Каждый четвертый турист проведет 23 февраля и 8 марта за рубежом

Спрос на путешествия в период праздничных дней в феврале и марте вырос на 42% в этом году по сравнению с 2025 г. – о такой динамике сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Эксперты связывают повышенную активность туристов с продолжительным отдыхом на праздники в этом году – россиян ждут по три выходных дня подряд. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

На зарубежные направления приходится 25% от всех бронирований, которые совершили российские туристы на период праздников – с 20 по 23 февраля и с 6 по 9 марта. По сравнению с прошлым годом показатель вырос сразу на 5 п.п. (в 2025 г. насчитывал 20%).

Самыми популярными на предстоящие праздники у туристов стали страны ближнего зарубежья – Белоруссия, Армения, Узбекистан, Грузия, Казахстан. Спрос на них вырос на 89% год к году. Высокие темпы роста также показали курортные пляжные направления – Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Египет, где число бронирований суммарно выросло на 78%.

Повышенную динамику также показали экскурсионные направления: Китай – с ростом спроса на 66%, Италия – на 35%, Франция – на 32%.

В целом в топ-10 самых популярных направлений входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Армения, Италия, Китай, Узбекистан, Грузия, Вьетнам.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях за рубежом на период праздников составляет 9,2 тыс. руб. – на 15% ниже, чем в 2025 г., 10,8 тыс. руб.

«Россияне все активнее планируют поездки на февральские и мартовские праздники. Этому способствует сразу несколько факторов: выгодный курс рубля, благодаря которому зарубежные поездки сегодня обходятся дешевле, чем год назад, а также более продолжительные выходные – в феврале и марте россиян ждет по три дня отдыха подряд. В таких условиях многие стараются бронировать путешествия заранее, чтобы зафиксировать выгодные цены и условия», – Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Российские туристы также активнее, чем в 2025 г., выбирают отдых внутри страны: число бронирований в отелях и апартаментах России выросло на треть год к году.

Заметный рост интереса отмечается в Мурманске – спрос вырос в четыре раза. Город также поднялся в пятерку самых востребованных направлений, хотя год назад не входил даже в топ-15.

Повышенный рост также демонстрируют Нижний Новгород и Тула – почти в два раза, Ярославль на 63%, Казань – на 48%, Москва – на 41%. Более умеренная динамика – в Кировске Мурманской области (+33%), Санкт-Петербурге (+28%), Эсто-Садке и Иркутске (+24%), Калининграде (+18%), Сочи (+6%), Екатеринбурге (+4%).

Десятка самых популярных городов для отдыха на предстоящие длинные выходные: Санкт-Петербург, Москва, Эсто-Садок, Иркутск, Мурманск, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль.

За размещение на одну ночь в отелях и апартаментах России на праздники туристы платят в среднем 6,8 тыс. руб. – на 4% ниже, чем в 2025 г. (7,1 тыс. руб.).