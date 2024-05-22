Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16

Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и большой запас памяти делают ноутбук универсальной машиной для любых задач, в том числе для работы с цифровым контентом.

Основные преимущества:

Тонкий и легкий. При размере экрана 16 дюймов ноутбук весит всего 1,23 кг и имеет толщину корпуса 12,95 мм.

При размере экрана 16 дюймов ноутбук весит всего 1,23 кг и имеет толщину корпуса 12,95 мм. Яркий экран с высоким разрешением. В основе экрана — качественная OLED-матрица с пиковой яркостью 500 нит и разрешением 3.K.

В основе экрана — качественная OLED-матрица с пиковой яркостью 500 нит и разрешением 3.K. Самые современные интерфейсы. Ноутбук получил щедрый набор интерфейсов, включая USB 4 Type-C, а также поддержку новейшего беспроводного стандарта связи Wi-Fi 7.

Характеристики Acer Swift Edge 16:

Экран: 16 дюймов, OLED, 3200×2000 пикселей, 120 Гц

Процессоры: AMD Ryzen™ серии 8040

Графика: интегрированная, AMD Radeon™ серии 700M

Объем оперативной памяти: до 32 ГБ (LPDDR5)

Объем накопителя: до 1 ТБ (SSD)

Время автономной работы: до 10 часов

Размеры (В/Ш/Г): 12,95/357,6/245,9 мм

Вес: 1,23 кг

Тонкий металлический корпус

Мощный ноутбук тоже может быть тонким. Толщина корпуса Acer Swift Edge 16 — меньше 13 мм, и это один из лучших показателей в классе. Еще один большой плюс для тех, кому необходимо постоянно носить лэптоп с собой — ноутбук очень легкий и весит всего 1,23 кг. Крышка может откидываться на угол до 180 градусов. Это дает возможность работать в любых условиях — не только на столе, но и, например, в кресле. Горизонтальное расположение экрана будет очень кстати при обсуждениях проектов с коллегами: изображение видно с любой стороны.

Яркий OLED-экран

У многих ноутбуков яркости экрана не хватает для работы у окна или на открытой площадке в солнечный день. Но для Acer Swift Edge 16 это не проблема. Его OLED-матрица имеет пиковую яркость до 500 нит, поэтому текст и изображения будут отлично видны в любых условиях. Разрешение экрана — 3200×2000 пикселей, а максимальная частота обновления составляет 120 Гц.

Экран Acer Swift Edge 16 может воспроизводить более миллиарда оттенков, охватывая 100% цветовых палитр DCI-P3 и Adobe RGB, что оценят те, кто часто и много работает с графикой. Правильные настройки гарантирует заводская калибровка, а сертификат TÜV Rheinland Eyesafe® 2.0 подтверждает эффективность снижения синего света в общей гамме — это сводит к минимуму напряжение глаз при работе с экраном.

Начинка для любых задач

Acer Swift Edge 16 работает на процессорах AMD Ryzen™ серии 8040 в сочетании со встроенной графикой AMD Radeon™ серии 700M. Ноутбук подойдет для большинства задач, включая редактирование фотографий и монтаж видео. Большой объем оперативной памяти (до 32 ГБ LPDDR5) позволит работать сразу с несколькими ресурсоемкими приложениями и быстро переключаться между ними в процессе работы. В качестве накопителя использован SSD PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ — будет достаточно даже для хранения больших файлов или массивов данных.

Простота коммуникаций

Ноутбук позволяет легко подключать внешний мониторы или носители информации. Он оснащен выходом HDMI, двумя портами USB 3.2 Gen 1 типа А и двумя USB4 типа С поддержкой новейшего стандарта USB 4.0, возможностью подключения внешних мониторов и зарядки ноутбука. Ноутбук может работать до 10 часов без подзарядки и комплектуется адаптером на 65 Вт.

Приобрести ноутбуки линейки Acer Swift Edge SFE16-44 можно в рознице от 130 990 рублей.

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Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона. Более подробно о доступности, характеристиках продуктах и ценах можно узнать на сайте www.acer.com или у розничных продавцов.