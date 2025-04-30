IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли

IEK GROUP впервые приняла участие в международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2025». Это одно из ключевых событий в нефтегазовой отрасли, которое собирает ведущих игроков рынка, специалистов и экспертов для обмена опытом и демонстрации новейших технологий.

Холдинг представил инновационные решения и продукты, разработанные специально для нефтегазовой отрасли. Посетители выставки ознакомились с новыми разработками в области электроснабжения и автоматизации, которые отвечают самым высоким стандартам надежности и энергоэффективности.

Стенд IEK GROUP стал одним из самых больших и заметных на выставке. Он был разделен на несколько зон: IEK DIGITAL, «IEK Автоматизация», «Решения для взрывоопасных зон», «Российское производство и локализация».

В зоне IEK DIGITAL демонстрировались возможности программной платформы автоматизации MasterSCADA на базе AstraLinux, а также технология цифровых двойников объектов Master DigitalTWIN. Демонстрационный проект связывался с работающей автоматизированной насосной станцией, полностью реализованной на компонентной базе продукции холдинга. Ключевой элемент станции ― ПЛК ONI ТИТАН CONTROL 1070. Это совместная разработка IEK GROUP и ее стратегического партнера, компании ООО «ГК МФМК», в этом году внесена в реестр отечественной продукции Минпромторга. Это совместная разработка IEK GROUP и ее стратегического партнера, компании ООО «ГК МФМК».

Аппаратное обеспечение систем автоматизации для нефтегазовой отрасли от IEK GROUP можно было в зоне стенда IEK AUTOMATION. Компания представила наглядную трехуровневую экосистему на базе оборудования ONI и ITK.

Также был представлен модульный трехфазный ITK ИБП Electra 200кВт EOM-F-200KVA, обеспечивающий надежность электроснабжения и защиту оборудования. Обладает следующими преимуществами: гибкость решения и масштабируемость, резервирование N+1 модулями 25кВт, компактность, низкие первоначальные затраты, возможность разнести затраты на период времени, и другими. Источники бесперебойного питания (ИБП) от ITK (бренд принадлежит IEK GROUP) хорошо известны заказчикам: они отличаются высокой надежностью, имеют широкий мощностной ряд, разнообразие схемотехнических и конструктивных решений. Это позволяет применять их в системах резервного и бесперебойного электроснабжения объектов различных отраслей промышленности, дата-центров, медицинских учреждений, банков, железных дорог и других потребителей, требовательных к качеству питающего напряжения, в том числе в нефтегазовой отрасли

В секции «Решения для взрывоопасных зон» были собраны взрывозащищенные светильники бренда FEREKS, клеммы ARMAFIX и новинка ― станция управления двигателями станка-качалки СУ-22.

Станция работает по настраиваемому алгоритму, защищает подключенный электродвигатель от перегрева, токов короткого замыкания и перегрузок, обрыва фаз сетевого питания от повышенного или пониженного напряжения. Встроенный GSM модем позволяет осуществлять удалённый мониторинг параметров работы установки, а также включение установок в общую систему диспетчеризации на базе MasterSCADA 4D. Корпус станции изготовлен из композита (SMC). Это позволяет не создавать помех GSM- сигналам, надежно защищает установленное внутри оборудование от агрессивных сред, химических реагентов, солей, щелочей и т.д.

Еще одна новинка этого года, которую IEK GROUP представила на выставке ― отдельностоящая молниезащитная мачта для промышленного использования. Предназначена для зон, где требуется повышенная защита от ударов молнии, например, на нефтебазах или автозаправках. Высота мачт от 6 до 30 м, изготовлены из горячеоцинкованной стали, усиленная анкерная закладная в комплекте.

Возможности IEK GROUP в области прокладки кабелей были наглядно показаны с помощью типового узла изменения направления кабельных трасс. В нем использованы лестничный лоток серии LESTA, перфорированный и неперфорированный листовой лоток серии ESCA, композитные кабельные крепления. А также новинки, аксессуары для strut-системы: резиновые опоры, увеличенная поворотная пластина для поворота консоли, шарниры и опоры с узкой пяткой. В совокупности продукция холдинга позволяет реализовывать проекты по прокладке кабелей любой сложности.

Зона «Российское производство и локализация» демонстрировала производственные комплексы и географию присутствия распределительных центров IEK на территории РФ. Ульяновский завод «Контактор», впервые участвовавший в выставке как часть семьи IEK GROUP, представил свою продукцию, произведенную в России, в Ульяновске. Это линейка автоматических выключателей PRO.Kvant, включающая аппараты на токи от 16 до 1600 А, которые могут комплектоваться различными аксессуарами. Посетители стенда могли самостоятельно попробовать установить в аппарат различные виды аксессуаров и убедится в удобстве работы с аппаратом. И современный автоматический выключатель на токи до 6500 А «Протон М» , который может оснащаться современным расцепителем на русском языке с широким набором защит и возможностью интеграции по протоколу ModBus. Он был представлен в составе ретрофит-решения для модернизации и реконструкции НКУ.

С начала 70-х годов «Контактор» производил автоматические выключатели «Электрон» и АВМ. Ими были оснащены большинство электроустановок промышленных предприятий, энергосетевого хозяйства и объектов гражданского строительства СССР.

АО «Контактор» заменяет устаревшие выключатели на новые без переделок ячеек, разработки проекта и выполнения сложных электромонтажных работ. Модернизация НКУ не требует длительного прерывания работы энергоустановки. Ретрофит-решения запатентованы и созданы на основе оригинальной конструкторской документации «Электрон» и «АВМ». При этом они одновременно совместимы с любой советской техникой, и в то же время оснащены протоколом Modbus, что снижает риск возникновения нештатных ситуаций и дают возможность анализа и управления параметрами энергоснабжением с использованием современных систем управления.

Участие в выставке «НЕФТЕГАЗ 2025» стало для IEK GROUP важным шагом на пути укрепления позиций на нефтегазовом рынке и расширения сотрудничества с партнерами.