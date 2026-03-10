«Информзащита»: еженедельное число кибератак на российский АПК выросло на 78%

Специалисты компании «Информзащита» выявили критический рост интенсивности кибератак на предприятия агропромышленного комплекса, где средненедельное количество инцидентов в первые два месяца 2026 г. увеличилось на 76% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Наблюдаемая динамика свидетельствует о фундаментальном сдвиге в фокусе злоумышленников: если раньше сельское хозяйство считалось периферийной целью с низким уровнем цифровизации, то сегодня отрасль превратилась в полигон для отработки сложных схем вымогательства, отмечают в «Информзащите». Статистические данные подтверждают серьезность угрозы: только за период с февраля по апрель 2025 г. количество подтвержденных атак с использованием программ-вымогателей выросло более чем вдвое – с 41 до 84 зафиксированных инцидентов. В 2026 г. этот тренд не только закрепился, но и приобрел более агрессивный характер, поскольку хакерские группировки осознали критическую зависимость глобальных цепочек поставок продовольствия от бесперебойной работы автоматизированных систем управления.

Рост показателей во многом обусловлен тем, что традиционные методы оценки рисков в агросекторе долгое время игнорировали сетевую составляющую, создавая иллюзию безопасности. В действительности же современное фермерское хозяйство или перерабатывающий завод – это сложный конгломерат IoT-устройств, интеллектуальных систем орошения и логистических платформ, связанных единым контуром. Злоумышленники эксплуатируют эту связанность, нанося удары в наиболее уязвимые периоды, такие как посевная кампания или сбор урожая, когда время простоя обходится предприятию максимально дорого. Экономический ущерб перестал ограничиваться суммой выкупа: средняя стоимость восстановления инфраструктуры после одного инцидента в 2026 г. превысила отметку в $1,7 млн, что для многих средних предприятий является порогом выживания. При этом кажущаяся стабилизация в других отраслях лишь подчеркивает аномальную активность в сельском хозяйстве, где защитные механизмы не успевают за темпами внедрения агротехнологий.

Анализ причин такой деструктивной динамики указывает на системный дефицит квалифицированных кадров в области ИБ именно в региональных подразделениях агрохолдингов. Техническая сложность современных атак контрастирует с устаревшими методами защиты: в большинстве случаев точкой входа служат не патченные вовремя VPN-сервисы и небезопасные конфигурации протокола удаленного рабочего стола RDP. Особую роль играют таргетированные фишинговые кампании, в которых вредоносное вложение маскируется под счета за оборудование или логистическую документацию. Технически это реализуется через обфусцированные скрипты средств автоматизации с открытым исходным кодом, которые позволяют злоумышленникам обходить традиционные антивирусные решения, закрепляться в системе через планировщик задач и проводить латеральное перемещение по сети для поиска наиболее критичных баз данных.

Анализ ландшафта угроз показывает, что общая тенденция направлена на сектора с высокой ценой простоя. Помимо агропромышленного комплекса с его рекордным ростом, под серьезным давлением оказался туристический сектор, где прирост числа инцидентов составил 49%, что объясняется концентрацией огромных массивов персональных и платежных данных в системах бронирования. Энергетика демонстрирует рост в 38%, оставаясь приоритетной целью для атак, направленных на дестабилизацию критической инфраструктуры. Телекоммуникационный сектор зафиксировал увеличение количества атак на 29%, что связано с попытками перехвата трафика и компрометации каналов связи. Образовательная сфера, несмотря на меньшую прямую финансовую выгоду для хакеров, показала прирост в 21%, став жертвой недостаточного финансирования ИТ-безопасности при массовом использовании дистанционных платформ.

«Фермеры часто рассматривают цифровой риск как что-то внешнее и техническое, забывая, что каждая IoT-установка может стать точкой входа для атакующих. Если не встраивать безопасность в ежедневные операционные процессы, даже небольшие сбои могут перерасти в масштабные финансовые потери», – сказал руководитель направления мониторинга и реагирования IZ:SOC Сергей Сидорин.

Для минимизации указанных рисков предприятиям агросектора необходимо в срочном порядке пересмотреть архитектуру доступа к критическим узлам, внедрив обязательную многофакторную аутентификацию для всех внешних подключений. Основной упор должен быть сделан на сегментацию технологических сетей от корпоративных, чтобы компрометация одного рабочего места в бухгалтерии не приводила к остановке производственных линий. Важно перейти от реактивной модели к проактивному поиску уязвимостей, регулярно проводить аудит прав доступа. В долгосрочной перспективе единственным способом стабилизации ситуации станет создание отраслевых центров реагирования, способных аккумулировать информацию об угрозах и оперативно уведомлять участников рынка о новых векторах нападения.