392 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Здесь создано 30 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

Москва активно развивает промышленные комплексы и предприятия, связанные с транспортной системой. Поддержка города позволяет им повышать эффективность производства и развивать кадровый потенциал. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Производство транспорта».